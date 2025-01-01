Руководитель группы системных инженеров/Team Lead

Timeweb Cloud — российский облачный провайдер с масштабируемой геораспределённой IaaS/PaaS-инфраструктурой. Мы развиваем собственную платформу с сервисами Managed Kubernetes, DBaaS, S3-объектным хранилищем, LBaaS и виртуальными сетями.

У нас высокие требования к надёжности и отказоустойчивости, поэтому ищем сильного лидера для управления L3-командой системных инженеров.



О команде:

Системные инженеры — это L3-команда, работающая на переднем крае стабильности платформы. Они следят за мониторингом, устраняют инциденты, обеспечивают ввод серверов в эксплуатацию, участвуют в плановых работах и анализируют сложные ситуации.

Обязанности:

Руководить группой системных инженеров: координировать задачи, ставить цели, обеспечивать круглосуточный мониторинг и оперативное реагирование на инциденты;

Формировать вовлечённую и эффективную команду: развивать сотрудников, проводить 1:1, выстраивать кадровый резерв и культуру ответственности;

Оптимизировать процессы дежурств, эскалаций, онбординга и управления инцидентами — делая их прозрачными, устойчивыми и управляемыми;

Обеспечивать стабильность и высокую доступность платформы: устранять риски до инцидентов, проектировать надёжные схемы резервирования и дежурств;

Внедрять изменения с минимальными рисками и без потери стабильности, ориентируясь на максимальный uptime и качество сервиса;

Сотрудничать с поддержкой, разработкой и другими командами для повышения надёжности и улучшения взаимодействия;

Планировать и запускать новые серверы и мощности на основе анализа нагрузки и приоритетов бизнеса.

Требования:

Опыт управления технической командой в сфере инфраструктуры или эксплуатации;

Знания Linux и опыт администрирования серверов и сервисов;

Понимание принципов отказоустойчивости, масштабирования, SLA/SLO;

Лидерские качества: умение вдохновлять команду и внедрять изменения без потери устойчивости.

Технологический стек:

Linux/Bash, Qemu/KVM, Zabbix/Prometheus, Dovecot/Exim,Kubernetes/Docker Stack.

Будет плюсом:

Опыт работы в облачном провайдере, хостинг-компании или дата-центре;

Знание SRE-подходов, опыт построения высоконагруженных систем;

Навыки работы с: Kubernetes, Docker, Zabbix, Prometheus, KVM, Bash.

Мы предлагаем:

Участие в развитии высоконагруженной облачной платформы с реальным влиянием на архитектуру и процессы;

Гибкий график и гибридный формат: современный офис у м. «Московские Ворота»;

Команду профессионалов, готовую к развитию и переменам;

Пространство для экспериментов и роста — как технического, так и управленческого.

Для оперативной связи - напишите в сопроводительном письме свой ник в телеграм :)