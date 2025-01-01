Менеджер технических писателей
Привет! Мы — Timeweb Cloud, международная облачная платформа, помогающая бизнесу и разработчикам создавать ИТ-инфраструктуру в разных регионах мира.
Ключевые возможности нашей платформы: дистанционное создание, управление и масштабирование IT-инфраструктуры по всему миру на базе собственной системы виртуализации. Среди прочих сервисов — объектное хранилище S3, управляемые базы данных и кластеры Kubernetes, а также сервис автоматического развертывания бэкенд-приложений Cloud Apps.
Чем предстоит заниматься:
— Вести создание и поддержку пользовательской документации по продуктам на сайте Timeweb Cloud
— Участвовать в процессе написания документации и release notes по новым фичам и продуктам
— Выстраивать процесс взаимодействия с командами продукта, разработки, маркетинга и саппорта
— Лидировать технических писателей в работе над внутренней и пользовательской документацией: распределение задач, ревью текстов, менторство.
— Обеспечить регулярный технический фактчекинг контента на сайте и в панели управления
— Следить за грамотностью в текстах и соблюдением ToV и редакционной политики
— Развитие и оптимизация процессов документирования: внедрение инструментов, шаблонов и best practices.
Что мы ждем от тебя:
-
Опыт управления командой (1-2 года): умеешь выстраивать процессы, генерить задачи/планы на развитие команды
-
Понимаешь технические темы — облачные технологии, IaaS/PaaS/SaaS;
-
Можешь погрузиться в продукт самостоятельно и при помощи команды
-
Понимаешь принципы написания UX-текстов
-
Опыт написания технической документации (пользовательская, админская, API)
-
Опыт работы с аналитикой документации (метрики по посещаемости, вовлеченности, обратной связи).
-
Опыт редактуры и обработки больших объемов информации
Что мы предлагаем:
-
Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;
-
ДМС;
-
Компенсация спорта;
-
Компенсация психологических консультаций;
-
Удаленный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (г. Санкт-Петербург) с возможностью гибрида - на твой выбор.
Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:
-
Приемы офисного врача;
-
Компенсация питания по “НаЛанч”;
-
Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;
-
Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.
