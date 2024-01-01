Специалист поддержки клиентов в чатах

Craftum — молодая команда разработки SaaS-решений. Наш флагманский продукт — амбициозный и развивающийся конструктор сайтов.

Проект находится на стадии активного маркетинга и развития инфраструктуры, поэтому нашим клиентам часто бывают нужны помощь с новыми фичами и просто подсказки по работе сервиса :)

Чем предстоит заниматься:

Общаться с клиентами письменных каналах связи (чаты);

Консультировать их по продукту Craftum.

Мы ждем от кандидата:

Погружения в большое количество технической информации;

Желания помогать людям;

Грамотную устную и письменную речь;

Базовое понимание принципов работы интернета, так как продукт технический;

Умение объяснять сложные вещи простым языком и находить индивидуальный подход к клиентам.

Что вас ждёт с нами: