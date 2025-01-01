Специалист информационной поддержки

Timeweb — экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы. У нас более 2500 серверов и нам доверяют свои сайты и проекты больше 200 000 клиентов, примерно каждый десятый сайт в рунете размещается в Timeweb.

Наши основные программные продукты: панели управления хостингом, выделенными серверами и VDS, регистрации доменов и заказа SSL, внутренняя CRM, почтовый сервис.

Наша поддержка считается клиентами одной из лучших на рынке виртуального хостинга, но для нас самих нет предела совершенству :)

Присоединяйся к команде!

Чем предстоит заниматься:

Общаться с клиентами в 3х каналах связи (чаты, тикетная система, телефон - канал связи меняется каждый час);

Консультировать их по продуктам: домены, SSL, виртуальный хостинг, VDS, почта.

Мы ждем от кандидата:

Погружения в большое количество технической информации;

Желания помогать людям;

Грамотную устную и письменную речь;

Наличие необходимой для работы техники (пк/ноутбук и гарнитура);

Умения объяснять сложные вещи простым языком и находить индивидуальный подход к клиентам.

Что мы предлагаем:

Структурированное обучение с наставником;

Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;

Амбициозный и интересный продукт;

ДМС;

Компенсация спорта;

Удаленный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (Санкт-Петербург) с возможностью гибрида - на ваш выбор.

Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:

Приемы офисного врача;

Компенсация питания по “НаЛанч”;

Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;

Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.

Для быстрой связи присылайте @ своего Телеграма в сопроводительном письме :)