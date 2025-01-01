Middle SEO специалист (РФ)

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·
от 140 000 руб.

Сейчас мы находимся в поисках сильного SEO-специалиста, присоединяйтесь к нашей команде!

Чем предстоит заниматься:

  • Подготовка и реализация стратегии продвижения сайта, внутренняя и внешняя оптимизация;
  • Расчет прогнозных значений трафика, позиций, конверсий и достижение прогнозных результатов;
  • Подготовка долгосрочной стратегии продвижения и оптимизации сайта;
  • Проведение аудитов: технического, юзабилити, аудит конверсионных элементов, состояния ссылочной массы, индексации сайта и пр., и оптимизация сайта по результатам;
  • Анализ конкурентов в выдаче;
  • Анализ динамики видимости позиций и трафика, сравнение с конкурентами, поиск точек роста;
  • Подготовка выводов и рекомендаций по результатам аудитов, постановка задач исполнителям;
  • ​​Сбор, анализ и кластеризация семантики тематики;
  • Реализация стратегии расширения структуры сайта: создание новых страниц на базе семантического ядра и интента пользователей, подготовка ТЗ и прототипов новых страниц/лендингов;
  • Работа над улучшением ссылочных факторов проектов (линкбилдинг);
  • Постановка задач исполнителям (разработчикам, копирайтерам, дизайнерам,контроль реализации): подготовка подробных понятных ТЗ;
  • Отслеживание результатов эффективности работ на сайте и отчетность;
  • Краткосрочное и долгосрочное планирование задач, работа по спринтам.

Что ждем от вас:

  • Опыт работы с SEO-инструментами: Screaming Frog SEO Spider, Ahrefs, SEMrush, Яндекс Вебмастер, Яндекс Метрика, Топвизор и др.
  • Умение проводить ключевые исследования и анализировать данные, чтобы определить наиболее эффективные стратегии SEO.
  • Умение создавать и проводить A/B-тестирование, чтобы определить наиболее эффективные стратегии продвижения.
  • Глубокие знания внутренней и внешней оптимизации.
  • Понимание алгоритмов поисковых систем.
  • Умение прогнозировать объем трафика.
  • Коммуникативные и организационные навыки, умение работать в команде.
  • Умение писать в инфо-стиле.

Будет преимуществом:

  • Наличие успешных кейсов и результатов (с возможностью демонстрации)
  • Опыт работы в IT-компаниях
  • Отличные технические и аналитические навыки
  • Опыт работы в тематиках B2B, B2C.

Что мы предлагаем:

  • Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;

  • ДМС;

  • Компенсация спорта;

  • Удаленный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (г. Санкт-Петербург) с возможностью гибрида - на ваш выбор.

Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:

  • Приемы офисного врача;

  • Компенсация питания по “НаЛанч”;

  • Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;

  • Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.

 

Для быстрой связи пришлите @ своего Телеграма в сопроводительном письме :)

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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