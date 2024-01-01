Менеджер по входящим продажам Dedicated Servers

Cанкт-Петербург/Москва ·
Полная занятость ·
Уровень дохода не указан

Привет! Мы — Timeweb Cloud, международная облачная платформа, помогающая бизнесу и разработчикам создавать ИТ-инфраструктуру в разных регионах мира.

Мы резиденты инновационного фонда Сколково, входим в топ-10 крупнейших поставщиков IaaS России и продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок :)

Нашим клиентам нужен особый подход, поэтому мы ищем менеджера по входящим B2B продажам в направлении Dedicated Servers (Выделенных серверов), который умеет и любит выстраивать отношения с бизнесом.

Задачи:

  • Обработка входящих заявок с заказами выделенных серверов от новых клиентов (контакт-оплата-подготовка сервера-передача-постпродажный контроль клиента);
  • Заявки от существующих клиентов на upsell или переезды на выделенный сервер;
  • Общение с инженерами и тех. командами по реализации клиентского проекта;
  • Консультирование коллег-сейлзов по вопросам выделенных серверов;
  • Консультация потенциальных клиентов в чатах Телеграм;

Ждём от Вас:

  • Хороший базовый технический уровень - продукт сложный, необходимо будет знать его на экспертном уровне. С обучением поможем!;

  • Стрессоустойчивость и уверенность :) Помимо общения с клиентами нужно будет много общаться с технарями и инженерами, продавать решения не только клиенту, но и коллегам внутри компании;

  • Самостоятельность и умение принимать решения. У нас очень много кастомных продаж, нам будет необходима большая степень вашей вовлечённости.

Что мы предлагаем:

  • Амбициозный и интересный продукт, который не стыдно предложить клиенту;

  • Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами :)

  • KPI по результатам выполнения целей;

  • Заряженная команда из сильных специалистов, сильный Руководитель отдела продаж, который сможет вывести тебя на новый уровень :)

  • Удаленный формат работы, либо работа в офисе у м. Московские ворота (Санкт-Петербург) с возможностью гибрида;

  • ДМС;

  • 8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал.

Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:

  • Приемы офисного врача, компенсация питания по “НаЛанч” и компенсация спорта;

  • Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве;

  • Библиотека в офисе, возможность обучаться, участвовать в конференциях за наш счет.

Для быстрой связи укажите @ своего Телеграма в сопроводительном письме :)

 
 

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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