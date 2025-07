Digital-рекрутер

Timeweb — экосистема технологических продуктов в области хранения данных.

У нас 3 основных продукта, 200 000 пользователей, 500+ сотрудников и 1 дружный HR-отдел :)

Мы растём быстрее, чем это делает рынок, постоянно обогащаем продукты новыми сервисами и даже запускаем новые проекты.

Но всё это невозможно без найма новых людей и поддержки тех, кто с нами уже давно.

Для того, чтобы не подводить наших заказчиков нам нужен ещё один рекрутер (полного цикла) в команду. Вакансии будут разнообразные:)

Почему тебе у нас точно понравится?

У нас по-настоящему интересные продукты: как технологически сложные, так и те, что упрощают работу в интернете даже вашей бабушке :)

Здесь работают сильные технические и бизнес специалисты, в работы с которыми получаешь бесценные (на самом деле вполне оценимые и высокооплачиваемые) опыт и знания.

Почти все наши продукты уже в топе своих рынков, а кто не хочет работать в успешных проектах?

Нет бюрократии; жёстких KPI; заказчиков, которые смотрят на «луну в козероге» при выборе кандидата», ограничения в инструментах подбора, графика «с 9 до 18» и наем только в офис.

Зато есть по-настоящему дружная команда, быстрый процесс принятия решений, возможность гибридного и гибкого графика работы, музыка на рабочем месте и чат с мемами про тяжелую жизнь эйчаров.

Чем у нас нужно заниматься?

Подбором — от начала и до выхода сотрудника на работу: сбор требований, описание вакансий, сорсинг, отбор, скрининг, собеседования, выставление job-оффера.

Поиском новых инструментов и площадок для закрытия вакансий;

Онбордингом сотрудников на протяжении всего испытательного срока (можно вести их и после, если это интересно);

Вакансии разные, но все в рамках сферы IT: разработчики (JS, Python, PHP, GO), системные администраторы, тестировщики (авто и мануальные), digital-маркетологи, менеджеры проектов, специалисты поддержки, продакт менеджеры, дизайнеры, финансисты, юристы, продажники, etc.;

Что с Вас:

Опыт в IT-подборе от 2х лет и желание заниматься рекрутментом обязательны (необязателен опыт именно с senior-позициями);

Способность разобраться в технологическом стеке продукта и в работе его системы (чтобы грамотно презентовать кандидатам вакансии);

Понимание современных особенностей рынка труда в сфере IT и инструментов подбора;

Развитые коммуникативные навыки: умение аргументировать свою точку зрения, умение объяснять неочевидные вещи понятным языком, способность общаться с заказчиками (даже самыми сложными);

Гибкость, доброжелательность и открытость — в нашем деле без этого никак :)

Что с нас:

Белая зарплата без задержек и годовые бонусы за выполнение бизнес-целей.

ДМС, компенсация питания, спорта и обучения.

Мы аккредитованная IT-компания, нашим сотрудникам положена отсрочка от призыва в армию и бронь от мобилизации.

По этой же причине можно брать льготную ипотеку (до 5%).

Красивый светлый офис на ст.м. «Московские ворота», где нас кормят и поят кофе, чаем и вообще у нас хорошо.

В сопроводительном письме укажите, пожалуйста, полный список вакансий, которые у вас были в работе. А также ник в телеграм для быстрого коннекта.