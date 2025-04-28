Аптайм – это время, которое система работает без остановки. Если речь о сервере, то аптаймом называют промежуток времени с начала работы сервера до того момента, когда он останавливается (из-за перезагрузки, каких-то ошибок, выключения и так далее), то есть время бесперебойной работы сервера.