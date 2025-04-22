Несмотря на обилие статей о том, как правильно рекламировать, настраивать внешний вид и разрабатывать сайт так, чтобы конверсия была высокой, советы редко бывают универсальными: то, что хорошо работает для одних проектов, может не дать никакого эффекта в других. Многие боятся отрицательного эффекта от изменений и годами ничего не меняют. Вариант кажется безопасным, а на самом деле сайт будет устаревать, давая дорогу конкурентам, которые будут гибче реагировать на интересы пользователей и внедрять полезные изменения. Но как узнать, что изменение скажется на конверсии сайта положительным образом?? А вдруг лучше ничего не менять? Вот для таких ситуаций и существует сплит-тестирование. Сразу предупреждаю, что статья носит общеобразовательный характер и рассчитана на начинающих пользователей.