Teamlead команды технической поддержки

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·

Timeweb — экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы. У нас более 2500 серверов и нам доверяют свои сайты и проекты больше 200 000 клиентов, примерно каждый десятый сайт в рунете размещается в Timeweb.

Наши основные программные продукты: панели управления хостингом, регистрации доменов и заказа SSL, внутренняя CRM, почтовый сервис.

Наша поддержка считается клиентами одной из лучших на рынке виртуального хостинга, но для нас самих нет предела совершенству :) Присоединяйся к нашей команде!

Чем предстоит заниматься:

  • Подсчет и согласование показателей и KPI;

  • Модернизация текущих процессов работы технической поддержки и внедрение новых;

  • Контроль работы старших специалистов технической поддержки;
  • Работа с командой, решение и обсуждение организационных вопросов, проведение собеседований;
  • Обсуждение и решение общих со смежными отделами задач (информационная поддержка, разработка, инженеры etc.)

Что мы ждем от кандидата:

  • Опыт работы в технической поддержке;

  • Опыт управления распределенной командой от 7 человек;

  • Умение собирать аналитику по работе команды и сервиса;

  • Опыт внедрения и поддержка современных стандартов качества обслуживания.

Плюсом будет:

  • Понимание работы сетей, принципов работы почты, устройства Linux, Web, DNS, SQL на уровне простых запросов (желательно понимание устройства работы виртуального хостинга);

  • Опыт внедрения новых процессов в работу отдела;

  • Опыт разработки и постановки ТЗ;

  • Опыт работы с нейросетями.

Что вас ждёт с нами:

  • Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;

  • Частичная компенсация занятий спортом;

  • 8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;

  • Возможность работать гибридно или только из офиса (территориально офис расположен в 10 минутах от метро Московские ворота, г. Санкт-Петербург).

Для тех, кто с нами в Петербургском офисе:

  • Приемы офисного врача;

  • Компенсация питания по “НаЛанч”;

  • ДМС;

  • Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве;

  • Библиотека в офисе, возможность обучаться у коллег из других отделов и направлений.

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

