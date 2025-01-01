Digital-рекрутер
Timeweb — экосистема технологических продуктов в области хранения данных.
У нас 3 основных продукта, 200 000 пользователей, 500+ сотрудников и 1 дружный HR-отдел :)
Мы растём быстрее, чем это делает рынок, постоянно обогащаем продукты новыми сервисами и даже запускаем новые проекты.
Но всё это невозможно без найма новых людей и поддержки тех, кто с нами уже давно.
Для того, чтобы не подводить наших заказчиков нам нужен ещё один рекрутер (полного цикла) в команду. Вакансии будут разнообразные:)
Почему тебе у нас точно понравится?
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У нас по-настоящему интересные продукты: как технологически сложные, так и те, что упрощают работу в интернете даже вашей бабушке :)
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Здесь работают сильные технические и бизнес специалисты, в работы с которыми получаешь бесценные (на самом деле вполне оценимые и высокооплачиваемые) опыт и знания.
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Почти все наши продукты уже в топе своих рынков, а кто не хочет работать в успешных проектах?
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Нет бюрократии; жёстких KPI; заказчиков, которые смотрят на «луну в козероге» при выборе кандидата», ограничения в инструментах подбора, графика «с 9 до 18» и наем только в офис.
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Зато есть по-настоящему дружная команда, быстрый процесс принятия решений, возможность гибридного и гибкого графика работы, музыка на рабочем месте и чат с мемами про тяжелую жизнь эйчаров.
Чем у нас нужно заниматься?
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Подбором — от начала и до выхода сотрудника на работу: сбор требований, описание вакансий, сорсинг, отбор, скрининг, собеседования, выставление job-оффера.
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Поиском новых инструментов и площадок для закрытия вакансий;
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Онбордингом сотрудников на протяжении всего испытательного срока (можно вести их и после, если это интересно);
Вакансии разные, но все в рамках сферы IT: разработчики (JS, Python, PHP, GO), системные администраторы, тестировщики (авто и мануальные), digital-маркетологи, менеджеры проектов, специалисты поддержки, продакт менеджеры, дизайнеры, финансисты, юристы, продажники, etc.;
Что с Вас:
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Опыт в IT-подборе от 2х лет и желание заниматься рекрутментом обязательны (необязателен опыт именно с senior-позициями);
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Способность разобраться в технологическом стеке продукта и в работе его системы (чтобы грамотно презентовать кандидатам вакансии);
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Понимание современных особенностей рынка труда в сфере IT и инструментов подбора;
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Развитые коммуникативные навыки: умение аргументировать свою точку зрения, умение объяснять неочевидные вещи понятным языком, способность общаться с заказчиками (даже самыми сложными);
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Гибкость, доброжелательность и открытость — в нашем деле без этого никак :)
Что с нас:
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Белая зарплата без задержек и годовые бонусы за выполнение бизнес-целей.
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ДМС, компенсация питания, спорта и обучения.
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Мы аккредитованная IT-компания, нашим сотрудникам положена отсрочка от призыва в армию и бронь от мобилизации.
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По этой же причине можно брать льготную ипотеку (до 5%).
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Красивый светлый офис на ст.м. «Московские ворота», где нас кормят и поят кофе, чаем и вообще у нас хорошо.
В сопроводительном письме укажите, пожалуйста, полный список вакансий, которые у вас были в работе. А также ник в телеграм для быстрого коннекта.
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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вполне вероятно сможем предложить работу.