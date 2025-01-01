Редактор
Timeweb Cloud — технологичный и быстрорастущий облачный провайдер. Мы создаём инфраструктуру, которая помогает бизнесу и разработчикам запускать продукты быстрее и надёжнее. Сейчас мы ищем редактора, который будет писать, редактировать и работать с маркетологами, верстальщиками, аналитиками, дизайнерами и др.
Чем предстоит заниматься:
- Писать рассылки, лендинги, сценарии, презентации, опросы, статьи, продуктовые тексты, рекламные тексты — в общем, все. Подробнее чуть ниже.
- У нас есть команда CRM: им нужны интересные тексты, которые вовлекают, заставляют кликать и пересказывать их друзьям. Триггерные, маркетинговые, любые другие.
- Команде PPC нужны тексты для рекламы. Звучные, яркие, небанальные.
- Команде B2B нужны тексты для бизнес-клиентов. Без заигрываний, но с сохранением нашего стиля. Много, разные.
- Команде SEO нужны лендинги. Нужно рассказывать просто и увлекательно о сложном, соблюдая при этом сео техзадание.
- Команде продукта нужны разные уведомления, посадки, UX/UI тексты в разных вариациях. Так, чтобы пользователи испытывали вау-эффект не только от продукта, но и от того, как мы про него пишем.
- И многое другое, по мелочи и не очень.
Что вы должны уметь:
- Разбираться и уметь писать просто, ясно и по делу.
- Понимать читателя и привлекать его интерес.
- Понимать как использовать иллюстрации, схемы, графики, верстку, заголовки, подзаголовки, и другие визуальные элементы, чтобы доносить свои мысли.
- Управлять проектами, работать с командой, и находить компромиссы в сложных и спорных ситуациях.
- Пользоваться графическими редакторами (Figma, etc), сервисами антиплагиат, проверки уникальности, конструкторами презентаций и др.
- Знать ФЗ "О рекламе", что законно, а что нет.
Что мы предлагаем:
- Перспективы роста до выпускающего редактора или главреда — у которого есть собственная команда редакторов;
- Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;
- ДМС;
- Компенсация спорта;
- 8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;
- Удаленный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (г. Санкт-Петербург) с возможностью гибрида - на ваш выбор.
Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:
-
Приемы офисного врача;
-
Компенсация питания по “НаЛанч”;
-
Библиотека в офисе, возможность обучаться у коллег из других отделов и направлений.
-
Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.
Для быстрой коммуникации укажите ссылку на ваше портфолио и @ своего Telegram в сопроводительном, спасибо! :)
