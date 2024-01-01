Руководитель группы поддержки

Timeweb — экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы. Мы являемся лидерами на рынке РФ и СНГ.



Наши клиенты — это крупные компании и персональные разработчики, которые решают проблему размещения своих IT-инфраструктур через нас. Мы сотрудничаем с такими компаниями как МТС, YOTA, Home Credit Bank, Mr.Doors, Schwarzkopf и другие.



Наша миссия — создавать технологические продукты на острие актуальности, чтобы давать клиентам больше возможностей для быстрого роста.



Наша поддержка считается клиентами одной из лучших на рынке виртуального хостинга, но для нас самих нет предела совершенству :) Мы на стадии активных изменений, видим свои слабые стороны и работаем над ними. Оптимизируем внутренние процессы, чтобы предоставлять клиентам действительно первоклассный сервис.



Чем предстоит заниматься:

Управлять командой информационной поддержки (~10 чел): операционка, развитие команды, обучение;

Улучшать показатели группы, работать с метриками и отчётами (время первого ответа, нагрузка на каналы и т.п.);

Проводить обратные связи с командой, собирать боли, предлагать изменения;

Помогать в решении нестандартных клиентских запросов;

Нанимать и увольнять, контролировать достаточность штата;

Вести 1-2 проекта (30-40% рабочего времени, остальное — работа с командой).



Что мы ждем от вас:

Опыт работы в поддержке на руководящей должности от 1 года (обязательно);

Понимание основных принципов сервиса. Для вас «крутой клиентский сервис» — это не просто слова, у вас есть знания о том, каким он должен быть;

Вы работали не только с командой, но и вели самостоятельно проекты, которые были успешны;

Готовность пройти обучение и поработать «в полях», так как продукт технически сложный и требует долгого погружения;

Умение работать в условиях многозадачности, хороший тайм-менеджмент, проактивность.



Что вас ждет с нами: