Специалист службы поддержки пользователей
Timeweb — экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы. Мы являемся лидерами на рынке РФ и СНГ.
Сотрудничаем с такими компаниями как МТС, YOTA, Home Credit Bank, Mr.Doors, Schwarzkopf и многие другие.
Мы на стадии активных изменений, видим свои слабые стороны и работаем над ними. Оптимизируем внутренние процессы, чтобы предоставлять клиентам действительно первоклассный сервис.
Чем предстоит заниматься:
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Общаться с клиентами в различных каналах связи (чаты, тикетная система, телефон);
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Консультировать их по продуктам: домены, SSL, виртуальный хостинг, VDS, почта.
Мы ждем от кандидата:
- Погружения в большое количество технической информации;
- Желания помогать людям;
- Грамотную устную и письменную речь;
- Если вы понимаете базовые принципы работы интернета, то это будет плюсом, так как продукт технический;
- Умение объяснять сложные вещи простым языком и находить индивидуальный подход к клиентам;
- Готовность работать в меняющемся графике и в ночь *3-5 смен в месяц*.
Что вас ждёт с нами:
- Работа в надежной и стабильной компании, которая на рынке уже 17 лет;
- Оформление по ТК, белая зп;
- Рабочий график 5/2 или 2/2/3
- Возможность работать как в офисе в СПБ, так и удалённо в любой точке мира;
- В офисе есть комфортная кухня с вкусным кофе/чаем и фруктами, а также зона отдыха с настольным теннисом и аэрохоккеем;
- ДМС, компенсации питания и спорта *для тех, что живёт в РФ*
- Возможность карьерного роста внутри отдела.
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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