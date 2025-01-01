B2B Sales Manager

О компании:

Timeweb — это международная технологическая экосистема, объединяющая продукты в области хостинга, облачных решений, образования, контента и рекламы. Нашими сервисами пользуются более 200 000 клиентов, а каждый десятый сайт в рунете размещается на наших серверах. Мы постоянно развиваемся и расширяем команду, поэтому ищем специалиста в B2B-продажах.

О команде и роли:

Основная задача — консультировать клиентов по облачным решениям Timeweb Cloud, помогать в выборе услуг, проводить переговоры и заключать сделки.

Вы будете взаимодействовать как с новыми клиентами, так и с партнерами, помогая им масштабировать бизнес с помощью наших технологий.

Обязанности: