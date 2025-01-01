Teamlead команды технической поддержки
Timeweb — экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы. У нас более 2500 серверов и нам доверяют свои сайты и проекты больше 200 000 клиентов, примерно каждый десятый сайт в рунете размещается в Timeweb.
Наши основные программные продукты: панели управления хостингом, регистрации доменов и заказа SSL, внутренняя CRM, почтовый сервис.
Наша поддержка считается клиентами одной из лучших на рынке виртуального хостинга, но для нас самих нет предела совершенству :) Присоединяйся к нашей команде!
Чем предстоит заниматься:
-
Подсчет и согласование показателей и KPI;
-
Модернизация текущих процессов работы технической поддержки и внедрение новых;
- Контроль работы старших специалистов технической поддержки;
- Работа с командой, решение и обсуждение организационных вопросов, проведение собеседований;
- Обсуждение и решение общих со смежными отделами задач (информационная поддержка, разработка, инженеры etc.)
Что мы ждем от кандидата:
-
Опыт работы в технической поддержке;
-
Опыт управления распределенной командой от 7 человек;
-
Умение собирать аналитику по работе команды и сервиса;
-
Опыт внедрения и поддержка современных стандартов качества обслуживания.
Плюсом будет:
- Понимание работы сетей, принципов работы почты, устройства Linux, Web, DNS, SQL на уровне простых запросов (желательно понимание устройства работы виртуального хостинга);
-
Опыт внедрения новых процессов в работу отдела;
-
Опыт разработки и постановки ТЗ;
-
Опыт работы с нейросетями.
Что вас ждёт с нами:
-
Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;
-
Частичная компенсация занятий спортом;
-
8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;
-
Возможность работать гибридно или только из офиса (территориально офис расположен в 10 минутах от метро Московские ворота, г. Санкт-Петербург).
Для тех, кто с нами в Петербургском офисе:
-
Приемы офисного врача;
-
Компенсация питания по “НаЛанч”;
-
ДМС;
-
Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве;
-
Библиотека в офисе, возможность обучаться у коллег из других отделов и направлений.
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
