Аналитик клиентской поддержки

Санкт-Петербург ·
Unknown employment ·

Timeweb Cloud - провайдер облачных решений с географически распределённой инфраструктурой. Мы создаём собственную IaaS/PaaS-платформу с сервисами Managed Kubernetes, DBaaS, S3, LBaaS и виртуальными приватными сетями.

Техническая поддержка - ключевое звено в работе с клиентами, и сейчас мы ищем специалиста, который поможет нам видеть всё в цифрах, находить узкие места и улучшать клиентский опыт на основе данных.


Обязанности:

  • Сбор и анализ данных, визуализация и построение отчётов;

  • Подготовка регулярной и оперативной аналитики по обращениям, метрикам SLA, OCC, FCR и др.;

  • Калибровка текущих метрик - проверка корректности расчётов, внедрение новых для оценки гипотез;

  • Исследование сложности входа клиента в поддержку, построение аналитики по пути пользователя;

  • Выстраивание документации и процессов так, чтобы снижать потребность клиента в обращении;

  • Построение дашбордов (Grafana, Metabase и др.), первичная аналитика и выводы на основе БД;

  • Формирование информации и аналитики "для размышления" - без излишнего BI-бюрократизма;

  • Взаимодействие с командами поддержки, разработки и продуктов.

Требования:

  • Уверенное знание SQL, понимание структуры БД, навыки первичного анализа;

  • Опыт в Excel/Google Sheets (формулы, сводные, ВПР и др.);

  • Навыки построения дашбордов в Grafana, Metabase или аналогичных BI-инструментах;

  • Опыт расчёта, внедрения и анализа метрик;

  • Умение формулировать чёткие выводы и предоставлять инфоповоды для решений;

  • Опыт работы с данными в сфере техподдержки — знание метрик и процессов.

Будет плюсом:

  • Знание ключевых показателей клиентского сервиса: CSAT, CPT, FCR, SLA, OCC;

  • Опыт работы в поддержке или продуктовой аналитике;

  • Понимание, как аналитика может снижать нагрузку на саппорт.

Что мы предлагаем:

  • Амбициозный и технологичный продукт, который ценят клиенты;

  • Официальное оформление в аккредитованной IT-компании с полным соцпакетом;

  • Работа в заряженной команде профессионалов, нацеленной на развитие;

  • ДМС, компенсация спортивных занятий и питания;

  • 8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал.

Для оперативной связи обязательно укажи @ своего тг в сопроводительном письме! Спасибо ☺️

 

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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