B2B Sales Manager

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·
до 200 000 руб.

О компании:

Timeweb — это международная технологическая экосистема, объединяющая продукты в области хостинга, облачных решений, образования, контента и рекламы. Нашими сервисами пользуются более 200 000 клиентов, а каждый десятый сайт в рунете размещается на наших серверах. Мы постоянно развиваемся и расширяем команду, поэтому ищем специалиста в B2B-продажах.

О команде и роли:

Основная задача — консультировать клиентов по облачным решениям Timeweb Cloud, помогать в выборе услуг, проводить переговоры и заключать сделки.
Вы будете взаимодействовать как с новыми клиентами, так и с партнерами, помогая им масштабировать бизнес с помощью наших технологий.

Обязанности:

  • Обрабатывать входящие заявки от потенциальных клиентов.
  • Консультировать по облачным решениям, помогать подобрать оптимальный продукт.
  • Проводить переговоры, презентации, демо-встречи.
  • Готовить коммерческие предложения и заключать сделки.
  • Взаимодействовать с командой проектного управления и разработки.
  • Выполнять план продаж и вести отчетность.
  • Регулярно повышать квалификацию, изучать новые технологии.

    Требования:

    • B2B-продажи — от 2–3 лет.
    • Опыт работы с облачными технологиями — от 1 года (желательно).
    • Глубокое понимание этапов продаж и работы с ВПР.
    • Базовые знания облачных решений.
    • Самостоятельность, умение анализировать ситуацию и предлагать решения!

    Условия:

    • Официальное оформление в аккредитованной IT-компании со всеми вытекающими преимуществами.
    • Частичная компенсация занятий спортом.
    • 8 дополнительных day-off в год — по 2 каждый квартал.

    Дополнительно для сотрудников петербургского офиса:

    • Возможность работать удаленно или из офиса (10 минут от м. Московские Ворота).
    • ДМС и компенсация питания через «НаЛанч».
    • Приемы офисного врача.
    • Кухня с кофе, чаем, фруктами и снеками.
    • Корпоративная библиотека и внутреннее обучение.

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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