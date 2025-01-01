Tech Lead инфраструктурного подразделения ИБ

Привет! Мы — Timeweb Cloud, международная облачная платформа, помогающая бизнесу и разработчикам создавать ИТ-инфраструктуру в разных регионах мира.

Мы входим в топ-10 крупнейших поставщиков IaaS России и продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок. Наша цель — сделать облачные технологии доступными для каждого.

Сейчас мы в поисках Техлида инфраструктурного подразделения информационной безопасности. Присоединяйтесь!

Что мы предлагаем:

Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами :)

ДМС и компенсация приемов психолога;

Компенсация спорта;

8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;

Удаленный формат работы (или гибрид в Петербурге по желанию);

Амбициозный и интересный продукт, работа в команде профессионалов и никакой бюрократии :)

Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:

Приемы офисного врача;

Компенсация питания по “НаЛанч”;

Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;

Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.

Чем предстоит заниматься:

Обеспечением бесперебойного функционирования систем информационной безопасности в инфраструктуре;

Разработкой и реализацией RoadMap по ключевому направлению ИБ;

Внедрением, поддержкой и модернизацией СЗИ: (SIEM, IDS/IPS);

Расследованием инцидентов;

Коммуникацией в вопросах информационной безопасности со всеми отделами в компании;

Организацией контроля, ограничения и разрешения доступа сотрудников к внутренним/внешним ресурсам;

Руководством командой инженеров: постановка задач, контроль исполнения, развитие команды.

Что для нас важно:

Опыт работы в информационной безопасности от 3-х лет;

Опыт администрирования операционных систем на базе Linux от 3-х лет;

Опыт работы с Active Directory (базовое администрирование, управление доступом);

Опыт настройки и контроля политик безопасности Windows (Group Policy, LAPS, BitLocker);

Практические навыки работы с решениями информационной безопасности (вендорских или Opensource) / анализ защищенности / сетевая безопасность / антивирусные средства защиты;

Знание средств обнаружения и предотвращения вторжений;

Опыт работы с СЗИ (SIEM (Wazuh), IDS/IPS);

Знания сетевых протоколов (IPv4, IPv6, TCP/UDP);

Навыки автоматизации: Bash/Python, системы управления конфигураций: Ansible/Salt;

Базовое понимание контейнеризации (Docker/Kubernetes);

Хорошие лидерские качества (опыт управления командой от 1 года).

Для быстрой коммуникации укажите @ своего Telegram в сопроводительном, спасибо! :)