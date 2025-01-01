Frontend Developer (Vue)

·
Полная занятость ·

Мы команда Timeweb Cloud — провайдер облачных сервисов. Мы занимаемся разработкой собственной IaaS/PaaS-платформы для наших клиентов. В нашем облаке уже доступны такие сервисы как: Kubernetes (KaaS), DBaaS, S3, Load Balancing as a Service (LBaaS), приватные локальные сети.

Нам нужен боевой товарищ в команду, который вместе с нами будет развивать продукт. Если ты пишешь на Vue.js или Nuxt — тебе к нам!

Задачи

  • Пул задач по продуктовому сайту.
  • Участие в развитии существующих продуктов и разработке новых.
  • Взаимодействие с сервисной инфраструктурой.
  • Разработка сервисов и API.
  • Построение и улучшение архитектуры системы.
  • Анализ требований, проектирование решений, оценка технических задач.

Ожидания

  • Опыт работы 1–3 года.
  • Уверенное знание JavaScript.
  • Знание Vue.js и Nuxt.js.
  • Умение работать в команде, делиться своим мнением и прислушиваться к мнению других.

Знание TypeScript будет плюсом (мы используем во всех проектах).

Условия

  • Работа в надежной, стабильной и комфортной компании — на рынке мы с 2006 года.
  • Постоянные выплаты "белой" заработной платы, оплата отпускных и больничных, официальное оформление с первого дня.
  • Сильная продуктовая команда. Мыслим гипотезами и возможностями. Стараемся быстро применять изменения и не любим бюрократию.
  • Гибридный формат работы: команда всегда в офисе — испытательный срок полностью из офиса. После его завершения тебе нужно будет выбрать 3 дня, когда приедешь, либо полноценно работать отсюда. Территориально мы в БЦ МегаПарк — 10 минут от м. Московские ворота.
  • В офисе есть комфортная кухня с вкусным кофе/чаем и фруктами, а также зона отдыха, где можно классно провести время с коллегами, играя в настольный теннис.
  • Плюшки в виде питания, спорта и ДМС конечно же есть.

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

Не нашли
нужную вакансию?

Пожалуйста, напишите нашим HR на hr@timeweb.ru
или в Telegram. Мы посмотрим ваше резюме и
вполне вероятно сможем предложить работу.
Написать в Телеграм
HR Timeweb