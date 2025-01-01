Teamlead команды технической поддержки

Timeweb — экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы. У нас более 2500 серверов и нам доверяют свои сайты и проекты больше 200 000 клиентов, примерно каждый десятый сайт в рунете размещается в Timeweb.

Наши основные программные продукты: панели управления хостингом, регистрации доменов и заказа SSL, внутренняя CRM, почтовый сервис.

Наша поддержка считается клиентами одной из лучших на рынке виртуального хостинга, но для нас самих нет предела совершенству :) Присоединяйся к нашей команде!

Чем предстоит заниматься:

Подсчет и согласование показателей и KPI;

Модернизация текущих процессов работы технической поддержки и внедрение новых;

Контроль работы старших специалистов технической поддержки;

Работа с командой, решение и обсуждение организационных вопросов, проведение собеседований;

Обсуждение и решение общих со смежными отделами задач (информационная поддержка, разработка, инженеры etc.)

Что мы ждем от кандидата:

Опыт работы в технической поддержке;

Опыт управления распределенной командой от 7 человек;

Умение собирать аналитику по работе команды и сервиса;

Опыт внедрения и поддержка современных стандартов качества обслуживания.

Плюсом будет:

Понимание работы сетей, принципов работы почты, устройства Linux, Web, DNS, SQL на уровне простых запросов (желательно понимание устройства работы виртуального хостинга);

Опыт внедрения новых процессов в работу отдела;

Опыт разработки и постановки ТЗ;

Опыт работы с нейросетями.

Что вас ждёт с нами:

Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;

Частичная компенсация занятий спортом;

8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;

Возможность работать гибридно или только из офиса (территориально офис расположен в 10 минутах от метро Московские ворота, г. Санкт-Петербург).

Для тех, кто с нами в Петербургском офисе: