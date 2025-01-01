Срок регистрации домена закончился
Услуги
Мы предлагаем разнообразные услуги для решения задач. Нужную опцию можно подключить и отключить в любой момент.
VDS и VPS
от 270 ₽ / месяц в месяц
Виртуальные серверы с почасовой оплатой. Меняйте конфигурацию сервера в пару кликов
Серверы
от 3540 ₽ / месяц в месяц
Аренда физических серверов любых конфигураций — готовые сборки или под заказ
Перенесём сайты, домены и почту
любой сложности за 2 часа!
Перенесем баланс от другого хостера
или дадим 3 месяца в подарок при оплате за год
Регистрация доменов
Более 300 вариантов имени для вашего сайта