Middle Python Developer

Timeweb — международный хостинг-провайдер, который входит в топ по количеству клиентов в России на рынке хостинга. На момент написания этой вакансии это порядка 200 тысяч :) И мы продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок.

Мы постоянно обогащаем продукт новыми сервисами, которые из «размести сайт» превращают его в мультипродукт для малого бизнеса, на данный момент команда расширяется, поэтому ищем нового сотрудника.

Что мы делаем:

  • Обеспечиваем бесперебойную работу текущего и делаем новый биллинг для нескольких продуктов в области хостинга и облаков.

  • Развиваем и поддерживаем инфраструктурные сервисы Timeweb.

Что предстоит делать вам:

  • Анализировать требования, искать варианты решения, выполнять проектирование и декомпозицию, оценивать реализацию.

  • Определять архитектуру и инструменты.

  • Участвовать в разработке новых и улучшению текущих сервисов.

  • Взаимодействовать со смежными группами разработки, DevOps, DevSecOps, системных администраторов.

  • Обеспечивать надежную эксплуатацию и развитие системы.

Мы ждем от вас:

  • Опыт программирования на Python 2.7/3.10+ на уровне Senior.

  • Близкий стек:

    • Flask, FastAPI, Celery, Kafka, MySQL, Redis, RabbitMQ

    • black, ruff, pyright, pre-commit

  • Опыт проектирования и разработки архитектур под управлением API и событиями.

  • Чистый код, понимание и применение на практике принципов TDD, DDD, уверенное знание архитектурных и паттернов ООП.

  • Умение работать в команде, делиться своим мнением и прислушиваться к мнению других.

Как мы работаем:

  • Развиваем сервис-ориентированную архитектуру, сервисы управляются как через API, так и через события (Kafka, RabbitMQ).

  • Активно разрабатываем фреймворки для внутреннего использования: Event Sourcing, CQRS.

  • Активно используем паттерны сервисной архитектуры: Transactional Outbox, CDC, CQRS, Domain model, Event Sourcing.

  • Для автоматизации CI/CD по полной используем GitLab, Docker и Kubernetes.

  • Проводим совместное техническое проектирование.

  • Работаем без бюрократии напрямую с заказчиком.

У нас вы сможете получить знания и навыки:

  • Использование и разработка сложной архитектуры корпоративных приложений. Обеспечение отказоустойчивости, наблюдаемости и безопасности приложений.

  • Автоматизация GitLab CI/CD, применения Docker и Kubernetes.

  • Работа в команде сильных спецов.

  • Организация процесса разработки.

Также мы предлагаем:

  • Устройство по ТК РФ и полностью белую зарплату;

  • ИТ-аккредитацию: отсрочку, ипотеку, etc;

  • Гибкий график и возможность перейти на гибрид после испытательного срока;

  • Удобный современный офис в шаговой доступности от м. "Московские Ворота" со своими кухней и комнатой отдыха;

  • Компенсация питания, компенсация спорта, компенсация психолога и ДМС;

  • Обучение: своя библиотека, семинары, конференции, курсы, внутренний менторинг, etc;

  • Снэки, фрукты, кофе и чай в неограниченных количествах, а также всякие вкусности по случаю;

  • Молодую драйвовую команду, у которой есть, чему поучиться.

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

