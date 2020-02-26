Медлительность сайта не нравится всем: владельцу, посетителям, поисковым роботам. Симптоматика обычно показывает долгий ответ сервера, нестабильность работы, чрезмерную и спонтанную нагрузку на CPU, но количество задействованных процессов остается на минимальном уровне. Понять причину такого явления сложно. Ясно одно: нужна оптимизация использования CPU в WordPress для восстановления производительности ресурса. Проводится она несколькими способами. Какой из них сработает в конкретном случае? Не разобраться без тестирования, поэтому рассмотрим все методики.