Manual QA Engineer
Timeweb — экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы.
У нас более 2500 серверов и нам доверяют свои сайты и проекты больше 200 000 клиентов, примерно каждый десятый сайт в рунете размещается в Timeweb.
И возможно, в нашей команде разработки продукта виртуального хостинга не хватает именно Вас!
Пулл предстоящих задач:
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Планирование, разработка и выполнение тестовых сценариев для веб-приложений
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Оценка функциональных требований и создание тестовых планов
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Активное участие в процессе обзора технической документации
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Выявление, документирование и отслеживание дефектов в баг-трекинговой системе
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Взаимодействие с разработчиками и другими членами команды для улучшения качества веб-продукта
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Анализ требований к веб-продукту и разработка стратегий тестирования
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Подготовка тестовых данных для обеспечения тестового в веб-среде.
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Идентификация ключевых метрик и параметров для оценки качества веб-продукта.
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Оценка результатов тестирования в веб-среде и предоставление рекомендаций для улучшения веб-разработки.
На собеседовании в первую очередь обратим внимание на эти пункты:
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Знание теории тестирования ПО;
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Понимание устройства клиент-серверной архитектуры;
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Знание основ RESTful API;
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Наличие навыков работы с Postman/SwaggerUI;
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Опыт работы с системами управления тестированием.
Преимуществом будет:
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Опыт тестирования безопасности web-приложений;
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Опыт работы со средствами автоматизированного тестирования;
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Умение писать SQL-запросы;
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Наличие навыков работы с Kibana.
Будем рады изучить Ваше полное резюме со всеми навыками и описанием бэкграунда :) На данный момент нам необходим коллега уже с опытом, поэтому кандидатов, у которых есть только обучение, к сожалению, не сможем пригласить на собеседование.
Мы в свою очередь предлагаем:
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Работа в продукте надежной и стабильной компании, которая на рынке уже более 15 лет;
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Стабильные выплаты "белой" заработной платы, оплата отпускных и больничных, официальное оформление с первого дня;
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Сильная продуктовая команда. Мыслим гипотезами и возможностями. Стараемся быстро применять изменения и не любим бюрократию;
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Комфортный офис, территориально расположенный в 10 минутах ходьбы от метро Московские ворота;
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Возможность удаленной работы;
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Отличная возможность карьерного роста;
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В офисе есть комфортная кухня с вкусным кофе/чаем и фруктами, а также зона отдыха, где можно классно провести время с коллегами, играя в настолки;
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Плюшки в виде питания, спорта и ДМС конечно же есть
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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