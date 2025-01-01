Координатор технических писателей
Timeweb Cloud — технологичный и быстрорастущий облачный провайдер. Мы создаём инфраструктуру, которая помогает бизнесу и разработчикам запускать продукты быстрее и надёжнее. Сейчас мы ищем координатора технических писателей, который поможет сделать наши знания доступными, понятными и полезными для клиентов.
Чем предстоит заниматься:
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Вести/сопровождать публикации тематичных статей и технических инструкций на сайте: от темы в бэклоге до публикации на сайте — координировать авторов, проверяющих, SEO-специалистов;
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Контролировать поток задач: отдавать авторам ТЗ, передавать готовый материал проверяющим и SEO-специалистам, следить за дедлайнами, выполнять ежемесячный KPI контент-плана, вести операционную работу и организовывать выплаты авторам;
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Работать с авторами: вести коммуникацию, давать фидбек, подбирать новых авторов, сбор данных авторов (фото, биография, портфолио, согласие на размещение ПнД на сайте и тд);
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Глубоко погружаться в тематику наших продуктов и решений, изучать потребности клиентов, придумывать новые форматы и генерировать идеи для контента;
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Участвовать в планировании тематического контента;
Развивать и поддерживать редакционные стандарты: гайдлайны, шаблоны, чек-листы — все, что делает контент системным и сильным;
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Следить за трендами в IT и облачных технологиях, чтобы быть в курсе и делиться знаниями с аудиторией;
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Вести отчётность и выполнять KPI.
Что важно:
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Опыт управления командой и координации процессов;
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Понимание технических тем: IT, облачные технологии, devops;
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Опыт в сфере IT (или профильное образование);
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Самоорганизованность, структурность и умение держать в голове несколько процессов одновременно;
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Умение писать грамотно, понятно и в инфостиле;
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Умение автоматизировать рутинные задачи;
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Отличные коммуникативные навыки и умение вести современную деловую переписку;
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Желание делать качественный и полезный контент.
Что мы предлагаем:
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Работа в технологичной компании, где ценится экспертность и инициативность;
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Возможность влиять на контент и видеть результаты своей работы;
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Команда, в которой ценят прозрачность и системный подход;
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Гибкий формат — офис в Санкт-Петербурге или гибрид;
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Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;
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Частичная компенсация занятий спортом;
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8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;
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Приемы офисного врача;
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Компенсация питания по “НаЛанч”;
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ДМС;
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Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве;
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Библиотека в офисе, возможность обучаться у коллег из других отделов и направлений.
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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