Специалист технической поддержки (ОС Linux)

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·
от 30 000 рублей

Хостинг-провайдер Timeweb входит в тройку топовых хостинговых компаний по России. Нам доверяют свои сайты и проекты более 200 000 клиентов. У нас более 1500 серверов и примерно каждый десятый сайт в Рунете хостится в Timeweb.

Присоединяйтесь к нашей команде технической поддержки виртуального хостинга!

Чем вы будете заниматься:

  • общаться с клиентами в тикет-системе (телефона нет);
  • помогать в решении вопросов работоспособности сайтов, почты, доменов;
  • работать в командной строке Linux;
  • читать и анализировать логи почты exim4 и веб-серверов Apache, Nginx;
  • исправлять 400-е, 500-е ошибки;
  • работать с популярными CMS-системами (WordPress, Joomla, Bitrix, Drupal);
  • переносить сайты и проекты клиентов;
  • использовать zabbix для анализа проблем на хостинге.

Наша вакансия для вас, если вы:

  • понимаете принципы работы DNS;
  • знаете архитектуру Linux, умеете работать в консоли;
  • не теряетесь, когда слышите что-то вроде "траблшутинг на проде", "парсинг логов", "забэкапить хомяка" и т.д.;
  • грамотно пишете и умеете просто и доходчиво формулировать мысли;
  • можете и любите помогать людям (или хотите этому научиться);
  • готовы работать в ночные смены.

Вам очень поможет:

  • умение писать bash-скрипты;
  • знание почтовых протоколов и опыт работы с почтой (в том числе знание политик spf, dkim, dmarc), умение читать и разбираться в технических заголовках писем;
  • опыт работы с популярными CMS и .htaccess файлом;
  • работа с БД (MySQL, MariaDB и т.д.);
  • наличие опыта работы с каким-либо хостером (хотя бы в качестве клиента) или в техподдержке Интернет-провайдера.

Что мы предлагаем:

  • Оформление по ТК РФ с первого дня;

  • Аккредитованная IT компания, входим в ТОП-3 лидеров хостинга РФ;

  • Прозрачная система обучения и карьерного роста;

  • Удаленная работа (в офис тоже можно);

  • Соц.пакет: ДМС, компенсация питания и спорта;

  • График: 5/2, 2/2, гибкое начало дня;

  • Молодая драйвовая команда увлеченных людей с культурой открытости и поддержки;

  • Современный комфортный офис в 10 мин. от метро Московские ворота.

 

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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Пожалуйста, напишите нашим HR на hr@timeweb.ru
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