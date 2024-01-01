Python-разработчик (Cloud)

Привет! Мы команда Timeweb Cloud — провайдера облачных сервисов.

Мы занимаемся разработкой собственной IaaS\PaaS платформы для наших клиентов. В нашем облаке уже доступны такие сервисы как: Kubernetes (KaaS), DBaaS, S3, Load Balancing as a Service (LBaaS), приватные локальные сети. Наша инфраструктура геораспределенная по датацентрам и странам.

Мы постоянно растем и всегда находимся в поиске профессионалов своего дела, готовых изменить мир вместе с нами. Прямо сейчас нам в команду нужен Python разработчик. В своих сервисах мы используем fastapi, ponyorm, python-rq или celery, redis, rabbitmq, mysql.

Что нужно делать:

Развивать нашу платформу управления облаком(Python);

Писать новые сервисы и настраивать их деплой в k8s;

Проводить ресерч современных технических решений;

Участвовать в архитектурном проектировании новых фичей и продуктов.

Тебе к нам, если:

Можешь поддерживать и разрабатывать новый функционал на Python;

Создавать облачные сервисы из низкоуровневых систем виртуализации;

Умеешь писать деплой приложения в .gitlab-ci.ym с использованием helm chart;

Расскажешь различия монолитной от микросервисной архитектуры.

Также будет круто, если ты:

Знаком с OpenStack/OpenNebula/oVirt/VMware;

Понимаешь принципы построения оверлейных сетей (ovs, ovn, Tungsten Fabric) и можешь писать OpenFlow правила;

Есть опыт с сетевыми хранилищами например Ceph;

Готов аргументировать и отстаивать свои технические решения.

Что с нас: