Менеджер по тендерам (Sales)

Привет! Мы — Timeweb Cloud, международная облачная платформа, помогающая бизнесу и разработчикам создавать ИТ-инфраструктуру в разных регионах мира.

Мы входим в топ-10 крупнейших поставщиков IaaS России и продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок. Наша цель — сделать облачные технологии доступными для каждого.

Наша команда растет, поэтому мы ищем менеджера по тендерам, который умеет выстраивать отношения с бизнесом.

Что мы предлагаем:

Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами :) Подвижны в зарплатной вилке - рассмотрим комфортный для вас размер оплаты труда в соответствии с опытом и навыками; Заряженная команда из сильных специалистов; ДМС; Компенсация спорта; 8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал; Удаленный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (Санкт-Петербург) с возможностью гибрида на ваш выбор.

Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:

Приемы офисного врача; Компенсация питания по “НаЛанч”; Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях; Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве; Библиотека в офисе, возможность обучаться, участвовать в конференциях за наш счет; По желанию предоставляем технику (ноутбук) помимо полностью оборудованного комфортного рабочего места в офисе :)

Задачи:

Самостоятельный поиск подходящих тендеров; Подготовка и подача заявок для участия в тендерных процедурах в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ; Подготовка документов для формирования тендерного пакета, уточнение требований и изменений в конкурсной документации; Полный цикл участия в тендерах (от регистрации на торговых площадках до анализа результата); Ведение статистики об участии в тендерах.

Ждём от вас:

Опыт работы менеджером по тендерам от 3х лет; Опыт работы с облачными сервисами или другими сложными IT-продуктами; Подтвержденный опыт выигранных тендеров с оборотом от 5 млн; Возможность быть на связи в дни проведения торгов с 9:00 до 21:00.

Большой плюс, если вы:

Имеете высшее юридическое образование.