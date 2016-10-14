Очередной виток развития SEO начался в апреле 2015 года с приходом нового алгоритма от Яндекса – «Минусинск». В связи с этим специалисты службы технической поддержки Timeweb ежедневно сталкиваются со шквалом вопросов относительно того, какие факторы оказывают прямое влияние на рейтинг сайтов в Yandex, Google, Bing, Yahoo! и других поисковых системах. Чтобы прояснить ситуацию, эксперты нашей компании подготовили краткий справочный материал, из которого вы узнаете, что влияет на продвижение сайта и какая роль в этом отведена хостинг-провайдеру.