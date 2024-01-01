Senior JavaScript FullStack developer (Cloud)
Привет! Мы команда Timeweb Cloud — провайдер облачных сервисов.
Мы занимаемся разработкой собственной IaaS\PaaS платформы для наших клиентов. В нашем облаке уже доступны такие сервисы как: Kubernetes (KaaS), DBaaS, S3, Load Balancing as a Service (LBaaS), приватные локальные сети.
Нам нужен боевой товарищ в команду, который вместе с нами будет развивать продукт. Если ты пишешь на React и Node.JS (или хочешь начать на них писать) — тебе к нам!
На этой роли можем предложить только офисную работу и гибрид после закрытия испытательного срока (2 дня удалённо). Команда разработки находится в Питере и часто проводятся очные встречи.
Какие задачи?
- Участие в развитии существующих продуктов и разработке новых;
- Взаимодействие с сервисной инфраструктурой;
- Разработка сервисов и API;
- Построение и улучшение архитектуры системы;
- Анализ требований, проектирование решений, оценка технических задач;
Что с тебя:
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100% офисный формат работы на испытательный срок, после гибрид.
- Уверенное знание JavaScript;
- Знание Typescript будет плюсом (мы используем во всех проектах);
- Знание Node.js (мы используем Nest.js);
- Умение работать с ORM (мы используем typeorm);
- Умение работать с реляционными БД (у нас mysql), очередями (у нас rabbitMQ);
- Умение работы с Docker на уровне написания Dockerfile и docker-compose.yml;
- Понимание принципов построения API;
- Знание React или Vue;
- Умение работать в команде, делиться своим мнением и прислушиваться к мнению других.
Что вас ждёт с нами:
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Работа в надежной, стабильной и комфортной компании - на рынке мы с 2006 года;
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Постоянные выплаты "белой" заработной платы, оплата отпускных и больничных, официальное оформление с первого дня;
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Сильная продуктовая команда. Мыслим гипотезами и возможностями. Стараемся быстро применять изменения и не любим бюрократию;
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Гибридный формат работы: команда всегда в офисе - тебе нужно будет выбрать 2 дня, когда приедешь, либо полноценно работать отсюда. Территориально мы в БЦ МегаПарк - 10 минут от м. Московские ворота;
В офисе есть комфортная кухня с вкусным кофе/чаем и фруктами, а также зона отдыха , где можно классно провести время с коллегами, играя в настольный теннис;
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Плюшки в виде питания, спорта и ДМС конечно же есть :)
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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