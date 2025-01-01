Координатор технических писателей

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·

Timeweb Cloud — технологичный и быстрорастущий облачный провайдер. Мы создаём инфраструктуру, которая помогает бизнесу и разработчикам запускать продукты быстрее и надёжнее. Сейчас мы ищем координатора технических писателей, который поможет сделать наши знания доступными, понятными и полезными для клиентов.

Чем предстоит заниматься:

  • Вести/сопровождать публикации тематичных статей и технических инструкций на сайте: от темы в бэклоге до публикации на сайте — координировать авторов, проверяющих, SEO-специалистов;

  • Контролировать поток задач: отдавать авторам ТЗ, передавать готовый материал проверяющим и SEO-специалистам, следить за дедлайнами, выполнять ежемесячный KPI контент-плана, вести операционную работу и организовывать выплаты авторам;

  • Работать с авторами: вести коммуникацию, давать фидбек, подбирать новых авторов, сбор данных авторов (фото, биография, портфолио, согласие на размещение ПнД на сайте и тд);

  • Глубоко погружаться в тематику наших продуктов и решений, изучать потребности клиентов, придумывать новые форматы и генерировать идеи для контента;

  • Участвовать в планировании тематического контента;
    Развивать и поддерживать редакционные стандарты: гайдлайны, шаблоны, чек-листы — все, что делает контент системным и сильным;

  • Следить за трендами в IT и облачных технологиях, чтобы быть в курсе и делиться знаниями с аудиторией;

  • Вести отчётность и выполнять KPI.

Что важно:

  • Опыт управления командой и координации процессов;

  • Понимание технических тем: IT, облачные технологии, devops;

  • Опыт в сфере IT (или профильное образование);

  • Самоорганизованность, структурность и умение держать в голове несколько процессов одновременно;

  • Умение писать грамотно, понятно и в инфостиле;

  • Умение автоматизировать рутинные задачи;

  • Отличные коммуникативные навыки и умение вести современную деловую переписку;

  • Желание делать качественный и полезный контент.

Что мы предлагаем:

  • Работа в технологичной компании, где ценится экспертность и инициативность;

  • Возможность влиять на контент и видеть результаты своей работы;

  • Команда, в которой ценят прозрачность и системный подход;

  • Гибкий формат — офис в Санкт-Петербурге или гибрид;

  • Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;

  • Частичная компенсация занятий спортом;

  • 8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;

  • Приемы офисного врача;

  • Компенсация питания по “НаЛанч”;

  • ДМС;

  • Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве;

  • Библиотека в офисе, возможность обучаться у коллег из других отделов и направлений.

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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