Руководитель группы системных инженеров/Team Lead
Timeweb Cloud — российский облачный провайдер с масштабируемой геораспределённой IaaS/PaaS-инфраструктурой. Мы развиваем собственную платформу с сервисами Managed Kubernetes, DBaaS, S3-объектным хранилищем, LBaaS и виртуальными сетями.
У нас высокие требования к надёжности и отказоустойчивости, поэтому ищем сильного лидера для управления L3-командой системных инженеров.
О команде:
Системные инженеры — это L3-команда, работающая на переднем крае стабильности платформы. Они следят за мониторингом, устраняют инциденты, обеспечивают ввод серверов в эксплуатацию, участвуют в плановых работах и анализируют сложные ситуации.
Обязанности:
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Руководить группой системных инженеров: координировать задачи, ставить цели, обеспечивать круглосуточный мониторинг и оперативное реагирование на инциденты;
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Формировать вовлечённую и эффективную команду: развивать сотрудников, проводить 1:1, выстраивать кадровый резерв и культуру ответственности;
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Оптимизировать процессы дежурств, эскалаций, онбординга и управления инцидентами — делая их прозрачными, устойчивыми и управляемыми;
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Обеспечивать стабильность и высокую доступность платформы: устранять риски до инцидентов, проектировать надёжные схемы резервирования и дежурств;
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Внедрять изменения с минимальными рисками и без потери стабильности, ориентируясь на максимальный uptime и качество сервиса;
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Сотрудничать с поддержкой, разработкой и другими командами для повышения надёжности и улучшения взаимодействия;
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Планировать и запускать новые серверы и мощности на основе анализа нагрузки и приоритетов бизнеса.
Требования:
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Опыт управления технической командой в сфере инфраструктуры или эксплуатации;
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Знания Linux и опыт администрирования серверов и сервисов;
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Понимание принципов отказоустойчивости, масштабирования, SLA/SLO;
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Лидерские качества: умение вдохновлять команду и внедрять изменения без потери устойчивости.
Технологический стек:
- Linux/Bash, Qemu/KVM, Zabbix/Prometheus, Dovecot/Exim,Kubernetes/Docker Stack.
Будет плюсом:
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Опыт работы в облачном провайдере, хостинг-компании или дата-центре;
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Знание SRE-подходов, опыт построения высоконагруженных систем;
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Навыки работы с: Kubernetes, Docker, Zabbix, Prometheus, KVM, Bash.
Мы предлагаем:
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Участие в развитии высоконагруженной облачной платформы с реальным влиянием на архитектуру и процессы;
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Гибкий график и гибридный формат: современный офис у м. «Московские Ворота»;
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Команду профессионалов, готовую к развитию и переменам;
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Пространство для экспериментов и роста — как технического, так и управленческого.
Для оперативной связи - напишите в сопроводительном письме свой ник в телеграм :)
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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