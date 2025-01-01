Специалист информационной поддержки
Timeweb — экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы. У нас более 2500 серверов и нам доверяют свои сайты и проекты больше 200 000 клиентов, примерно каждый десятый сайт в рунете размещается в Timeweb.
Наши основные программные продукты: панели управления хостингом, выделенными серверами и VDS, регистрации доменов и заказа SSL, внутренняя CRM, почтовый сервис.
Наша поддержка считается клиентами одной из лучших на рынке виртуального хостинга, но для нас самих нет предела совершенству :)
Чем предстоит заниматься:
-
Общаться с клиентами в 3х каналах связи (чаты, тикетная система, телефон - канал связи меняется каждый час);
-
Консультировать их по продуктам: домены, SSL, виртуальный хостинг, VDS, почта.
Мы ждем от кандидата:
- Погружения в большое количество технической информации;
- Желания помогать людям;
- Грамотную устную и письменную речь;
- Наличие необходимой для работы техники (пк/ноутбук и гарнитура);
- Умения объяснять сложные вещи простым языком и находить индивидуальный подход к клиентам.
Что мы предлагаем:
-
Структурированное обучение с наставником;
-
Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;
-
Амбициозный и интересный продукт;
-
ДМС;
-
Компенсация спорта;
-
Удаленный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (Санкт-Петербург) с возможностью гибрида - на ваш выбор.
Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:
-
Приемы офисного врача;
-
Компенсация питания по “НаЛанч”;
-
Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;
-
Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.
Для быстрой связи присылайте @ своего Телеграма в сопроводительном письме :)
