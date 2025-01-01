SEO-специалист (Senior)

Мы находимся на рынке с 2006 года и на протяжении своей истории помогает множеству пользователей осваивать сеть Интернет и достигать своих целей за счет различного вида хостинговых услуг и регистрации доменов.

Timeweb работает с более чем 150 000 клиентов, обслуживая более 400 000 сайтов. Мы считаем, что работа в любой сфере деятельности должна вносить ценность и смысл в жизни людей. Именно поэтому команда Timeweb состоит из лучших профессионалов отрасли, любящих свою работу и желающих помогать людям реализовывать свои цели с помощью наших услуг, меняя мир вокруг.


На данный момент мы находимся в поиске Ведущего SEO специалиста в наш хостинг.

 

Задачи и обязанности:

  • Разработка и реализация SEO-стратегии для продвижения на российском рынке (Яндекс + Google), при необходимости — подстраивание под СНГ-регионы.

  • Подготовка долгосрочной стратегии продвижения и оптимизации сайта.

  • Расчёт прогнозных значений трафика, позиций, конверсий и достижение KPI.

  • Проведение комплексных аудитов:

    • технический (скорость, индексация, Core Web Vitals, mobile-first);

    • юзабилити и коммерческие факторы;

    • аудит конверсионных элементов;

    • анализ ссылочного профиля;

  • проверка представления сайта в AI-результатах (Google AI Overviews, ЯндексGPT-блоки).

  • Анализ конкурентов: классическая выдача + генеративные блоки.

  • Сбор, кластеризация и расширение семантики на основе интентов пользователей, в том числе с использованием AI-подсказок (Яндекс/Google).

  • Построение структуры сайта и создание новых страниц (лендинги, статьи) по семантике и интентам.

  • Разработка и реализация ссылочной стратегии: линкбилдинг, крауд-маркетинг, СМИ, PR-упоминания (цитируемость).

  • Постановка задач исполнителям (разработчикам, копирайтерам, дизайнерам), подготовка понятных ТЗ.

  • Отслеживание эффективности и подготовка отчетов (позиции, трафик, видимость, AI-сниппеты).

  • Краткосрочное и долгосрочное планирование задач, работа по спринтам.

Что ждём от тебя:

  • Опыт работы с российскими проектами (Яндекс + Google).

  • Отличные знания внутренней и внешней оптимизации.

  • Понимание алгоритмов поисковых систем, включая AI-добавки к SERP.

  • Опыт проведения SEO-аудитов и разработки стратегий.

  • Владение SEO-инструментами: Screaming Frog, Ahrefs/SEMrush/Serpstat, Topvisor, Яндекс.Вебмастер, Яндекс.Метрика, Google Search Console, GA4.

  • Навыки прогнозирования трафика и оценки потенциала семантики.

  • Опыт составления и реализации ссылочной стратегии.

  • Знание EEAT + коммерческих факторов ранжирования Яндекса.

  • Опыт оптимизации под AI-поиск (Google AI Overviews, ЯндексGPT, Bing Copilot)

  • Коммуникативные и организационные навыки, навыки кросс функционального взаимодействия (дизайнеры, разработчики, редактор).

Будет преимуществом:

  • Кейсы успешного вывода сайтов в топ и рост трафика (с цифрами и скринами).

  • Опыт работы в IT-компаниях, SaaS, e-commerce.

  • Опыт работы с автоматизацией SEO (Python, SQL, Google Sheets, n8n, Zapier, API).

  • Навыки работы с дашбордами и аналитикой (Looker Studio, Power BI, Метрика API).

  • Опыт в B2B и B2C тематиках.

Что мы предлагаем:

  • Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;
  • ДМС;
  • Компенсация спорта;
  • 8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;
  • Удаленный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (г. Санкт-Петербург) с возможностью гибрида - на ваш выбор.

Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:

  • Приемы офисного врача;

  • Компенсация питания по “НаЛанч”;

  • Библиотека в офисе, возможность обучаться у коллег из других отделов и направлений.

  • Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.

 

Для быстрой коммуникации укажите ссылку на ваше портфолио и @ своего Telegram в сопроводительном, спасибо! :)

 

HR Timeweb