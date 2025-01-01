Руководитель группы системных инженеров/Team Lead

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·

Timeweb Cloud — российский облачный провайдер с масштабируемой геораспределённой IaaS/PaaS-инфраструктурой. Мы развиваем собственную платформу с сервисами Managed Kubernetes, DBaaS, S3-объектным хранилищем, LBaaS и виртуальными сетями.

У нас высокие требования к надёжности и отказоустойчивости, поэтому ищем сильного лидера для управления L3-командой системных инженеров.

О команде:

Системные инженеры — это L3-команда, работающая на переднем крае стабильности платформы. Они следят за мониторингом, устраняют инциденты, обеспечивают ввод серверов в эксплуатацию, участвуют в плановых работах и анализируют сложные ситуации.

Обязанности:

  • Руководить группой системных инженеров: координировать задачи, ставить цели, обеспечивать круглосуточный мониторинг и оперативное реагирование на инциденты;

  • Формировать вовлечённую и эффективную команду: развивать сотрудников, проводить 1:1, выстраивать кадровый резерв и культуру ответственности;

  • Оптимизировать процессы дежурств, эскалаций, онбординга и управления инцидентами — делая их прозрачными, устойчивыми и управляемыми;

  • Обеспечивать стабильность и высокую доступность платформы: устранять риски до инцидентов, проектировать надёжные схемы резервирования и дежурств;

  • Внедрять изменения с минимальными рисками и без потери стабильности, ориентируясь на максимальный uptime и качество сервиса;

  • Сотрудничать с поддержкой, разработкой и другими командами для повышения надёжности и улучшения взаимодействия;

  • Планировать и запускать новые серверы и мощности на основе анализа нагрузки и приоритетов бизнеса.

Требования:

  • Опыт управления технической командой в сфере инфраструктуры или эксплуатации;

  • Знания Linux и опыт администрирования серверов и сервисов;

  • Понимание принципов отказоустойчивости, масштабирования, SLA/SLO;

  • Лидерские качества: умение вдохновлять команду и внедрять изменения без потери устойчивости.

Технологический стек:

  • Linux/Bash, Qemu/KVM, Zabbix/Prometheus, Dovecot/Exim,Kubernetes/Docker Stack.

Будет плюсом:

  • Опыт работы в облачном провайдере, хостинг-компании или дата-центре;

  • Знание SRE-подходов, опыт построения высоконагруженных систем;

  • Навыки работы с: Kubernetes, Docker, Zabbix, Prometheus, KVM, Bash.

Мы предлагаем:

  • Участие в развитии высоконагруженной облачной платформы с реальным влиянием на архитектуру и процессы;

  • Гибкий график и гибридный формат: современный офис у м. «Московские Ворота»;

  • Команду профессионалов, готовую к развитию и переменам;

  • Пространство для экспериментов и роста — как технического, так и управленческого.

Для оперативной связи - напишите в сопроводительном письме свой ник в телеграм :)

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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