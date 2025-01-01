Frontend Developer (Vue)
Мы команда Timeweb Cloud — провайдер облачных сервисов. Мы занимаемся разработкой собственной IaaS/PaaS-платформы для наших клиентов. В нашем облаке уже доступны такие сервисы как: Kubernetes (KaaS), DBaaS, S3, Load Balancing as a Service (LBaaS), приватные локальные сети.
Нам нужен боевой товарищ в команду, который вместе с нами будет развивать продукт. Если ты пишешь на Vue.js или Nuxt — тебе к нам!
Задачи
- Пул задач по продуктовому сайту.
- Участие в развитии существующих продуктов и разработке новых.
- Взаимодействие с сервисной инфраструктурой.
- Разработка сервисов и API.
- Построение и улучшение архитектуры системы.
- Анализ требований, проектирование решений, оценка технических задач.
Ожидания
- Опыт работы 1–3 года.
- Уверенное знание JavaScript.
- Знание Vue.js и Nuxt.js.
- Умение работать в команде, делиться своим мнением и прислушиваться к мнению других.
Знание TypeScript будет плюсом (мы используем во всех проектах).
Условия
- Работа в надежной, стабильной и комфортной компании — на рынке мы с 2006 года.
- Постоянные выплаты "белой" заработной платы, оплата отпускных и больничных, официальное оформление с первого дня.
- Сильная продуктовая команда. Мыслим гипотезами и возможностями. Стараемся быстро применять изменения и не любим бюрократию.
- Гибридный формат работы: команда всегда в офисе — испытательный срок полностью из офиса. После его завершения тебе нужно будет выбрать 3 дня, когда приедешь, либо полноценно работать отсюда. Территориально мы в БЦ МегаПарк — 10 минут от м. Московские ворота.
- В офисе есть комфортная кухня с вкусным кофе/чаем и фруктами, а также зона отдыха, где можно классно провести время с коллегами, играя в настольный теннис.
- Плюшки в виде питания, спорта и ДМС конечно же есть.
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
Не нашли
нужную вакансию?
или в Telegram. Мы посмотрим ваше резюме и
вполне вероятно сможем предложить работу.