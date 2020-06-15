Что такое файловый дескриптор простыми словами
Файловый дескриптор — это неотрицательное число, которое является идентификатором потока ввода-вывода. Когда вы открываете или создаете новый файл, операционная система формирует запись для представления этого файла и хранения информации о нем, т.е. создает индивидуальный файловый дескриптор.Читать полностью
Как подключиться к серверу по SSH с помощью пароля или ключа
SSH — зашифрованный протокол для удаленного управления серверами. Для подключения через него вы можете каждый раз вводить пароль или настроить авторизацию по ключу. Второй вариант безопаснее, но у него есть свои особенности. В этой статье мы рассмотрим оба метода подключения, а вы уже сами выберите, какой способ удобнее.Читать полностью
Как подключиться к виртуальному серверу VPS/VDS
VPS/VDS — это тот же удаленный компьютер, к которому можно без проблем подключиться с локальной машины. Для этого нужно знать IP-адрес сервера, имя пользователя и пароль. Все эти данные хостер отправляет на почту при создании сервера VPS/VDS. Подключаться к VDS можно через разные протоколы: SFTP, SSH, RDP.Читать полностью