Менеджер технических писателей

Привет! Мы — Timeweb Cloud, международная облачная платформа, помогающая бизнесу и разработчикам создавать ИТ-инфраструктуру в разных регионах мира.

Ключевые возможности нашей платформы: дистанционное создание, управление и масштабирование IT-инфраструктуры по всему миру на базе собственной системы виртуализации. Среди прочих сервисов — объектное хранилище S3, управляемые базы данных и кластеры Kubernetes, а также сервис автоматического развертывания бэкенд-приложений Cloud Apps.

Чем предстоит заниматься:

— Вести создание и поддержку пользовательской документации по продуктам на сайте Timeweb Cloud

— Участвовать в процессе написания документации и release notes по новым фичам и продуктам

— Выстраивать процесс взаимодействия с командами продукта, разработки, маркетинга и саппорта

— Лидировать технических писателей в работе над внутренней и пользовательской документацией: распределение задач, ревью текстов, менторство.

— Обеспечить регулярный технический фактчекинг контента на сайте и в панели управления

— Следить за грамотностью в текстах и соблюдением ToV и редакционной политики

— Развитие и оптимизация процессов документирования: внедрение инструментов, шаблонов и best practices.

Что мы ждем от тебя:

Опыт управления командой (1-2 года): умеешь выстраивать процессы, генерить задачи/планы на развитие команды

Понимаешь технические темы — облачные технологии, IaaS/PaaS/SaaS;

Можешь погрузиться в продукт самостоятельно и при помощи команды

Понимаешь принципы написания UX-текстов

Опыт написания технической документации (пользовательская, админская, API)

Опыт работы с аналитикой документации (метрики по посещаемости, вовлеченности, обратной связи).

Опыт редактуры и обработки больших объемов информации

Что мы предлагаем:

Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;

ДМС;

Компенсация спорта;

Компенсация психологических консультаций;

Удаленный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (г. Санкт-Петербург) с возможностью гибрида - на твой выбор.

Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе: