Специалист поддержки клиентов в чатах
Craftum — молодая команда разработки SaaS-решений. Наш флагманский продукт — амбициозный и развивающийся конструктор сайтов.
Проект находится на стадии активного маркетинга и развития инфраструктуры, поэтому нашим клиентам часто бывают нужны помощь с новыми фичами и просто подсказки по работе сервиса :)
Чем предстоит заниматься:
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Общаться с клиентами письменных каналах связи (чаты);
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Консультировать их по продукту Craftum.
Мы ждем от кандидата:
- Погружения в большое количество технической информации;
- Желания помогать людям;
- Грамотную устную и письменную речь;
- Базовое понимание принципов работы интернета, так как продукт технический;
- Умение объяснять сложные вещи простым языком и находить индивидуальный подход к клиентам.
Что вас ждёт с нами:
- Оформление по ТК РФ, соответственно, белая ЗП;
- ДМС, компенсация питания и спорта (для тех, кто в Петербурге);
- Полностью удалённая работа (по желанию возможен гибрид, если вы в Петербурге);
- Рабочий график 2/2;
- Возможность карьерного роста.
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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