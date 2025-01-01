Marketing manager (partnership)
Timeweb — экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы. У нас более 2500 серверов и нам доверяют свои сайты и проекты больше 200 000 клиентов, примерно каждый десятый сайт в рунете размещается в Timeweb.
Наши основные программные продукты: панели управления хостингом, регистрации доменов и заказа SSL, внутренняя CRM, почтовый сервис.
Сейчас мы находимся в поиске Менеджера по партнерской программе. Присоединяйся к нашей команде!
Чем предстоит заниматься:
Проведение аудита текущей партнёрской программы: анализ условий сотрудничества, их конкурентоспособности и привлекательности для партнеров.
Исследование рынка, проведение сравнительного анализа, поиск идей для улучшения программы.
Сбор и анализ данных о партнерах и их клиентах, выявление трендов, потребностей и проблем, возможностей для роста эффективности канала.
Регулярный анализ ключевых показателей эффективности программы: привлечение и удержание партнеров, вклад в привлечение клиентов, LTV клиентов, выручка и рентабельность.
Формирование гипотез по улучшению программы, определение метрик для проверки и приоритизация изменений. Разработка новых и оптимизация существующих условий программы (комиссии, бонусы, уровни, мотивационные механики).
Подготовка и предоставление отчётов по результатам работы программы.
Участие в запуске акций, спецпредложений и мотивационных активностей для партнёров.
Поддержка процессов адаптации и привлечения новых партнёров.
Консультации и сопровождение партнеров: проведение встреч, ответ на вопросы, помощь с условиями программы.
Регулярная коммуникация с партнерами (email, чаты, звонки), информирование об обновлениях и акциях. Решение спорных ситуаций и оперативная реакция на запросы. Сбор обратной связи от партнеров и внесение предложений по улучшению сервиса.
Участие в профильных мероприятиях (конференции, вебинары, выставки) для расширения партнерской сети.
Совместное планирование и проведение маркетинговых активностей с ключевыми партнерами.
Взаимодействие с командами маркетинга, продукта и поддержки для совместного решения задач партнерской программы.
Что мы ждем от кандидата:
Опыт работы на позиции менеджера партнерской программы, аккаунт-менеджера или руководителя направления.
Понимание принципов и опыт работы с партнерскими платформами (CPA/affiliate-сетей).
Навыки ведения переговоров и построения партнерских отношений.
Навыки подготовки презентаций и бизнес-документации (Google Slides, PowerPoint, Keynote).
Умение выстраивать процессы и масштабировать их.
Аналитический склад ума, умение работать с цифрами и KPI. Знание и практический опыт работы с системами веб-аналитики (Яндекс.Метрика, и др.). Владение Excel/Google Sheets на уверенном уровне (формулы, сводные таблицы). Умение интерпретировать и анализировать данные.
Знания и опыт работы с инструментами Figma, Miro.
Будет плюсом:
- Опыт работы с партнерскими CRM/системами учета вознаграждений.
Опыт работы в IT/телеком/хостинг-компаниях на позиции менеджера партнерской программы, аккаунт-менеджера или руководителя направления.
Понимание рынка хостинга, облачных сервисов и смежных продуктов.
Что вас ждёт с нами:
- Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;
- ДМС;
- Компенсация спорта;
- 8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;
- Удаленный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (г. Санкт-Петербург) с возможностью гибрида - на ваш выбор.
Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:
Приемы офисного врача;
Компенсация питания по “НаЛанч”;
Библиотека в офисе, возможность обучаться у коллег из других отделов и направлений;
Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.
