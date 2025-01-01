Специалист по таргетированной рекламе
Привет! Мы — Timeweb Cloud, международная облачная платформа, помогающая бизнесу и разработчикам создавать ИТ-инфраструктуру в разных регионах мира.
Мы резиденты инновационного фонда Сколково, входим в топ-10 крупнейших поставщиков IaaS России и продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок. Наша цель — сделать облачные технологии доступными для каждого.
Мы постоянно хотим большего, не боимся тестировать гипотезы и быть первыми. Ищем специалиста, который практически с нуля выстроит таргетированную рекламу в VK Ads и TG Ads. Нужно не просто настраивать кампании, а разрабатывать стратегию продвижения, работать с воронками, тестировать гипотезы и снижать стоимость привлечения клиентов.
Что нужно будет делать:
- Запускать и вести рекламные кампании в VK Ads и TG Ads.
- Настраивать передачу событий и целей в VK Ads для точного отслеживания конверсий.
- Разрабатывать стратегии продвижения в таргетированной рекламе с учетом специфики IT-продуктов.
- Работать с воронками — тестировать различных подходы и механики для оптимизации стоимости привлечения клиентов (боты, квизы, лид-формы и др).
- Разрабатывать и тестировать креативы — проверять гипотезы, анализировать эффективность визуалов и текстов.
- Анализировать и оптимизировать рекламные кампании по ключевым метрикам (ДРР, CPC, CPL, CAC, ROI и др).
Какие навыки и опыт мы ищем:
- Опыт работы от 2 лет в таргетированной рекламе (VK Ads, TG Ads).
- Практический опыт настройки проброса целей и событий в VK Ads.
- Умение разрабатывать рекламные стратегии и работать с воронками.
- Навыки тестирования гипотез, анализа креативов и поиска точек роста.
- Опыт работы с ботами, квизами, лид-формами и другими механиками будет плюсом.
- Аналитическое мышление, знание ключевых метрик эффективности рекламы.
- Опыт работы в IT-сфере будет преимуществом.
Что мы предлагаем:
- Устройство по ТК РФ в аккредитованную IT-компанию со всеми и полностью белую зарплату;
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Гибкий график, возможность удалённой работы или работы в офисе (на твой выбор);
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Удобный современный офис в шаговой доступности от м. "Московские Ворота" со своими кухней и комнатой отдыха;
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Компенсация питания;
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Компенсация спортивного зала;
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ДМС;
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Обучение: своя библиотека, семинары, конференции, курсы, внутренний менторинг, etc.
Для быстрой связи пришли @ своего Телеграма в сопроводительном письме :)
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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