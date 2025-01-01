SEO-специалист

Craftum — конструктор сайтов, который бросил вызов текущему рынку сайтостроения.

Мы считаем, что эффективные и продающие сайты может создавать каждый, для этого не нужно быть дизайнером или разработчиком. Наша цель — дать людям инструмент, который позволит им легко создавать конверсионные и лидогенерящие сайты :)

Мы находимся в поисках сильного SEO-специалиста, присоединяйтесь к нашей команде!

Что мы предлагаем:

Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;

ДМС;

Компенсация спорта;

Удаленный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (г. Санкт-Петербург) с возможностью гибрида - на ваш выбор.

Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:

Приемы офисного врача;

Компенсация питания по “НаЛанч”;

Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;

Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.

Чем предстоит заниматься:

Подготовка и реализация стратегии продвижения сайта, внутренняя и внешняя оптимизация:

Расчет прогнозных значений трафика, позиций, конверсий и достижение прогнозных результатов;

Подготовка долгосрочной стратегии продвижения и оптимизации сайта;

Проведение аудитов: технического, юзабилити, аудит конверсионных элементов, состояния ссылочной массы, индексации сайта и пр., и оптимизация сайта по результатам;

Анализ конкурентов в выдаче;

Анализ динамики видимости позиций и трафика, сравнение с конкурентами, поиск точек роста;

Подготовка выводов и рекомендаций по результатам аудитов, постановка задач исполнителям;

​​Сбор, анализ и кластеризация семантики тематики;

Реализация стратегии расширения структуры сайта: создание новых страниц на базе семантического ядра и интента пользователей, подготовка ТЗ и прототипов новых страниц/лендингов;

Работа над улучшением ссылочных факторов проектов (линкбилдинг);

Постановка задач исполнителям (разработчикам, копирайтерам, дизайнерам,контроль реализации): подготовка подробных понятных ТЗ;

Отслеживание результатов эффективности работ на сайте и отчетность;

Краткосрочное и долгосрочное планирование задач, работа по спринтам.

Что ждем от вас:

Опыт работы с SEO-инструментами: Screaming Frog SEO Spider, Ahrefs, SEMrush, Яндекс Вебмастер, Яндекс Метрика, Топвизор и др.

Умение проводить ключевые исследования и анализировать данные, чтобы определить наиболее эффективные стратегии SEO.

Умение создавать и проводить A/B-тестирование, чтобы определить наиболее эффективные стратегии продвижения.

Глубокие знания внутренней и внешней оптимизации.

Понимание алгоритмов поисковых систем.

Умение прогнозировать объем трафика.

Коммуникативные и организационные навыки, умение работать в команде.

Умение писать в инфо-стиле.

Будет преимуществом: