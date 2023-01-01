Тарифы
За месяц
За год -15%
Базовый
Для хобби
159 ₽
189
/мес
Нет домена .RU/.РФ в подарок
1 сайт
150 шаблонов
170 блоков
Дизайн-блок
Отключение лейбла платформы
Бесплатный SSL-сертификат
Лучшая цена
Premium
Для бизнеса
330 ₽
389
/мес
Домен .RU/.РФ в подарок
5 сайтов
Все опции Базового тарифа
Настройки SEO
Система аналитики
Интеграции с сервисами
Интернет-магазин
Загрузка файлов на сайт
Заявки в Telegram
Инструменты дизайнера
Ультра
Для особых задач
1399 ₽
1599
/мес
Домен .RU/.РФ в подарок
20 сайтов
Все опции Премиум тарифа
Перенос сайтов между аккаунтами
Доступ к API
Таким будет ваш сайт
Красивым
Наша команда дизайнеров позаботилась о том, чтобы ваши сайты выглядели эффектно и современно
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