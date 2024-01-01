Senior JavaScript FullStack developer (Cloud)

Привет! Мы команда Timeweb Cloud — провайдер облачных сервисов.

Мы занимаемся разработкой собственной IaaS\PaaS платформы для наших клиентов. В нашем облаке уже доступны такие сервисы как: Kubernetes (KaaS), DBaaS, S3, Load Balancing as a Service (LBaaS), приватные локальные сети.

Нам нужен боевой товарищ в команду, который вместе с нами будет развивать продукт. Если ты пишешь на React и Node.JS (или хочешь начать на них писать) — тебе к нам!

На этой роли можем предложить только офисную работу и гибрид после закрытия испытательного срока (2 дня удалённо). Команда разработки находится в Питере и часто проводятся очные встречи.

Какие задачи?

Участие в развитии существующих продуктов и разработке новых;

Взаимодействие с сервисной инфраструктурой;

Разработка сервисов и API;

Построение и улучшение архитектуры системы;

Анализ требований, проектирование решений, оценка технических задач;

Что с тебя:

100% офисный формат работы на испытательный срок, после гибрид.

Уверенное знание JavaScript;

Знание Typescript будет плюсом (мы используем во всех проектах);

Знание Node.js (мы используем Nest.js);

Умение работать с ORM (мы используем typeorm);

Умение работать с реляционными БД (у нас mysql), очередями (у нас rabbitMQ);

Умение работы с Docker на уровне написания Dockerfile и docker-compose.yml;

Понимание принципов построения API;

Знание React или Vue;

Умение работать в команде, делиться своим мнением и прислушиваться к мнению других.

Что вас ждёт с нами:

Работа в надежной, стабильной и комфортной компании - на рынке мы с 2006 года;

Постоянные выплаты "белой" заработной платы, оплата отпускных и больничных, официальное оформление с первого дня;

Сильная продуктовая команда. Мыслим гипотезами и возможностями. Стараемся быстро применять изменения и не любим бюрократию;

Гибридный формат работы: команда всегда в офисе - тебе нужно будет выбрать 2 дня, когда приедешь, либо полноценно работать отсюда. Территориально мы в БЦ МегаПарк - 10 минут от м. Московские ворота;

В офисе есть комфортная кухня с вкусным кофе/чаем и фруктами, а также зона отдыха , где можно классно провести время с коллегами, играя в настольный теннис;