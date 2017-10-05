Article image
08 окт. 2018 обн. 23 июн. 2025

Для самых маленьких, или Как добавить сайт в Яндекс Вебмастер

Вроде проще некуда, но этот вопрос регулярно всплывает на специализированных ресурсах. Затруднение вызывает подтверждение прав, итак, самый простой вариант добавления пошагово.

Читать полностью
Article image
05 окт. 2017 обн. 19 июн. 2025

Как читать логи сервера

Обычно при нормально работающем сайте лог-файлами мало кто интересуется, но когда начинает расти нагрузка на сервер, начинается рассылка спама, а сайт начинает вести себя довольно странно или изобиловать ошибками, без логов не обойтись.

Читать полностью