Как управлять версиями Node.js и NPM с помощью NVM?
В данной статье мы рассмотрим, как использовать NVM для управления и оптимизации процесса разработки.Читать полностью
Что такое GPU
В этой статье мы рассмотрим, что представляют собой графические процессоры (Graphics Processing Unit – GPU), принципы их работы и причины, по которым они стали важным аспектом современных технологических достижений.Читать полностью
Что такое микроразметка
В этой статье мы рассмотрим основные стандарты и принципы работы микроразметки, а также расскажем, как ее правильно использовать для улучшения SEO-показателей вашего сайта.Читать полностью
Что такое JavaScript Animation: requestAnimationFrame и requestIdleCallback
В этой статье мы рассмотрим два основных JavaScript API для разработки анимаций в браузере – requestAnimationFrame и requestIdleCallback. Узнаем, чем они отличаются и для каких случаев подходит каждый из них.Читать полностью
Что такое Next.js
Next.js – мощный и гибкий JavaScript фреймворк, который создан на базе React. В этом руководстве мы подробно рассмотрим, что такое Next.js и какие у него есть преимущества, а также узнаем о его возможностях и функциях.Читать полностью
Что такое PromQL и как с ним работать
В этом гайде мы погрузимся в основы языка запросов Prometheus Query Language (PromQL), разберем его синтаксис и научимся составлять эффективные запросы для мониторинга и анализа данных.Читать полностью
Гайд по использованию Enum в Python
В этой статье мы рассмотрим, как использовать Enum в Python, покажем основные примеры и дадим рекомендации по применению этого инструмента в реальных проектах.Читать полностью
Инструменты для визуализации базы данных
В этой статье мы рассмотрим 13 инструментов для визуализации БД, оценим их функциональные возможности, простоту использования и способность адаптироваться к различным потребностям пользователей.Читать полностью