Редактор

Удаленно ·
Полная занятость ·

Timeweb Cloud — технологичный и быстрорастущий облачный провайдер. Мы создаём инфраструктуру, которая помогает бизнесу и разработчикам запускать продукты быстрее и надёжнее. Сейчас мы ищем редактора, который будет писать, редактировать и работать с маркетологами, верстальщиками, аналитиками, дизайнерами и др.

Чем предстоит заниматься:

  • Писать рассылки, лендинги, сценарии, презентации, опросы, статьи, продуктовые тексты, рекламные тексты — в общем, все. Подробнее чуть ниже.
  • У нас есть команда CRM: им нужны интересные тексты, которые вовлекают, заставляют кликать и пересказывать их друзьям. Триггерные, маркетинговые, любые другие.
  • Команде PPC нужны тексты для рекламы. Звучные, яркие, небанальные.
  • Команде B2B нужны тексты для бизнес-клиентов. Без заигрываний, но с сохранением нашего стиля. Много, разные.
  • Команде SEO нужны лендинги. Нужно рассказывать просто и увлекательно о сложном, соблюдая при этом сео техзадание.
  • Команде продукта нужны разные уведомления, посадки, UX/UI тексты в разных вариациях. Так, чтобы пользователи испытывали вау-эффект не только от продукта, но и от того, как мы про него пишем.
  • И многое другое, по мелочи и не очень.

Что вы должны уметь:

  • Разбираться и уметь писать просто, ясно и по делу.
  • Понимать читателя и привлекать его интерес.
  • Понимать как использовать иллюстрации, схемы, графики, верстку, заголовки, подзаголовки, и другие визуальные элементы, чтобы доносить свои мысли.
  • Управлять проектами, работать с командой, и находить компромиссы в сложных и спорных ситуациях.
  • Пользоваться графическими редакторами (Figma, etc), сервисами антиплагиат, проверки уникальности, конструкторами презентаций и др.
  • Знать ФЗ "О рекламе", что законно, а что нет.

Что мы предлагаем:

  • Перспективы роста до выпускающего редактора или главреда — у которого есть собственная команда редакторов;
  • Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;
  • ДМС;
  • Компенсация спорта;
  • 8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;
  • Удаленный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (г. Санкт-Петербург) с возможностью гибрида - на ваш выбор.

Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:

  • Приемы офисного врача;

  • Компенсация питания по “НаЛанч”;

  • Библиотека в офисе, возможность обучаться у коллег из других отделов и направлений.

  • Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.

 

Для быстрой коммуникации укажите ссылку на ваше портфолио и @ своего Telegram в сопроводительном, спасибо! :)

