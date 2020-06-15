SSH — зашифрованный протокол для удаленного управления серверами. Для подключения через него вы можете каждый раз вводить пароль или настроить авторизацию по ключу. Второй вариант безопаснее, но у него есть свои особенности. В этой статье мы рассмотрим оба метода подключения, а вы уже сами выберите, какой способ удобнее.