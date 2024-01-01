Специалист информационной поддержки Timeweb Cloud

Timeweb Cloud — российский AI-провайдер облачной инфраструктуры с центрами обработки данных в России, Европе и СНГ. Мы занимаем 6 место в рейтинге крупнейших поставщиков IaaS Enterprise, входим в реестр отечественного ПО и являемся резидентом Сколково.

Ключевые возможности нашей платформы: дистанционное создание, управление и масштабирование IT-инфраструктуры по всему миру на базе собственной системы виртуализации. Среди прочих сервисов — объектное хранилище S3, управляемые базы данных и кластеры Kubernetes, а также сервис автоматического развертывания бэкенд-приложений Cloud Apps.

За 18 лет мы собрали самую большую и сильную инхаус-команду поддержки на рынке. И продолжаем ее развивать и наращивать. Нам неважно, каким был твой опыт до. Нам важно твое желание расти, развиваться и быть лучшим :)

Ты сможешь увидеть изнутри, как команда профессионалов строит бизнес, сможешь влиять на развитие платформы за счет простоты общения и открытости внутри команды.

Чем предстоит заниматься:

Понимать и решать проблемы клиентов;

Общаться с клиентами в трех каналах связи: тикет, телефон, онлайн-чаты (канал связи меняется каждый час);

Консультировать клиентов по услугам: облачные серверы, объектное хранилище S3, управляемые Базы Данных, Kubernetes, Apps;

Работать с ssh консолью и серверами клиентов, помогая им в первичной настройке и управлении;

Работать с самыми распространёнными панелями управления сервером (ISP, Vesta, BitrixVM, FastPanel).

Что мы ждем от тебя:

Умеешь писать быстро и грамотно, адепт простоты языка и избегаешь канцеляризмов в своей речи. Фразы типа "извините за доставленные неудобства", "зафиксировал ваше обращение, оно важно для нас" – это фразы из бан листа, которые мы не используем и тебе не советуем :) ;

Понимаешь базовые принципы работы интернета;

Понимаешь, что такое DNS, домены, SSL, IP;

У тебя есть сильное желание и готовность помогать людям;

Не боишься рутинных задачек при выполнении тикетов, умеешь впитывать новую информацию и готов делиться ей с людьми;

Будет круто, если ты:

Умеешь работать с веб-серверами Nginx и Apache, ОС Linux и подобными ОС (Ubuntu, CentOS).

Что мы предлагаем:

Сильное обучение под присмотром наставника на период ИС; регулярный рост далее на позиции тех. поддержки, инженеров, руководителей;

Возможность получить и развить технические навыки работы с Linux серверами и веб-технологиями;

Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами :)

Компенсация 24000 бонусных рублей ежегодно на использование услуг нашего продукта;

ДМС, 8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;

График на испытательный срок 5/2 с 9.00 до 18.00 или с 10.00 до 19.00, далее рабочий график может быть 5/2 или 2/2;

Возможность работать как удаленно, так и из офиса (территориально офис расположен в 10 минутах от метро Московские ворота, г. Санкт-Петербург);

Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:

Приемы офисного врача;

Компенсация питания по “НаЛанч”;

Частичная компенсация спорта;

Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве;

Библиотека в офисе, возможность обучаться у коллег из других отделов и направлений.

Мы не любим долгий процесс отбора, поэтому у нас всего 2 этапа: