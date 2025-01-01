Senior Product Marketing manager
Привет! Мы команда Timeweb Cloud — провайдер облачных сервисов.
Мы занимаемся разработкой собственной IaaS/PaaS-платформы для наших клиентов. В нашем облаке уже доступны такие сервисы, как Kubernetes (KaaS), DBaaS, S3, Load Balancing as a Service (LBaaS), приватные локальные сети.
Мы активно растем и сейчас ищем сильного Продуктового маркетолога для усиления команды!
Чем предстоит заниматься:
Стратегия и аналитика
Управлять юнит-экономикой продуктов: анализировать текущие показатели, находить точки роста и тестировать гипотезы для их улучшения.
Глубоко анализировать рынок и конкурентов, превращая данные в конкретные бизнес-решения и улучшения для наших продуктов.
Проводить исследования аудитории (custdev, опросы), чтобы формировать и совершенствовать go-to-market стратегию.
Участвовать в ценообразовании для новых и существующих сервисов.
Продвижение и рост
Формировать и проверять гипотезы по улучшению конверсии на всех этапах воронки (сайт, панель управления).
Разрабатывать и запускать маркетинговые акции для стимулирования продаж.
Создавать продуктовый контент, который продает: для лендингов, email-рассылок, рекламных кампаний и маркетинговых материалов.
Мы ожидаем, что ты:
Имеешь опыт работы в IT-компании от 3-х лет в роли старшего/ведущего продуктового маркетолога или руководителя направления;
Готов работать руками: не боишься самостоятельно запускать гипотезы, анализировать данные и писать тексты.
Уверенно владеешь Яндекс Метрикой, Roistat (или аналогичными системами сквозной аналитики), опыт с Metabase будет плюсом;
Понимаешь принципы работы performance-каналов (Директ, SEO, PPC) и CRM-маркетинга;
Можешь показать успешные кейсы с измеримыми результатами (рост конверсии, LTV, снижение Churn Rate и т.д.);
Большим плюсом будет опыт работы в облачном провайдере, хостинге или SaaS;
Что мы можем предложить:
Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;
ДМС;
Компенсация спорта;
График: удаленно или гибрид в Питере - офис у м. Московские ворота;
Приемы офисного врача;
Компенсация питания по “НаЛанч”;
Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;
Для тех, кто в Питере: офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве;
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
