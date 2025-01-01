Специалист по таргетированной рекламе

Привет! Мы — Timeweb Cloud, международная облачная платформа, помогающая бизнесу и разработчикам создавать ИТ-инфраструктуру в разных регионах мира.

Мы резиденты инновационного фонда Сколково, входим в топ-10 крупнейших поставщиков IaaS России и продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок. Наша цель — сделать облачные технологии доступными для каждого.



Мы постоянно хотим большего, не боимся тестировать гипотезы и быть первыми. Ищем специалиста, который практически с нуля выстроит таргетированную рекламу в VK Ads и TG Ads. Нужно не просто настраивать кампании, а разрабатывать стратегию продвижения, работать с воронками, тестировать гипотезы и снижать стоимость привлечения клиентов.

Что нужно будет делать:

Запускать и вести рекламные кампании в VK Ads и TG Ads.

Настраивать передачу событий и целей в VK Ads для точного отслеживания конверсий.

Разрабатывать стратегии продвижения в таргетированной рекламе с учетом специфики IT-продуктов.

Работать с воронками — тестировать различных подходы и механики для оптимизации стоимости привлечения клиентов (боты, квизы, лид-формы и др).

Разрабатывать и тестировать креативы — проверять гипотезы, анализировать эффективность визуалов и текстов.

Анализировать и оптимизировать рекламные кампании по ключевым метрикам (ДРР, CPC, CPL, CAC, ROI и др).

Какие навыки и опыт мы ищем:

Опыт работы от 2 лет в таргетированной рекламе (VK Ads, TG Ads).

Практический опыт настройки проброса целей и событий в VK Ads.

Умение разрабатывать рекламные стратегии и работать с воронками.

Навыки тестирования гипотез, анализа креативов и поиска точек роста.

Опыт работы с ботами, квизами, лид-формами и другими механиками будет плюсом.

Аналитическое мышление, знание ключевых метрик эффективности рекламы.

Опыт работы в IT-сфере будет преимуществом.

Что мы предлагаем:

Устройство по ТК РФ в аккредитованную IT-компанию со всеми и полностью белую зарплату;

Гибкий график, возможность удалённой работы или работы в офисе (на твой выбор);

Удобный современный офис в шаговой доступности от м. "Московские Ворота" со своими кухней и комнатой отдыха;

Компенсация питания;

Компенсация спортивного зала;

ДМС;

Обучение: своя библиотека, семинары, конференции, курсы, внутренний менторинг, etc.

Для быстрой связи пришли @ своего Телеграма в сопроводительном письме :)