Специалист технической поддержки (ОС Linux)

Хостинг-провайдер Timeweb входит в тройку топовых хостинговых компаний по России. Нам доверяют свои сайты и проекты более 200 000 клиентов. У нас более 1500 серверов и примерно каждый десятый сайт в Рунете хостится в Timeweb.

Присоединяйтесь к нашей команде технической поддержки виртуального хостинга!

Чем вы будете заниматься:

общаться с клиентами в тикет-системе (телефона нет);

помогать в решении вопросов работоспособности сайтов, почты, доменов;

работать в командной строке Linux;

читать и анализировать логи почты exim4 и веб-серверов Apache, Nginx;

исправлять 400-е, 500-е ошибки;

работать с популярными CMS-системами (WordPress, Joomla, Bitrix, Drupal);

переносить сайты и проекты клиентов;

использовать zabbix для анализа проблем на хостинге.

Наша вакансия для вас, если вы:

понимаете принципы работы DNS;

знаете архитектуру Linux, умеете работать в консоли;

не теряетесь, когда слышите что-то вроде "траблшутинг на проде", "парсинг логов", "забэкапить хомяка" и т.д.;

грамотно пишете и умеете просто и доходчиво формулировать мысли;

можете и любите помогать людям (или хотите этому научиться);

готовы работать в ночные смены.

Вам очень поможет:

умение писать bash-скрипты;

знание почтовых протоколов и опыт работы с почтой (в том числе знание политик spf, dkim, dmarc), умение читать и разбираться в технических заголовках писем;

опыт работы с популярными CMS и .htaccess файлом;

работа с БД (MySQL, MariaDB и т.д.);

наличие опыта работы с каким-либо хостером (хотя бы в качестве клиента) или в техподдержке Интернет-провайдера.

Что мы предлагаем: