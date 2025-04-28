28 апр. 2025 • обн. 18 июн. 2025
Базы данных и системы управления базами данных (СУБД)
Для правильной работы сайта нужны не только файлы с кодом страниц, но и базы данных. Для взаимодействия с БД используются системы управления базами данных (СУБД). В этой статье я расскажу о базах данных и СУБД, их разновидностях и основных отличиях.Читать полностью
29 апр. 2025 • обн. 18 июн. 2025
Что такое аптайм сайта
Аптайм – это время, которое система работает без остановки. Если речь о сервере, то аптаймом называют промежуток времени с начала работы сервера до того момента, когда он останавливается (из-за перезагрузки, каких-то ошибок, выключения и так далее), то есть время бесперебойной работы сервера.Читать полностью