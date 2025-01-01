Специалист технической поддержки

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·
60 000

Присоединяйтесь к нашей команде технической поддержки Timeweb Cloud!
Мы занимаемся разработкой собственной IaaS\PaaS платформы для наших клиентов. В нашем облаке уже доступны такие сервисы как: Kubernetes (KaaS), DBaaS, S3, Load Balancing as a Service (LBaaS), приватные локальные сети.

Мы постоянно растем и всегда находимся в поиске профессионалов своего дела, готовых развиваться вместе с нами! Наша поддержка считается клиентами одной из лучших на рынке, но для нас самих нет предела совершенству :)

Мы работаем в Санкт-Петербурге в офисе на Московских воротах, но готовы рассматривать и удаленное сотрудничество.

Чем вы будете заниматься:

  • Техническая помощь, общение и консультация клиентов VDS и dedicated-серверов (только тикет-система, без телефонных разговоров);
  • Поддержка клиентов, на всех уровнях построения инфраструктуры (в том числе помощь клиентам с проектами);
  • Оперативное реагирование на все события на хостинге и оповещение клиентов при необходимости;
  • Взаимодействие с коллегами из других отделов;
  • А также, огромное множество задач на развитие твоих хардов и софтов, которые не описаны регламентами!

Наша вакансия для вас, если вы:

  • Умеете работать с Linux с помощью консоли и понимаете архитектуру ОС на базовом уровне (Ubuntu, CentOS);
  • Знаете, что такое панель управления сервером и CMS;
  • Грамотно пишете и умеете просто и доходчиво формулировать мысли;
  • Хотите помогать людям;
  • Умеете быстро воспринимать большой объём информации;
  • А также готовы работать в ночные смены.

Что вас ждёт с нами:

  • Структурированное обучение под присмотром наставника на весь период испытательного срока;

  • Регулярный дальнейший рост на технические (инженеры, администраторы, разработчики) и менеджерские позиции (лиды внутренних команд поддержки);

  • Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;

  • График на испытательный срок 5/2 с 9.00 до 18.00 или с 10.00 до 19.00, далее рабочий график может быть 5/2 или 2/2 с дневными и/или ночными сменами;

  • Частичная компенсация занятий спортом;

  • 8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;

  • Компенсация 24000 бонусных рублей ежегодно на использование услуг нашего продукта;

  • Возможность работать как удаленно, так и из офиса (территориально офис расположен в 10 минутах от метро Московские ворота, г. Санкт-Петербург).

Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:

  • Приемы офисного врача;

  • Компенсация питания по “НаЛанч”;

  • ДМС;

  • Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве;

  • Библиотека в офисе, возможность обучаться у коллег из других отделов и направлений.

Для оперативной связи - напишите в сопроводительном письме свой ник в телеграм :)

 

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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Пожалуйста, напишите нашим HR на hr@timeweb.ru
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