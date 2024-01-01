Менеджер по входящим продажам Dedicated Servers
Привет! Мы — Timeweb Cloud, международная облачная платформа, помогающая бизнесу и разработчикам создавать ИТ-инфраструктуру в разных регионах мира.
Мы резиденты инновационного фонда Сколково, входим в топ-10 крупнейших поставщиков IaaS России и продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок :)
Нашим клиентам нужен особый подход, поэтому мы ищем менеджера по входящим B2B продажам в направлении Dedicated Servers (Выделенных серверов), который умеет и любит выстраивать отношения с бизнесом.
Задачи:
- Обработка входящих заявок с заказами выделенных серверов от новых клиентов (контакт-оплата-подготовка сервера-передача-постпродажный контроль клиента);
- Заявки от существующих клиентов на upsell или переезды на выделенный сервер;
- Общение с инженерами и тех. командами по реализации клиентского проекта;
- Консультирование коллег-сейлзов по вопросам выделенных серверов;
- Консультация потенциальных клиентов в чатах Телеграм;
Ждём от Вас:
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Хороший базовый технический уровень - продукт сложный, необходимо будет знать его на экспертном уровне. С обучением поможем!;
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Стрессоустойчивость и уверенность :) Помимо общения с клиентами нужно будет много общаться с технарями и инженерами, продавать решения не только клиенту, но и коллегам внутри компании;
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Самостоятельность и умение принимать решения. У нас очень много кастомных продаж, нам будет необходима большая степень вашей вовлечённости.
Что мы предлагаем:
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Амбициозный и интересный продукт, который не стыдно предложить клиенту;
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Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами :)
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KPI по результатам выполнения целей;
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Заряженная команда из сильных специалистов, сильный Руководитель отдела продаж, который сможет вывести тебя на новый уровень :)
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Удаленный формат работы, либо работа в офисе у м. Московские ворота (Санкт-Петербург) с возможностью гибрида;
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ДМС;
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8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал.
Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:
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Приемы офисного врача, компенсация питания по “НаЛанч” и компенсация спорта;
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Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве;
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Библиотека в офисе, возможность обучаться, участвовать в конференциях за наш счет.
Для быстрой связи укажите @ своего Телеграма в сопроводительном письме :)
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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