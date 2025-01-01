Product manager

Timeweb Cloud - провайдер облачных решений с географически распределённой инфраструктурой. Мы создаём собственную IaaS/PaaS-платформу с сервисами Managed Kubernetes, DBaaS, S3, LBaaS и виртуальными приватными сетями.

Сейчас мы находимся в поиске опытного product менеджера к нам в команду.



Обязанности:

Развитие и запуск управляемых сервисов (DBaaS, S3 и др.);

Участие в формировании стратегии развития продуктов для достижения бизнес-целей;

Работа с метриками и бизнес-показателями;

Проведение custdev и проблемных интервью для выявления потребностей пользователей;

Формирование и приоритизация продуктового бэклога;

Взаимодействие с техническими командами для внедрения нового функционала;

Анализ рынка и потребности пользователей;

Привлекать новых пользователей и увеличивать LTV;

Генерировать идеи по улучшению продукта и валидировать идеи пользователей.

Требования:

Успешный опыт управления, поддержки и развития продуктов;

Аналитические навыки и способность принимать решения на основе данных;

Понимание принципов проектирования удобных и функциональных интерфейсов;

Технический бэкграунд и понимание рынка IT-услуг и облачных сервисов;

Готовность к постоянному обновлению технических знаний;

Умение эффективно коммуницировать с техническими командами.

Опыт общения с собственниками бизнеса и понимаешь, как наладить с ними контакт;

Умение считать unit-экономику, проводить аналитику пользователей, ABCDX-сегментацию, A/B-тестирование, все связанное с изучением пользователя и его пользовательского опыта.

Что мы предлагаем:

Амбициозный и технологичный продукт, который ценят клиенты;

Официальное оформление в аккредитованной IT-компании с полным соцпакетом;

Работа в заряженной команде профессионалов, нацеленной на развитие;

ДМС, компенсация спортивных занятий и питания;

8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал.

Для оперативной связи обязательно укажи @ своего тг в сопроводительном письме! Спасибо ☺️​​​​​​​