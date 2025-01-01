Marketing manager (partnership)

Timeweb — экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы. У нас более 2500 серверов и нам доверяют свои сайты и проекты больше 200 000 клиентов, примерно каждый десятый сайт в рунете размещается в Timeweb.

Наши основные программные продукты: панели управления хостингом, регистрации доменов и заказа SSL, внутренняя CRM, почтовый сервис.

Сейчас мы находимся в поиске Менеджера по партнерской программе. Присоединяйся к нашей команде!

Чем предстоит заниматься:

Проведение аудита текущей партнёрской программы: анализ условий сотрудничества, их конкурентоспособности и привлекательности для партнеров.

Исследование рынка, проведение сравнительного анализа, поиск идей для улучшения программы.

Сбор и анализ данных о партнерах и их клиентах, выявление трендов, потребностей и проблем, возможностей для роста эффективности канала.

Регулярный анализ ключевых показателей эффективности программы: привлечение и удержание партнеров, вклад в привлечение клиентов, LTV клиентов, выручка и рентабельность.

Формирование гипотез по улучшению программы, определение метрик для проверки и приоритизация изменений. Разработка новых и оптимизация существующих условий программы (комиссии, бонусы, уровни, мотивационные механики).

Подготовка и предоставление отчётов по результатам работы программы.

Участие в запуске акций, спецпредложений и мотивационных активностей для партнёров.

Поддержка процессов адаптации и привлечения новых партнёров.

Консультации и сопровождение партнеров: проведение встреч, ответ на вопросы, помощь с условиями программы.

Регулярная коммуникация с партнерами (email, чаты, звонки), информирование об обновлениях и акциях. Решение спорных ситуаций и оперативная реакция на запросы. Сбор обратной связи от партнеров и внесение предложений по улучшению сервиса.

Участие в профильных мероприятиях (конференции, вебинары, выставки) для расширения партнерской сети.

Совместное планирование и проведение маркетинговых активностей с ключевыми партнерами.

Взаимодействие с командами маркетинга, продукта и поддержки для совместного решения задач партнерской программы.

Что мы ждем от кандидата:

Опыт работы на позиции менеджера партнерской программы, аккаунт-менеджера или руководителя направления.

Понимание принципов и опыт работы с партнерскими платформами (CPA/affiliate-сетей).

Навыки ведения переговоров и построения партнерских отношений.

Навыки подготовки презентаций и бизнес-документации (Google Slides, PowerPoint, Keynote).

Умение выстраивать процессы и масштабировать их.

Аналитический склад ума, умение работать с цифрами и KPI. Знание и практический опыт работы с системами веб-аналитики (Яндекс.Метрика, и др.). Владение Excel/Google Sheets на уверенном уровне (формулы, сводные таблицы). Умение интерпретировать и анализировать данные.

Знания и опыт работы с инструментами Figma, Miro.

Будет плюсом:

Опыт работы с партнерскими CRM/системами учета вознаграждений.

Опыт работы в IT/телеком/хостинг-компаниях на позиции менеджера партнерской программы, аккаунт-менеджера или руководителя направления.

Понимание рынка хостинга, облачных сервисов и смежных продуктов.

Что вас ждёт с нами: