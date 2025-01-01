Tech Lead инфраструктурного подразделения ИБ

·
Полная занятость ·

Привет! Мы — Timeweb Cloud, международная облачная платформа, помогающая бизнесу и разработчикам создавать ИТ-инфраструктуру в разных регионах мира.

Мы входим в топ-10 крупнейших поставщиков IaaS России и продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок. Наша цель — сделать облачные технологии доступными для каждого.

Сейчас мы в поисках Техлида инфраструктурного подразделения информационной безопасности. Присоединяйтесь!

Что мы предлагаем:

  • Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами :)

  • ДМС и компенсация приемов психолога;

  • Компенсация спорта;

  • 8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;

  • Удаленный формат работы (или гибрид в Петербурге по желанию);

  • Амбициозный и интересный продукт, работа в команде профессионалов и никакой бюрократии :)

Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:

  • Приемы офисного врача;

  • Компенсация питания по “НаЛанч”;

  • Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;

  • Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.

Чем предстоит заниматься:

  • Обеспечением бесперебойного функционирования систем информационной безопасности в инфраструктуре;
  • Разработкой и реализацией RoadMap по ключевому направлению ИБ;
  • Внедрением, поддержкой и модернизацией СЗИ: (SIEM, IDS/IPS);
  • Расследованием инцидентов;
  • Коммуникацией в вопросах информационной безопасности со всеми отделами в компании;
  • Организацией контроля, ограничения и разрешения доступа сотрудников к внутренним/внешним ресурсам;
  • Руководством командой инженеров: постановка задач, контроль исполнения, развитие команды.

Что для нас важно:

  • Опыт работы в информационной безопасности от 3-х лет;
  • Опыт администрирования операционных систем на базе Linux от 3-х лет;
  • Опыт работы с Active Directory (базовое администрирование, управление доступом);
  • Опыт настройки и контроля политик безопасности Windows (Group Policy, LAPS, BitLocker);
  • Практические навыки работы с решениями информационной безопасности (вендорских или Opensource) / анализ защищенности / сетевая безопасность / антивирусные средства защиты;
  • Знание средств обнаружения и предотвращения вторжений;
  • Опыт работы с СЗИ (SIEM (Wazuh), IDS/IPS);
  • Знания сетевых протоколов (IPv4, IPv6, TCP/UDP);
  • Навыки автоматизации: Bash/Python, системы управления конфигураций: Ansible/Salt;
  • Базовое понимание контейнеризации (Docker/Kubernetes);
  • Хорошие лидерские качества (опыт управления командой от 1 года).

Для быстрой коммуникации укажите @ своего Telegram в сопроводительном, спасибо! :)

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

Не нашли
нужную вакансию?

Пожалуйста, напишите нашим HR на hr@timeweb.ru
или в Telegram. Мы посмотрим ваше резюме и
вполне вероятно сможем предложить работу.
Написать в Телеграм
HR Timeweb