Бухгалтер на участок реализации
Международный хостинг-провайдер Timeweb работает на рынке уже 15 лет и на протяжении своей истории помогает множеству пользователей осваивать сеть Интернет и достигать своих целей за счет различного вида хостинговых услуг и регистрации доменов.
Timeweb - экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы. Мы являемся лидерами на рынке РФ и СНГ.
В данный момент мы находимся в поиске Бухгалтера на участок реализации.
Чем предстоит заниматься:
- ведение участка реализации в полном объеме;
- работа с первичной документацией по реализации товаров (работ/услуг) (1C 8.3, специализированная программа – биллинг), контроль за правильностью её оформления, в т.ч. отражение в учете корректировки долга;
- своевременный сбор, учет и хранение первичной документации, поддержание и контроль документооборота, в том числе ЭДО;
- контроль дебиторской и кредиторской задолженности;
- контроль счетов 62, 60, 76 в разрезе покупателей;
- проведение сверок с покупателями;
- работа с ККМ (проведение оплат покупателей / возвратов);
- сопровождение налоговых, аудиторских проверок;
- составление статистической, управленческой отчетности;
- участие в проведении инвентаризации;
- формирование авансовых счетов-фактур, ежемесячное формирование книги продаж, книги покупок;
- выполнение поручений главного бухгалтера в рамках своей компетенции.
*Банковские операции – на время отсутствия сотрудника:
• формирование платежных поручений;
• разнесение банковских выписок в программе 1С.
- опыт работы на участке "Реализация" от 3 лет;
- знание НДС, основ НК РФ;
- знание бухгалтерских проводок;
- знание кассовой дисциплины;
- опыт работы в 1С 8.3;
- опыт работы в компаниях с большим документооборотом и количеством операций в учете при выполнении аналогичных обязанностей.
- Рассматриваем зарплатные пожелания успешных кандидатов;
- Официальное устройство по ТК РФ с 1го дня и белая заработная плата без задержек;
- Мы аккредитованная IT-компания со всеми вытекающими льготами и возможностями;
- График работы 5/2 ( с 09:00 или 10:00);
- Комфортный офис с зонами отдыха и своей кухней рядом со ст.м. Московские ворота;
- На период испытательного срока работа в офисе, после возможно рассмотреть гибридный формат;
- Компенсация питания, корпоративное ДМС, компенсация спорта.
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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