Product manager
Timeweb Cloud - провайдер облачных решений с географически распределённой инфраструктурой. Мы создаём собственную IaaS/PaaS-платформу с сервисами Managed Kubernetes, DBaaS, S3, LBaaS и виртуальными приватными сетями.
Сейчас мы находимся в поиске опытного product менеджера к нам в команду.
Обязанности:
- Развитие и запуск управляемых сервисов (DBaaS, S3 и др.);
- Участие в формировании стратегии развития продуктов для достижения бизнес-целей;
- Работа с метриками и бизнес-показателями;
- Проведение custdev и проблемных интервью для выявления потребностей пользователей;
- Формирование и приоритизация продуктового бэклога;
- Взаимодействие с техническими командами для внедрения нового функционала;
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Анализ рынка и потребности пользователей;
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Привлекать новых пользователей и увеличивать LTV;
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Генерировать идеи по улучшению продукта и валидировать идеи пользователей.
Требования:
- Успешный опыт управления, поддержки и развития продуктов;
- Аналитические навыки и способность принимать решения на основе данных;
- Понимание принципов проектирования удобных и функциональных интерфейсов;
- Технический бэкграунд и понимание рынка IT-услуг и облачных сервисов;
- Готовность к постоянному обновлению технических знаний;
- Умение эффективно коммуницировать с техническими командами.
- Опыт общения с собственниками бизнеса и понимаешь, как наладить с ними контакт;
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Умение считать unit-экономику, проводить аналитику пользователей, ABCDX-сегментацию, A/B-тестирование, все связанное с изучением пользователя и его пользовательского опыта.
Что мы предлагаем:
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Амбициозный и технологичный продукт, который ценят клиенты;
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Официальное оформление в аккредитованной IT-компании с полным соцпакетом;
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Работа в заряженной команде профессионалов, нацеленной на развитие;
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ДМС, компенсация спортивных занятий и питания;
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8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал.
Для оперативной связи обязательно укажи @ своего тг в сопроводительном письме! Спасибо ☺️
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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