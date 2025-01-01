Product manager

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·

Timeweb Cloud - провайдер облачных решений с географически распределённой инфраструктурой. Мы создаём собственную IaaS/PaaS-платформу с сервисами Managed Kubernetes, DBaaS, S3, LBaaS и виртуальными приватными сетями.
Сейчас мы находимся в поиске опытного product менеджера к нам в команду.

Обязанности:

  • Развитие и запуск управляемых сервисов (DBaaS, S3 и др.);
  • Участие в формировании стратегии развития продуктов для достижения бизнес-целей;
  • Работа с метриками и бизнес-показателями;
  • Проведение custdev и проблемных интервью для выявления потребностей пользователей;
  • Формирование и приоритизация продуктового бэклога;
  • Взаимодействие с техническими командами для внедрения нового функционала;

  • Анализ рынка и потребности пользователей;

  • Привлекать новых пользователей и увеличивать LTV;

  • Генерировать идеи по улучшению продукта и валидировать идеи пользователей.

Требования:

  • Успешный опыт управления, поддержки и развития продуктов;
  • Аналитические навыки и способность принимать решения на основе данных;
  • Понимание принципов проектирования удобных и функциональных интерфейсов;
  • Технический бэкграунд и понимание рынка IT-услуг и облачных сервисов;
  • Готовность к постоянному обновлению технических знаний;
  • Умение эффективно коммуницировать с техническими командами.
  • Опыт общения с собственниками бизнеса и понимаешь, как наладить с ними контакт;

  • Умение считать unit-экономику, проводить аналитику пользователей, ABCDX-сегментацию, A/B-тестирование, все связанное с изучением пользователя и его пользовательского опыта.

Что мы предлагаем:

  • Амбициозный и технологичный продукт, который ценят клиенты;

  • Официальное оформление в аккредитованной IT-компании с полным соцпакетом;

  • Работа в заряженной команде профессионалов, нацеленной на развитие;

  • ДМС, компенсация спортивных занятий и питания;

  • 8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал.

Для оперативной связи обязательно укажи @ своего тг в сопроводительном письме! Спасибо ☺️​​​​​​​

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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