Специалист поддержки клиентов в чатах

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·
40 000 рублей

Craftum — молодая команда разработки SaaS-решений. Наш флагманский продукт — амбициозный и развивающийся конструктор сайтов.
Проект находится на стадии активного маркетинга и развития инфраструктуры, поэтому нашим клиентам часто бывают нужны помощь с новыми фичами и просто подсказки по работе сервиса :)

Чем предстоит заниматься:

  • Общаться с клиентами письменных каналах связи (чаты);

  • Консультировать их по продукту Craftum.

Мы ждем от кандидата:

  • Погружения в большое количество технической информации;
  • Желания помогать людям;
  • Грамотную устную и письменную речь;
  • Базовое понимание принципов работы интернета, так как продукт технический;
  • Умение объяснять сложные вещи простым языком и находить индивидуальный подход к клиентам.

Что вас ждёт с нами:

  • Оформление по ТК РФ, соответственно, белая ЗП;
  • ДМС, компенсация питания и спорта (для тех, кто в Петербурге);
  • Полностью удалённая работа (по желанию возможен гибрид, если вы в Петербурге);
  • Рабочий график 2/2;
  • Возможность карьерного роста.

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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