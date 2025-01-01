Специалист технической поддержки

Присоединяйтесь к нашей команде технической поддержки Timeweb Cloud!

Мы занимаемся разработкой собственной IaaS\PaaS платформы для наших клиентов. В нашем облаке уже доступны такие сервисы как: Kubernetes (KaaS), DBaaS, S3, Load Balancing as a Service (LBaaS), приватные локальные сети.

Мы постоянно растем и всегда находимся в поиске профессионалов своего дела, готовых развиваться вместе с нами! Наша поддержка считается клиентами одной из лучших на рынке, но для нас самих нет предела совершенству :)

Мы работаем в Санкт-Петербурге в офисе на Московских воротах, но готовы рассматривать и удаленное сотрудничество.

Чем вы будете заниматься:

Техническая помощь, общение и консультация клиентов VDS и dedicated-серверов (только тикет-система, без телефонных разговоров);

Поддержка клиентов, на всех уровнях построения инфраструктуры (в том числе помощь клиентам с проектами);

Оперативное реагирование на все события на хостинге и оповещение клиентов при необходимости;

Взаимодействие с коллегами из других отделов;

А также, огромное множество задач на развитие твоих хардов и софтов, которые не описаны регламентами!

Наша вакансия для вас, если вы:

Умеете работать с Linux с помощью консоли и понимаете архитектуру ОС на базовом уровне (Ubuntu, CentOS);

Знаете, что такое панель управления сервером и CMS;

Грамотно пишете и умеете просто и доходчиво формулировать мысли;

Хотите помогать людям;

Умеете быстро воспринимать большой объём информации;

А также готовы работать в ночные смены.

Что вас ждёт с нами:

Структурированное обучение под присмотром наставника на весь период испытательного срока;

Регулярный дальнейший рост на технические (инженеры, администраторы, разработчики) и менеджерские позиции (лиды внутренних команд поддержки);

Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;

График на испытательный срок 5/2 с 9.00 до 18.00 или с 10.00 до 19.00, далее рабочий график может быть 5/2 или 2/2 с дневными и/или ночными сменами;

Частичная компенсация занятий спортом;

8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;

Компенсация 24000 бонусных рублей ежегодно на использование услуг нашего продукта;

Возможность работать как удаленно, так и из офиса (территориально офис расположен в 10 минутах от метро Московские ворота, г. Санкт-Петербург).

Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:

Приемы офисного врача;

Компенсация питания по “НаЛанч”;

ДМС;

Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве;

Библиотека в офисе, возможность обучаться у коллег из других отделов и направлений.

Для оперативной связи - напишите в сопроводительном письме свой ник в телеграм :)