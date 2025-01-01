Менеджер по тендерам (Sales)

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·

Привет! Мы — Timeweb Cloud, международная облачная платформа, помогающая бизнесу и разработчикам создавать ИТ-инфраструктуру в разных регионах мира.

Мы входим в топ-10 крупнейших поставщиков IaaS России и продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок. Наша цель — сделать облачные технологии доступными для каждого.

Наша команда растет, поэтому мы ищем менеджера по тендерам, который умеет выстраивать отношения с бизнесом.

Что мы предлагаем:

  1. Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами :)

  2. Подвижны в зарплатной вилке - рассмотрим комфортный для вас размер оплаты труда в соответствии с опытом и навыками;

  3. Заряженная команда из сильных специалистов;

  4. ДМС;

  5. Компенсация спорта;

  6. 8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;

  7. Удаленный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (Санкт-Петербург) с возможностью гибрида на ваш выбор.

Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:

  1. Приемы офисного врача;

  2. Компенсация питания по “НаЛанч”;

  3. Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;

  4. Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве;

  5. Библиотека в офисе, возможность обучаться, участвовать в конференциях за наш счет;

  6. По желанию предоставляем технику (ноутбук) помимо полностью оборудованного комфортного рабочего места в офисе :)

Задачи:

  1. Самостоятельный поиск подходящих тендеров;

  2. Подготовка и подача заявок для участия в тендерных процедурах в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ;

  3. Подготовка документов для формирования тендерного пакета, уточнение требований и изменений в конкурсной документации;

  4. Полный цикл участия в тендерах (от регистрации на торговых площадках до анализа результата);

  5. Ведение статистики об участии в тендерах.

Ждём от вас:

  1. Опыт работы менеджером по тендерам от 3х лет;

  2. Опыт работы с облачными сервисами или другими сложными IT-продуктами;

  3. Подтвержденный опыт выигранных тендеров с оборотом от 5 млн;

  4. Возможность быть на связи в дни проведения торгов с 9:00 до 21:00.

Большой плюс, если вы:

Имеете высшее юридическое образование.

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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