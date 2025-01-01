Marketing manager (partnership)

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·

Timeweb — экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы. У нас более 2500 серверов и нам доверяют свои сайты и проекты больше 200 000 клиентов, примерно каждый десятый сайт в рунете размещается в Timeweb.

Наши основные программные продукты: панели управления хостингом, регистрации доменов и заказа SSL, внутренняя CRM, почтовый сервис.

Сейчас мы находимся в поиске Менеджера по партнерской программе. Присоединяйся к нашей команде!

Чем предстоит заниматься:

  • Проведение аудита текущей партнёрской программы: анализ условий сотрудничества, их конкурентоспособности и привлекательности для партнеров.

  • Исследование рынка, проведение сравнительного анализа, поиск идей для улучшения программы.

  • Сбор и анализ данных о партнерах и их клиентах, выявление трендов, потребностей и проблем, возможностей для роста эффективности канала.

  • Регулярный анализ ключевых показателей эффективности программы: привлечение и удержание партнеров, вклад в привлечение клиентов, LTV клиентов, выручка и рентабельность.

  • Формирование гипотез по улучшению программы, определение метрик для проверки и приоритизация изменений. Разработка новых и оптимизация существующих условий программы (комиссии, бонусы, уровни, мотивационные механики).

  • Подготовка и предоставление отчётов по результатам работы программы.

  • Участие в запуске акций, спецпредложений и мотивационных активностей для партнёров.

  • Поддержка процессов адаптации и привлечения новых партнёров.

  • Консультации и сопровождение партнеров: проведение встреч, ответ на вопросы, помощь с условиями программы.

  • Регулярная коммуникация с партнерами (email, чаты, звонки), информирование об обновлениях и акциях. Решение спорных ситуаций и оперативная реакция на запросы. Сбор обратной связи от партнеров и внесение предложений по улучшению сервиса.

  • Участие в профильных мероприятиях (конференции, вебинары, выставки) для расширения партнерской сети.

  • Совместное планирование и проведение маркетинговых активностей с ключевыми партнерами.

  • Взаимодействие с командами маркетинга, продукта и поддержки для совместного решения задач партнерской программы.

Что мы ждем от кандидата:

  • Опыт работы на позиции менеджера партнерской программы, аккаунт-менеджера или руководителя направления.

  • Понимание принципов и опыт работы с партнерскими платформами (CPA/affiliate-сетей).

  • Навыки ведения переговоров и построения партнерских отношений.

  • Навыки подготовки презентаций и бизнес-документации (Google Slides, PowerPoint, Keynote).

  • Умение выстраивать процессы и масштабировать их.

  • Аналитический склад ума, умение работать с цифрами и KPI. Знание и практический опыт работы с системами веб-аналитики (Яндекс.Метрика, и др.). Владение Excel/Google Sheets на уверенном уровне (формулы, сводные таблицы). Умение интерпретировать и анализировать данные.

  • Знания и опыт работы с инструментами Figma, Miro.

Будет плюсом:

  • Опыт работы с партнерскими CRM/системами учета вознаграждений.

  • Опыт работы в IT/телеком/хостинг-компаниях на позиции менеджера партнерской программы, аккаунт-менеджера или руководителя направления.

  • Понимание рынка хостинга, облачных сервисов и смежных продуктов.

Что вас ждёт с нами:

  • Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;
  • ДМС;
  • Компенсация спорта;
  • 8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;
  • Удаленный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (г. Санкт-Петербург) с возможностью гибрида - на ваш выбор.

  • Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:

  • Приемы офисного врача;

  • Компенсация питания по “НаЛанч”;

  • Библиотека в офисе, возможность обучаться у коллег из других отделов и направлений;

  • Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве​​​​​​​.

 

 

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

Не нашли
нужную вакансию?

Пожалуйста, напишите нашим HR на hr@timeweb.ru
или в Telegram. Мы посмотрим ваше резюме и
вполне вероятно сможем предложить работу.
