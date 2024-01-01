Бухгалтер на участок реализации

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·
от 80 000 рублей до 100 000 рублей

Международный хостинг-провайдер Timeweb работает на рынке уже 15 лет и на протяжении своей истории помогает множеству пользователей осваивать сеть Интернет и достигать своих целей за счет различного вида хостинговых услуг и регистрации доменов.

Timeweb - экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы. Мы являемся лидерами на рынке РФ и СНГ.

В данный момент мы находимся в поиске Бухгалтера на участок реализации.

Чем предстоит заниматься:

  • ведение участка реализации в полном объеме;
  • работа с первичной документацией по реализации товаров (работ/услуг) (1C 8.3, специализированная программа – биллинг), контроль за правильностью её оформления, в т.ч. отражение в учете корректировки долга;
  • своевременный сбор, учет и хранение первичной документации, поддержание и контроль документооборота, в том числе ЭДО;
  • контроль дебиторской и кредиторской задолженности;
  • контроль счетов 62, 60, 76 в разрезе покупателей;
  • проведение сверок с покупателями;
  • работа с ККМ (проведение оплат покупателей / возвратов);
  • сопровождение налоговых, аудиторских проверок;
  • составление статистической, управленческой отчетности;
  • участие в проведении инвентаризации;
  • формирование авансовых счетов-фактур, ежемесячное формирование книги продаж, книги покупок;
  • выполнение поручений главного бухгалтера в рамках своей компетенции.
    *Банковские операции – на время отсутствия сотрудника:
    • формирование платежных поручений;
    • разнесение банковских выписок в программе 1С.
Что с вас:
  • опыт работы на участке "Реализация" от 3 лет;
  • знание НДС, основ НК РФ;
  • знание бухгалтерских проводок;
  • знание кассовой дисциплины;
  • опыт работы в 1С 8.3;
  • опыт работы в компаниях с большим документооборотом и количеством операций в учете при выполнении аналогичных обязанностей.
Что с нас:
  • Рассматриваем зарплатные пожелания успешных кандидатов;
  • Официальное устройство по ТК РФ с 1го дня и белая заработная плата без задержек;
  • Мы аккредитованная IT-компания со всеми вытекающими льготами и возможностями;
  • График работы 5/2 ( с 09:00 или 10:00);
  • Комфортный офис с зонами отдыха и своей кухней рядом со ст.м. Московские ворота;
  • На период испытательного срока работа в офисе, после возможно рассмотреть гибридный формат;
  • Компенсация питания, корпоративное ДМС, компенсация спорта.
 
 

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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