Chief Product Officer
Технологический стартап ищет амбициозного и ответственного лидера для управления проектом с нуля и вывода продукта на зарубежный рынок.
Основные обязанности:
- Формирование видения, миссии и стратегии развития стартапа.
- Управление командой, ресурсами, сроками и бюджетом проекта.
- Валидация гипотез, управление процессом разработки продукта.
- Разработка и реализация маркетинговой и продажной стратегии.
- Взаимодействие с инвесторами.
- Принятие ключевых управленческих решений и ответственность за результаты.
Требования:
- Опыт работы в IT-компаниях обязателен.
- Опыт в управлении стартапами или проектами в технологической сфере.
- Лидерские качества, способность вести команду.
- Стратегическое мышление и ориентация на результат.
- Владение английским языком на свободном уровне.
Что мы предлагаем:
- Полная свобода в выстраивании процессов, но фокус всегда на результате;
- Работа напрямую с топ-менеджментом и фаундерами
- Крутая команда и поддержка первого лица компании;
- Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;
-
Частичная компенсация занятий спортом;
-
8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал.
-
Дополнительно для тех, кто в Петербургском офисе:
-
Приемы офисного врача;
-
Компенсация питания по “НаЛанч”;
-
ДМС;
-
Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве;
-
Библиотека в офисе, возможность обучаться у коллег из других отделов и направлений.
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
