Специалист службы поддержки пользователей

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·
от 30 000 рублей

Timeweb — экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы. Мы являемся лидерами на рынке РФ и СНГ.

Сотрудничаем с такими компаниями как МТС, YOTA, Home Credit Bank, Mr.Doors, Schwarzkopf и многие другие. 

Мы на стадии активных изменений, видим свои слабые стороны и работаем над ними. Оптимизируем внутренние процессы, чтобы предоставлять клиентам действительно первоклассный сервис.

Чем предстоит заниматься:

  • Общаться с клиентами в различных каналах связи (чаты, тикетная система, телефон);

  • Консультировать их по продуктам: домены, SSL, виртуальный хостинг, VDS, почта.

Мы ждем от кандидата:

  • Погружения в большое количество технической информации;
  • Желания помогать людям;
  • Грамотную устную и письменную речь;
  • Если вы понимаете базовые принципы работы интернета, то это будет плюсом, так как продукт технический;
  • Умение объяснять сложные вещи простым языком и находить индивидуальный подход к клиентам;
  • Готовность работать в меняющемся графике и в ночь *3-5 смен в месяц*.

Что вас ждёт с нами:

  • Работа в надежной и стабильной компании, которая на рынке уже 17 лет;
  • Оформление по ТК, белая зп;
  • Рабочий график 5/2 или 2/2/3
  • Возможность работать как в офисе в СПБ, так и удалённо в любой точке мира;
  • В офисе есть комфортная кухня с вкусным кофе/чаем и фруктами, а также зона отдыха с настольным теннисом и аэрохоккеем;
  • ДМС, компенсации питания и спорта *для тех, что живёт в РФ*
  • Возможность карьерного роста внутри отдела.
 
 

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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Пожалуйста, напишите нашим HR на hr@timeweb.ru
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вполне вероятно сможем предложить работу.
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