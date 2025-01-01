Статус домена

Срок регистрации домена закончился

Услуги

Мы предлагаем разнообразные услуги для решения задач. Нужную опцию можно подключить и отключить в любой момент.

Хостинг для сайта

от 164 ₽ / месяц

Создавайте и размещайте сайты любой
сложности — от простых визиток до больших магазинов на 1С-Битрикс

Хостинг для сайта

Почта для бизнеса

100 ₽ /за ящик или индивидуально

Быстрая электронная почта,
предназначенная для комфортной
работы с почтой для бизнеса

Почта для бизнеса

VDS и VPS

от 270 ₽ / месяц

Виртуальные серверы с почасовой оплатой. Меняйте конфигурацию сервера в пару кликов

Серверы

от 3540 ₽ / месяц

Аренда физических серверов любых конфигураций — готовые сборки или под заказ

Конструктор сайтов

от 209 ₽ / месяц

Создайте сайт без использования программистов и дизайнеров всего за 15 минут

Перенесём сайты, домены и почту

любой сложности за 2 часа!

Перенесем баланс от другого хостера
или дадим 3 месяца в подарок при оплате за год

Изображение планеты

Регистрация доменов

Более 300 вариантов имени для вашего сайта