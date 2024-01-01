Специалист информационной поддержки Timeweb Cloud
Timeweb Cloud — российский AI-провайдер облачной инфраструктуры с центрами обработки данных в России, Европе и СНГ. Мы занимаем 6 место в рейтинге крупнейших поставщиков IaaS Enterprise, входим в реестр отечественного ПО и являемся резидентом Сколково.
Ключевые возможности нашей платформы: дистанционное создание, управление и масштабирование IT-инфраструктуры по всему миру на базе собственной системы виртуализации. Среди прочих сервисов — объектное хранилище S3, управляемые базы данных и кластеры Kubernetes, а также сервис автоматического развертывания бэкенд-приложений Cloud Apps.
За 18 лет мы собрали самую большую и сильную инхаус-команду поддержки на рынке. И продолжаем ее развивать и наращивать. Нам неважно, каким был твой опыт до. Нам важно твое желание расти, развиваться и быть лучшим :)
Ты сможешь увидеть изнутри, как команда профессионалов строит бизнес, сможешь влиять на развитие платформы за счет простоты общения и открытости внутри команды.
Чем предстоит заниматься:
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Понимать и решать проблемы клиентов;
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Общаться с клиентами в трех каналах связи: тикет, телефон, онлайн-чаты (канал связи меняется каждый час);
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Консультировать клиентов по услугам: облачные серверы, объектное хранилище S3, управляемые Базы Данных, Kubernetes, Apps;
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Работать с ssh консолью и серверами клиентов, помогая им в первичной настройке и управлении;
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Работать с самыми распространёнными панелями управления сервером (ISP, Vesta, BitrixVM, FastPanel).
Что мы ждем от тебя:
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Умеешь писать быстро и грамотно, адепт простоты языка и избегаешь канцеляризмов в своей речи. Фразы типа "извините за доставленные неудобства", "зафиксировал ваше обращение, оно важно для нас" – это фразы из бан листа, которые мы не используем и тебе не советуем :) ;
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Понимаешь базовые принципы работы интернета;
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Понимаешь, что такое DNS, домены, SSL, IP;
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У тебя есть сильное желание и готовность помогать людям;
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Не боишься рутинных задачек при выполнении тикетов, умеешь впитывать новую информацию и готов делиться ей с людьми;
Будет круто, если ты:
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Умеешь работать с веб-серверами Nginx и Apache, ОС Linux и подобными ОС (Ubuntu, CentOS).
Что мы предлагаем:
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Сильное обучение под присмотром наставника на период ИС; регулярный рост далее на позиции тех. поддержки, инженеров, руководителей;
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Возможность получить и развить технические навыки работы с Linux серверами и веб-технологиями;
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Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами :)
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Компенсация 24000 бонусных рублей ежегодно на использование услуг нашего продукта;
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ДМС, 8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;
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График на испытательный срок 5/2 с 9.00 до 18.00 или с 10.00 до 19.00, далее рабочий график может быть 5/2 или 2/2;
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Возможность работать как удаленно, так и из офиса (территориально офис расположен в 10 минутах от метро Московские ворота, г. Санкт-Петербург);
Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:
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Приемы офисного врача;
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Компенсация питания по “НаЛанч”;
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Частичная компенсация спорта;
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Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве;
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Библиотека в офисе, возможность обучаться у коллег из других отделов и направлений.
Мы не любим долгий процесс отбора, поэтому у нас всего 2 этапа:
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Знакомство с HR;
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Собеседование с руководителем и командой :)
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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