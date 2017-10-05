08 окт. 2018 • обн. 23 июн. 2025
Для самых маленьких, или Как добавить сайт в Яндекс Вебмастер
Вроде проще некуда, но этот вопрос регулярно всплывает на специализированных ресурсах. Затруднение вызывает подтверждение прав, итак, самый простой вариант добавления пошагово.
05 окт. 2017 • обн. 19 июн. 2025
Как читать логи сервера
Обычно при нормально работающем сайте лог-файлами мало кто интересуется, но когда начинает расти нагрузка на сервер, начинается рассылка спама, а сайт начинает вести себя довольно странно или изобиловать ошибками, без логов не обойтись.