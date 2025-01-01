Специалист информационной поддержки

Санкт-Петербург/Удаленно ·
Полная занятость ·
до 50 000 руб.

Timeweb — экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы. У нас более 2500 серверов и нам доверяют свои сайты и проекты больше 200 000 клиентов, примерно каждый десятый сайт в рунете размещается в Timeweb.

Наши основные программные продукты: панели управления хостингом, выделенными серверами и VDS, регистрации доменов и заказа SSL, внутренняя CRM, почтовый сервис.

Наша поддержка считается клиентами одной из лучших на рынке виртуального хостинга, но для нас самих нет предела совершенству :)

Чем предстоит заниматься:

  • Общаться с клиентами в 3х каналах связи (чаты, тикетная система, телефон - канал связи меняется каждый час);

  • Консультировать их по продуктам: домены, SSL, виртуальный хостинг, VDS, почта.

Мы ждем от кандидата:

  • Погружения в большое количество технической информации;
  • Желания помогать людям;
  • Грамотную устную и письменную речь;
  • Наличие необходимой для работы техники (пк/ноутбук и гарнитура);
  • Умения объяснять сложные вещи простым языком и находить индивидуальный подход к клиентам.

Что мы предлагаем:

  • Структурированное обучение с наставником;

  • Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;

  • Амбициозный и интересный продукт;

  • ДМС;

  • Компенсация спорта;

  • Удаленный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (Санкт-Петербург) с возможностью гибрида - на ваш выбор.

Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:

  • Приемы офисного врача;

  • Компенсация питания по “НаЛанч”;

  • Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;

  • Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.

Для быстрой связи присылайте @ своего Телеграма в сопроводительном письме :)

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

