Аналитик клиентской поддержки
Timeweb Cloud - провайдер облачных решений с географически распределённой инфраструктурой. Мы создаём собственную IaaS/PaaS-платформу с сервисами Managed Kubernetes, DBaaS, S3, LBaaS и виртуальными приватными сетями.
Техническая поддержка - ключевое звено в работе с клиентами, и сейчас мы ищем специалиста, который поможет нам видеть всё в цифрах, находить узкие места и улучшать клиентский опыт на основе данных.
Обязанности:
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Сбор и анализ данных, визуализация и построение отчётов;
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Подготовка регулярной и оперативной аналитики по обращениям, метрикам SLA, OCC, FCR и др.;
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Калибровка текущих метрик - проверка корректности расчётов, внедрение новых для оценки гипотез;
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Исследование сложности входа клиента в поддержку, построение аналитики по пути пользователя;
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Выстраивание документации и процессов так, чтобы снижать потребность клиента в обращении;
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Построение дашбордов (Grafana, Metabase и др.), первичная аналитика и выводы на основе БД;
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Формирование информации и аналитики "для размышления" - без излишнего BI-бюрократизма;
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Взаимодействие с командами поддержки, разработки и продуктов.
Требования:
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Уверенное знание SQL, понимание структуры БД, навыки первичного анализа;
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Опыт в Excel/Google Sheets (формулы, сводные, ВПР и др.);
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Навыки построения дашбордов в Grafana, Metabase или аналогичных BI-инструментах;
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Опыт расчёта, внедрения и анализа метрик;
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Умение формулировать чёткие выводы и предоставлять инфоповоды для решений;
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Опыт работы с данными в сфере техподдержки — знание метрик и процессов.
Будет плюсом:
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Знание ключевых показателей клиентского сервиса: CSAT, CPT, FCR, SLA, OCC;
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Опыт работы в поддержке или продуктовой аналитике;
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Понимание, как аналитика может снижать нагрузку на саппорт.
Что мы предлагаем:
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Амбициозный и технологичный продукт, который ценят клиенты;
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Официальное оформление в аккредитованной IT-компании с полным соцпакетом;
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Работа в заряженной команде профессионалов, нацеленной на развитие;
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ДМС, компенсация спортивных занятий и питания;
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8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал.
Для оперативной связи обязательно укажи @ своего тг в сопроводительном письме! Спасибо ☺️
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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