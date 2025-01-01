Специалист технической поддержки
Присоединяйтесь к нашей команде технической поддержки Timeweb Cloud!
Мы занимаемся разработкой собственной IaaS\PaaS платформы для наших клиентов. В нашем облаке уже доступны такие сервисы как: Kubernetes (KaaS), DBaaS, S3, Load Balancing as a Service (LBaaS), приватные локальные сети.
Мы постоянно растем и всегда находимся в поиске профессионалов своего дела, готовых развиваться вместе с нами! Наша поддержка считается клиентами одной из лучших на рынке, но для нас самих нет предела совершенству :)
Мы работаем в Санкт-Петербурге в офисе на Московских воротах, но готовы рассматривать и удаленное сотрудничество.
Чем вы будете заниматься:
- Техническая помощь, общение и консультация клиентов VDS и dedicated-серверов (только тикет-система, без телефонных разговоров);
- Поддержка клиентов, на всех уровнях построения инфраструктуры (в том числе помощь клиентам с проектами);
- Оперативное реагирование на все события на хостинге и оповещение клиентов при необходимости;
- Взаимодействие с коллегами из других отделов;
- А также, огромное множество задач на развитие твоих хардов и софтов, которые не описаны регламентами!
Наша вакансия для вас, если вы:
- Умеете работать с Linux с помощью консоли и понимаете архитектуру ОС на базовом уровне (Ubuntu, CentOS);
- Знаете, что такое панель управления сервером и CMS;
- Грамотно пишете и умеете просто и доходчиво формулировать мысли;
- Хотите помогать людям;
- Умеете быстро воспринимать большой объём информации;
- А также готовы работать в ночные смены.
Что вас ждёт с нами:
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Структурированное обучение под присмотром наставника на весь период испытательного срока;
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Регулярный дальнейший рост на технические (инженеры, администраторы, разработчики) и менеджерские позиции (лиды внутренних команд поддержки);
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Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;
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График на испытательный срок 5/2 с 9.00 до 18.00 или с 10.00 до 19.00, далее рабочий график может быть 5/2 или 2/2 с дневными и/или ночными сменами;
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Частичная компенсация занятий спортом;
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8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;
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Компенсация 24000 бонусных рублей ежегодно на использование услуг нашего продукта;
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Возможность работать как удаленно, так и из офиса (территориально офис расположен в 10 минутах от метро Московские ворота, г. Санкт-Петербург).
Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:
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Приемы офисного врача;
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Компенсация питания по “НаЛанч”;
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ДМС;
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Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве;
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Библиотека в офисе, возможность обучаться у коллег из других отделов и направлений.
Для оперативной связи - напишите в сопроводительном письме свой ник в телеграм :)
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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