Manual QA Engineer

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·
от 80 000 рублей

Timeweb — экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы.

У нас более 2500 серверов и нам доверяют свои сайты и проекты больше 200 000 клиентов, примерно каждый десятый сайт в рунете размещается в Timeweb.

И возможно, в нашей команде разработки продукта виртуального хостинга не хватает именно Вас!

Пулл предстоящих задач:

  • Планирование, разработка и выполнение тестовых сценариев для веб-приложений

  • Оценка функциональных требований и создание тестовых планов

  • Активное участие в процессе обзора технической документации

  • Выявление, документирование и отслеживание дефектов в баг-трекинговой системе

  • Взаимодействие с разработчиками и другими членами команды для улучшения качества веб-продукта

  • Анализ требований к веб-продукту и разработка стратегий тестирования

  • Подготовка тестовых данных для обеспечения тестового в веб-среде.

  • Идентификация ключевых метрик и параметров для оценки качества веб-продукта.

  • Оценка результатов тестирования в веб-среде и предоставление рекомендаций для улучшения веб-разработки.

На собеседовании в первую очередь обратим внимание на эти пункты:

  • Знание теории тестирования ПО;

  • Понимание устройства клиент-серверной архитектуры;

  • Знание основ RESTful API;

  • Наличие навыков работы с Postman/SwaggerUI;

  • Опыт работы с системами управления тестированием.

Преимуществом будет:

  • Опыт тестирования безопасности web-приложений;

  • Опыт работы со средствами автоматизированного тестирования;

  • Умение писать SQL-запросы;

  • Наличие навыков работы с Kibana.

Будем рады изучить Ваше полное резюме со всеми навыками и описанием бэкграунда :) На данный момент нам необходим коллега уже с опытом, поэтому кандидатов, у которых есть только обучение, к сожалению, не сможем пригласить на собеседование.

Мы в свою очередь предлагаем:

  • Работа в продукте надежной и стабильной компании, которая на рынке уже более 15 лет;

  • Стабильные выплаты "белой" заработной платы, оплата отпускных и больничных, официальное оформление с первого дня;

  • Сильная продуктовая команда. Мыслим гипотезами и возможностями. Стараемся быстро применять изменения и не любим бюрократию;

  • Комфортный офис, территориально расположенный в 10 минутах ходьбы от метро Московские ворота;

  • Возможность удаленной работы;

  • Отличная возможность карьерного роста;

  • В офисе есть комфортная кухня с вкусным кофе/чаем и фруктами, а также зона отдыха, где можно классно провести время с коллегами, играя в настолки;

  • Плюшки в виде питания, спорта и ДМС конечно же есть

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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