Senior Product Marketing manager

Привет! Мы команда Timeweb Cloud — провайдер облачных сервисов.

Мы занимаемся разработкой собственной IaaS/PaaS-платформы для наших клиентов. В нашем облаке уже доступны такие сервисы, как Kubernetes (KaaS), DBaaS, S3, Load Balancing as a Service (LBaaS), приватные локальные сети.

Мы активно растем и сейчас ищем сильного Продуктового маркетолога для усиления команды!

Чем предстоит заниматься:

Стратегия и аналитика

Управлять юнит-экономикой продуктов: анализировать текущие показатели, находить точки роста и тестировать гипотезы для их улучшения.

Глубоко анализировать рынок и конкурентов, превращая данные в конкретные бизнес-решения и улучшения для наших продуктов.

Проводить исследования аудитории (custdev, опросы), чтобы формировать и совершенствовать go-to-market стратегию.

Участвовать в ценообразовании для новых и существующих сервисов.

Продвижение и рост

Формировать и проверять гипотезы по улучшению конверсии на всех этапах воронки (сайт, панель управления).

Разрабатывать и запускать маркетинговые акции для стимулирования продаж.

Создавать продуктовый контент, который продает: для лендингов, email-рассылок, рекламных кампаний и маркетинговых материалов.

Мы ожидаем, что ты:

Имеешь опыт работы в IT-компании от 3-х лет в роли старшего/ведущего продуктового маркетолога или руководителя направления;

Готов работать руками: не боишься самостоятельно запускать гипотезы, анализировать данные и писать тексты.

Уверенно владеешь Яндекс Метрикой, Roistat (или аналогичными системами сквозной аналитики), опыт с Metabase будет плюсом;

Понимаешь принципы работы performance-каналов (Директ, SEO, PPC) и CRM-маркетинга;

Можешь показать успешные кейсы с измеримыми результатами (рост конверсии, LTV, снижение Churn Rate и т.д.);

Большим плюсом будет опыт работы в облачном провайдере, хостинге или SaaS;

Что мы можем предложить: