Manual QA Engineer

Timeweb — экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы.

У нас более 2500 серверов и нам доверяют свои сайты и проекты больше 200 000 клиентов, примерно каждый десятый сайт в рунете размещается в Timeweb.

И возможно, в нашей команде разработки продукта виртуального хостинга не хватает именно Вас!

Пулл предстоящих задач:

Планирование, разработка и выполнение тестовых сценариев для веб-приложений

Оценка функциональных требований и создание тестовых планов

Активное участие в процессе обзора технической документации

Выявление, документирование и отслеживание дефектов в баг-трекинговой системе

Взаимодействие с разработчиками и другими членами команды для улучшения качества веб-продукта

Анализ требований к веб-продукту и разработка стратегий тестирования

Подготовка тестовых данных для обеспечения тестового в веб-среде.

Идентификация ключевых метрик и параметров для оценки качества веб-продукта.

Оценка результатов тестирования в веб-среде и предоставление рекомендаций для улучшения веб-разработки.

На собеседовании в первую очередь обратим внимание на эти пункты:

Знание теории тестирования ПО;

Понимание устройства клиент-серверной архитектуры;

Знание основ RESTful API;

Наличие навыков работы с Postman/SwaggerUI;

Опыт работы с системами управления тестированием.

Преимуществом будет:

Опыт тестирования безопасности web-приложений;

Опыт работы со средствами автоматизированного тестирования;

Умение писать SQL-запросы;

Наличие навыков работы с Kibana.

Будем рады изучить Ваше полное резюме со всеми навыками и описанием бэкграунда :) На данный момент нам необходим коллега уже с опытом, поэтому кандидатов, у которых есть только обучение, к сожалению, не сможем пригласить на собеседование.

Мы в свою очередь предлагаем: