Middle SEO специалист (РФ)
Сейчас мы находимся в поисках сильного SEO-специалиста, присоединяйтесь к нашей команде!
Чем предстоит заниматься:
- Подготовка и реализация стратегии продвижения сайта, внутренняя и внешняя оптимизация;
- Расчет прогнозных значений трафика, позиций, конверсий и достижение прогнозных результатов;
- Подготовка долгосрочной стратегии продвижения и оптимизации сайта;
- Проведение аудитов: технического, юзабилити, аудит конверсионных элементов, состояния ссылочной массы, индексации сайта и пр., и оптимизация сайта по результатам;
- Анализ конкурентов в выдаче;
- Анализ динамики видимости позиций и трафика, сравнение с конкурентами, поиск точек роста;
- Подготовка выводов и рекомендаций по результатам аудитов, постановка задач исполнителям;
- Сбор, анализ и кластеризация семантики тематики;
- Реализация стратегии расширения структуры сайта: создание новых страниц на базе семантического ядра и интента пользователей, подготовка ТЗ и прототипов новых страниц/лендингов;
- Работа над улучшением ссылочных факторов проектов (линкбилдинг);
- Постановка задач исполнителям (разработчикам, копирайтерам, дизайнерам,контроль реализации): подготовка подробных понятных ТЗ;
- Отслеживание результатов эффективности работ на сайте и отчетность;
- Краткосрочное и долгосрочное планирование задач, работа по спринтам.
Что ждем от вас:
- Опыт работы с SEO-инструментами: Screaming Frog SEO Spider, Ahrefs, SEMrush, Яндекс Вебмастер, Яндекс Метрика, Топвизор и др.
- Умение проводить ключевые исследования и анализировать данные, чтобы определить наиболее эффективные стратегии SEO.
- Умение создавать и проводить A/B-тестирование, чтобы определить наиболее эффективные стратегии продвижения.
- Глубокие знания внутренней и внешней оптимизации.
- Понимание алгоритмов поисковых систем.
- Умение прогнозировать объем трафика.
- Коммуникативные и организационные навыки, умение работать в команде.
- Умение писать в инфо-стиле.
Будет преимуществом:
- Наличие успешных кейсов и результатов (с возможностью демонстрации)
- Опыт работы в IT-компаниях
- Отличные технические и аналитические навыки
- Опыт работы в тематиках B2B, B2C.
Что мы предлагаем:
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Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;
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ДМС;
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Компенсация спорта;
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Удаленный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (г. Санкт-Петербург) с возможностью гибрида - на ваш выбор.
Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:
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Приемы офисного врача;
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Компенсация питания по “НаЛанч”;
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Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;
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Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.
Для быстрой связи пришлите @ своего Телеграма в сопроводительном письме :)
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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