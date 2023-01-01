Специалист службы поддержки пользователей

Мы на стадии активных изменений, видим свои слабые стороны и работаем над ними. Оптимизируем внутренние процессы, чтобы предоставлять клиентам действительно первоклассный сервис.

Чем предстоит заниматься:

Общаться с клиентами в различных каналах связи (чаты, тикетная система, телефон);

Консультировать их по продуктам: домены, SSL, виртуальный хостинг, VDS, почта.

Мы ждем от кандидата:

Погружения в большое количество технической информации;

Желания помогать людям;

Грамотную устную и письменную речь;

Если вы понимаете базовые принципы работы интернета, то это будет плюсом, так как продукт технический;

Умение объяснять сложные вещи простым языком и находить индивидуальный подход к клиентам;

Готовность работать в меняющемся графике и в ночь *3-5 смен в месяц*.

Что вас ждёт с нами: