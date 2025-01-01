Chief Product Officer

·
Полная занятость ·

Технологический стартап ищет амбициозного и ответственного лидера для управления проектом с нуля и вывода продукта на зарубежный рынок.

Основные обязанности:

  • Формирование видения, миссии и стратегии развития стартапа.
  • Управление командой, ресурсами, сроками и бюджетом проекта.
  • Валидация гипотез, управление процессом разработки продукта.
  • Разработка и реализация маркетинговой и продажной стратегии.
  • Взаимодействие с инвесторами.
  • Принятие ключевых управленческих решений и ответственность за результаты.

 

Требования:

  • Опыт работы в IT-компаниях обязателен.
  • Опыт в управлении стартапами или проектами в технологической сфере.
  • Лидерские качества, способность вести команду.
  • Стратегическое мышление и ориентация на результат.
  • Владение английским языком на свободном уровне.

 

Что мы предлагаем:

  • Полная свобода в выстраивании процессов, но фокус всегда на результате;
  • Работа напрямую с топ-менеджментом и фаундерами
  • Крутая команда и поддержка первого лица компании;
  • Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;

  • Частичная компенсация занятий спортом;

  • 8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал.

  • Дополнительно для тех, кто в Петербургском офисе:

  • Приемы офисного врача;

  • Компенсация питания по “НаЛанч”;

  • ДМС;

  • Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве;

  • Библиотека в офисе, возможность обучаться у коллег из других отделов и направлений.

