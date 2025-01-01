Frontend Developer (Vue)

Мы команда Timeweb Cloud — провайдер облачных сервисов. Мы занимаемся разработкой собственной IaaS/PaaS-платформы для наших клиентов. В нашем облаке уже доступны такие сервисы как: Kubernetes (KaaS), DBaaS, S3, Load Balancing as a Service (LBaaS), приватные локальные сети.

Нам нужен боевой товарищ в команду, который вместе с нами будет развивать продукт. Если ты пишешь на Vue.js или Nuxt — тебе к нам!

Задачи

Пул задач по продуктовому сайту.

Участие в развитии существующих продуктов и разработке новых.

Взаимодействие с сервисной инфраструктурой.

Разработка сервисов и API.

Построение и улучшение архитектуры системы.

Анализ требований, проектирование решений, оценка технических задач.

Ожидания

Опыт работы 1–3 года.

Уверенное знание JavaScript.

Знание Vue.js и Nuxt.js.

Умение работать в команде, делиться своим мнением и прислушиваться к мнению других.

Знание TypeScript будет плюсом (мы используем во всех проектах).

Условия