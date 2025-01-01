Tech Lead инфраструктурного подразделения ИБ
Привет! Мы — Timeweb Cloud, международная облачная платформа, помогающая бизнесу и разработчикам создавать ИТ-инфраструктуру в разных регионах мира.
Мы входим в топ-10 крупнейших поставщиков IaaS России и продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок. Наша цель — сделать облачные технологии доступными для каждого.
Сейчас мы в поисках Техлида инфраструктурного подразделения информационной безопасности. Присоединяйтесь!
Что мы предлагаем:
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Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами :)
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ДМС и компенсация приемов психолога;
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Компенсация спорта;
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8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;
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Удаленный формат работы (или гибрид в Петербурге по желанию);
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Амбициозный и интересный продукт, работа в команде профессионалов и никакой бюрократии :)
Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:
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Приемы офисного врача;
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Компенсация питания по “НаЛанч”;
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Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;
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Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.
Чем предстоит заниматься:
- Обеспечением бесперебойного функционирования систем информационной безопасности в инфраструктуре;
- Разработкой и реализацией RoadMap по ключевому направлению ИБ;
- Внедрением, поддержкой и модернизацией СЗИ: (SIEM, IDS/IPS);
- Расследованием инцидентов;
- Коммуникацией в вопросах информационной безопасности со всеми отделами в компании;
- Организацией контроля, ограничения и разрешения доступа сотрудников к внутренним/внешним ресурсам;
- Руководством командой инженеров: постановка задач, контроль исполнения, развитие команды.
Что для нас важно:
- Опыт работы в информационной безопасности от 3-х лет;
- Опыт администрирования операционных систем на базе Linux от 3-х лет;
- Опыт работы с Active Directory (базовое администрирование, управление доступом);
- Опыт настройки и контроля политик безопасности Windows (Group Policy, LAPS, BitLocker);
- Практические навыки работы с решениями информационной безопасности (вендорских или Opensource) / анализ защищенности / сетевая безопасность / антивирусные средства защиты;
- Знание средств обнаружения и предотвращения вторжений;
- Опыт работы с СЗИ (SIEM (Wazuh), IDS/IPS);
- Знания сетевых протоколов (IPv4, IPv6, TCP/UDP);
- Навыки автоматизации: Bash/Python, системы управления конфигураций: Ansible/Salt;
- Базовое понимание контейнеризации (Docker/Kubernetes);
- Хорошие лидерские качества (опыт управления командой от 1 года).
Для быстрой коммуникации укажите @ своего Telegram в сопроводительном, спасибо! :)
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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