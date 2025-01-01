Специалист по таргетированной рекламе

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·

Привет! Мы — Timeweb Cloud, международная облачная платформа, помогающая бизнесу и разработчикам создавать ИТ-инфраструктуру в разных регионах мира.

Мы резиденты инновационного фонда Сколково, входим в топ-10 крупнейших поставщиков IaaS России и продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок. Наша цель — сделать облачные технологии доступными для каждого.


Мы постоянно хотим большего, не боимся тестировать гипотезы и быть первыми. Ищем специалиста, который практически с нуля выстроит таргетированную рекламу в VK Ads и TG Ads. Нужно не просто настраивать кампании, а разрабатывать стратегию продвижения, работать с воронками, тестировать гипотезы и снижать стоимость привлечения клиентов.

Что нужно будет делать:

  • Запускать и вести рекламные кампании в VK Ads и TG Ads.
  • Настраивать передачу событий и целей в VK Ads для точного отслеживания конверсий.
  • Разрабатывать стратегии продвижения в таргетированной рекламе с учетом специфики IT-продуктов.
  • Работать с воронками — тестировать различных подходы и механики для оптимизации стоимости привлечения клиентов (боты, квизы, лид-формы и др).
  • Разрабатывать и тестировать креативы — проверять гипотезы, анализировать эффективность визуалов и текстов.
  • Анализировать и оптимизировать рекламные кампании по ключевым метрикам (ДРР, CPC, CPL, CAC, ROI и др).

Какие навыки и опыт мы ищем:

  • Опыт работы от 2 лет в таргетированной рекламе (VK Ads, TG Ads).
  • Практический опыт настройки проброса целей и событий в VK Ads.
  • Умение разрабатывать рекламные стратегии и работать с воронками.
  • Навыки тестирования гипотез, анализа креативов и поиска точек роста.
  • Опыт работы с ботами, квизами, лид-формами и другими механиками будет плюсом.
  • Аналитическое мышление, знание ключевых метрик эффективности рекламы.
  • Опыт работы в IT-сфере будет преимуществом.

Что мы предлагаем:

  • Устройство по ТК РФ в аккредитованную IT-компанию со всеми и полностью белую зарплату;

  • Гибкий график, возможность удалённой работы или работы в офисе (на твой выбор);

  • Удобный современный офис в шаговой доступности от м. "Московские Ворота" со своими кухней и комнатой отдыха;

  • Компенсация питания;

  • Компенсация спортивного зала;

  • ДМС;

  • Обучение: своя библиотека, семинары, конференции, курсы, внутренний менторинг, etc.

Для быстрой связи пришли @ своего Телеграма в сопроводительном письме :)

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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