Менеджер технических писателей

Привет! Мы — Timeweb Cloud, международная облачная платформа, помогающая бизнесу и разработчикам создавать ИТ-инфраструктуру в разных регионах мира.

Ключевые возможности нашей платформы: дистанционное создание, управление и масштабирование IT-инфраструктуры по всему миру на базе собственной системы виртуализации. Среди прочих сервисов — объектное хранилище S3, управляемые базы данных и кластеры Kubernetes, а также сервис автоматического развертывания бэкенд-приложений Cloud Apps.

Чем предстоит заниматься:

— Вести создание и поддержку пользовательской документации по продуктам на сайте Timeweb Cloud

— Участвовать в процессе написания документации и release notes по новым фичам и продуктам

— Выстраивать процесс взаимодействия с командами продукта, разработки, маркетинга и саппорта

— Лидировать технических писателей в работе над внутренней и пользовательской документацией: распределение задач, ревью текстов, менторство.

— Обеспечить регулярный технический фактчекинг контента на сайте и в панели управления

— Следить за грамотностью в текстах и соблюдением ToV и редакционной политики

— Развитие и оптимизация процессов документирования: внедрение инструментов, шаблонов и best practices.

Что мы ждем от тебя:

  • Опыт управления командой (1-2 года): умеешь выстраивать процессы, генерить задачи/планы на развитие команды

  • Понимаешь технические темы — облачные технологии, IaaS/PaaS/SaaS;

  • Можешь погрузиться в продукт самостоятельно и при помощи команды

  • Понимаешь принципы написания UX-текстов

  • Опыт написания технической документации (пользовательская, админская, API)

  • Опыт работы с аналитикой документации (метрики по посещаемости, вовлеченности, обратной связи).

  • Опыт редактуры и обработки больших объемов информации

Что мы предлагаем:

  • Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;

  • ДМС;

  • Компенсация спорта;

  • Компенсация психологических консультаций;

  • Удаленный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (г. Санкт-Петербург) с возможностью гибрида - на твой выбор.

Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:

  • Приемы офисного врача;

  • Компенсация питания по “НаЛанч”;

  • Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;

  • Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.

 
Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

Не нашли
нужную вакансию?

Пожалуйста, напишите нашим HR на hr@timeweb.ru
или в Telegram. Мы посмотрим ваше резюме и
вполне вероятно сможем предложить работу.
Написать в Телеграм
HR Timeweb