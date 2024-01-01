Менеджер по входящим продажам Dedicated Servers

Привет! Мы — Timeweb Cloud, международная облачная платформа, помогающая бизнесу и разработчикам создавать ИТ-инфраструктуру в разных регионах мира.

Мы резиденты инновационного фонда Сколково, входим в топ-10 крупнейших поставщиков IaaS России и продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок :)

Нашим клиентам нужен особый подход, поэтому мы ищем менеджера по входящим B2B продажам в направлении Dedicated Servers (Выделенных серверов), который умеет и любит выстраивать отношения с бизнесом.

Задачи:

Обработка входящих заявок с заказами выделенных серверов от новых клиентов (контакт-оплата-подготовка сервера-передача-постпродажный контроль клиента);

Заявки от существующих клиентов на upsell или переезды на выделенный сервер;

Общение с инженерами и тех. командами по реализации клиентского проекта;

Консультирование коллег-сейлзов по вопросам выделенных серверов;

Консультация потенциальных клиентов в чатах Телеграм;

Ждём от Вас:

Хороший базовый технический уровень - продукт сложный, необходимо будет знать его на экспертном уровне. С обучением поможем!;

Стрессоустойчивость и уверенность :) Помимо общения с клиентами нужно будет много общаться с технарями и инженерами, продавать решения не только клиенту, но и коллегам внутри компании;

Самостоятельность и умение принимать решения. У нас очень много кастомных продаж, нам будет необходима большая степень вашей вовлечённости.

Что мы предлагаем:

Амбициозный и интересный продукт, который не стыдно предложить клиенту;

Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами :)

KPI по результатам выполнения целей;

Заряженная команда из сильных специалистов, сильный Руководитель отдела продаж, который сможет вывести тебя на новый уровень :)

Удаленный формат работы, либо работа в офисе у м. Московские ворота (Санкт-Петербург) с возможностью гибрида;

ДМС;

8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал.

Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:

Приемы офисного врача, компенсация питания по “НаЛанч” и компенсация спорта;

Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве;

Библиотека в офисе, возможность обучаться, участвовать в конференциях за наш счет.

Для быстрой связи укажите @ своего Телеграма в сопроводительном письме :)