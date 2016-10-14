Инструкция по настройке VDS: базовая конфигурация и работа с LEMP
Сама процедура настройки VDS представляет собой ввод в консоль текстовых команд, с помощью которых можно осуществлять практически любые операции над сервером. Далее рассмотрена последовательность базовых действий, которые необходимо осуществить сразу после запуска виртуальной машины, а также пошаговая установка связки программного обеспечения, необходимого для размещения веб-сайтов.Читать полностью
Что влияет на продвижение сайта
Очередной виток развития SEO начался в апреле 2015 года с приходом нового алгоритма от Яндекса – «Минусинск». В связи с этим специалисты службы технической поддержки Timeweb ежедневно сталкиваются со шквалом вопросов относительно того, какие факторы оказывают прямое влияние на рейтинг сайтов в Yandex, Google, Bing, Yahoo! и других поисковых системах. Чтобы прояснить ситуацию, эксперты нашей компании подготовили краткий справочный материал, из которого вы узнаете, что влияет на продвижение сайта и какая роль в этом отведена хостинг-провайдеру.Читать полностью