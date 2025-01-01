Middle Python Developer
Timeweb — международный хостинг-провайдер, который входит в топ по количеству клиентов в России на рынке хостинга. На момент написания этой вакансии это порядка 200 тысяч :) И мы продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок.
Мы постоянно обогащаем продукт новыми сервисами, которые из «размести сайт» превращают его в мультипродукт для малого бизнеса, на данный момент команда расширяется, поэтому ищем нового сотрудника.
Что мы делаем:
Обеспечиваем бесперебойную работу текущего и делаем новый биллинг для нескольких продуктов в области хостинга и облаков.
Развиваем и поддерживаем инфраструктурные сервисы Timeweb.
Что предстоит делать вам:
Анализировать требования, искать варианты решения, выполнять проектирование и декомпозицию, оценивать реализацию.
Определять архитектуру и инструменты.
Участвовать в разработке новых и улучшению текущих сервисов.
Взаимодействовать со смежными группами разработки, DevOps, DevSecOps, системных администраторов.
Обеспечивать надежную эксплуатацию и развитие системы.
Мы ждем от вас:
Опыт программирования на Python 2.7/3.10+ на уровне Senior.
Близкий стек:
Flask, FastAPI, Celery, Kafka, MySQL, Redis, RabbitMQ
black, ruff, pyright, pre-commit
Опыт проектирования и разработки архитектур под управлением API и событиями.
Чистый код, понимание и применение на практике принципов TDD, DDD, уверенное знание архитектурных и паттернов ООП.
Умение работать в команде, делиться своим мнением и прислушиваться к мнению других.
Как мы работаем:
Развиваем сервис-ориентированную архитектуру, сервисы управляются как через API, так и через события (Kafka, RabbitMQ).
Активно разрабатываем фреймворки для внутреннего использования: Event Sourcing, CQRS.
Активно используем паттерны сервисной архитектуры: Transactional Outbox, CDC, CQRS, Domain model, Event Sourcing.
Для автоматизации CI/CD по полной используем GitLab, Docker и Kubernetes.
Проводим совместное техническое проектирование.
Работаем без бюрократии напрямую с заказчиком.
У нас вы сможете получить знания и навыки:
Использование и разработка сложной архитектуры корпоративных приложений. Обеспечение отказоустойчивости, наблюдаемости и безопасности приложений.
Автоматизация GitLab CI/CD, применения Docker и Kubernetes.
Работа в команде сильных спецов.
Организация процесса разработки.
Также мы предлагаем:
Устройство по ТК РФ и полностью белую зарплату;
ИТ-аккредитацию: отсрочку, ипотеку, etc;
Гибкий график и возможность перейти на гибрид после испытательного срока;
Удобный современный офис в шаговой доступности от м. "Московские Ворота" со своими кухней и комнатой отдыха;
Компенсация питания, компенсация спорта, компенсация психолога и ДМС;
Обучение: своя библиотека, семинары, конференции, курсы, внутренний менторинг, etc;
Снэки, фрукты, кофе и чай в неограниченных количествах, а также всякие вкусности по случаю;
Молодую драйвовую команду, у которой есть, чему поучиться.
