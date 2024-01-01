Бухгалтер на участок реализации

Международный хостинг-провайдер Timeweb работает на рынке уже 15 лет и на протяжении своей истории помогает множеству пользователей осваивать сеть Интернет и достигать своих целей за счет различного вида хостинговых услуг и регистрации доменов.

Timeweb - экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы. Мы являемся лидерами на рынке РФ и СНГ.

В данный момент мы находимся в поиске Бухгалтера на участок реализации.

Чем предстоит заниматься:

ведение участка реализации в полном объеме;

работа с первичной документацией по реализации товаров (работ/услуг) (1C 8.3, специализированная программа – биллинг), контроль за правильностью её оформления, в т.ч. отражение в учете корректировки долга;

своевременный сбор, учет и хранение первичной документации, поддержание и контроль документооборота, в том числе ЭДО;

контроль дебиторской и кредиторской задолженности;

контроль счетов 62, 60, 76 в разрезе покупателей;

проведение сверок с покупателями;

работа с ККМ (проведение оплат покупателей / возвратов);

сопровождение налоговых, аудиторских проверок;

составление статистической, управленческой отчетности;

участие в проведении инвентаризации;

формирование авансовых счетов-фактур, ежемесячное формирование книги продаж, книги покупок;

выполнение поручений главного бухгалтера в рамках своей компетенции.

*Банковские операции – на время отсутствия сотрудника:

• формирование платежных поручений;

• разнесение банковских выписок в программе 1С.

опыт работы на участке "Реализация" от 3 лет;

знание НДС, основ НК РФ;

знание бухгалтерских проводок;

знание кассовой дисциплины;

опыт работы в 1С 8.3;

опыт работы в компаниях с большим документооборотом и количеством операций в учете при выполнении аналогичных обязанностей.