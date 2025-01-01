Middle Python Developer

Timeweb — международный хостинг-провайдер, который входит в топ по количеству клиентов в России на рынке хостинга. На момент написания этой вакансии это порядка 200 тысяч :) И мы продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок.

Мы постоянно обогащаем продукт новыми сервисами, которые из «размести сайт» превращают его в мультипродукт для малого бизнеса, на данный момент команда расширяется, поэтому ищем нового сотрудника.

Что мы делаем:

Обеспечиваем бесперебойную работу текущего и делаем новый биллинг для нескольких продуктов в области хостинга и облаков.

Развиваем и поддерживаем инфраструктурные сервисы Timeweb.

Что предстоит делать вам:

Анализировать требования, искать варианты решения, выполнять проектирование и декомпозицию, оценивать реализацию.

Определять архитектуру и инструменты.

Участвовать в разработке новых и улучшению текущих сервисов.

Взаимодействовать со смежными группами разработки, DevOps, DevSecOps, системных администраторов.

Обеспечивать надежную эксплуатацию и развитие системы.

Мы ждем от вас:

Опыт программирования на Python 2.7/3.10+ на уровне Senior.

Близкий стек: Flask, FastAPI, Celery, Kafka, MySQL, Redis, RabbitMQ black, ruff, pyright, pre-commit

Опыт проектирования и разработки архитектур под управлением API и событиями.

Чистый код, понимание и применение на практике принципов TDD, DDD, уверенное знание архитектурных и паттернов ООП.

Умение работать в команде, делиться своим мнением и прислушиваться к мнению других.

Как мы работаем:

Развиваем сервис-ориентированную архитектуру, сервисы управляются как через API, так и через события (Kafka, RabbitMQ).

Активно разрабатываем фреймворки для внутреннего использования: Event Sourcing, CQRS.

Активно используем паттерны сервисной архитектуры: Transactional Outbox, CDC, CQRS, Domain model, Event Sourcing.

Для автоматизации CI/CD по полной используем GitLab, Docker и Kubernetes.

Проводим совместное техническое проектирование.

Работаем без бюрократии напрямую с заказчиком.

У нас вы сможете получить знания и навыки:

Использование и разработка сложной архитектуры корпоративных приложений. Обеспечение отказоустойчивости, наблюдаемости и безопасности приложений.

Автоматизация GitLab CI/CD, применения Docker и Kubernetes.

Работа в команде сильных спецов.

Организация процесса разработки.

Также мы предлагаем: