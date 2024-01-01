Python-разработчик (Cloud)
Привет! Мы команда Timeweb Cloud — провайдера облачных сервисов.
Мы занимаемся разработкой собственной IaaS\PaaS платформы для наших клиентов. В нашем облаке уже доступны такие сервисы как: Kubernetes (KaaS), DBaaS, S3, Load Balancing as a Service (LBaaS), приватные локальные сети. Наша инфраструктура геораспределенная по датацентрам и странам.
Мы постоянно растем и всегда находимся в поиске профессионалов своего дела, готовых изменить мир вместе с нами. Прямо сейчас нам в команду нужен Python разработчик. В своих сервисах мы используем fastapi, ponyorm, python-rq или celery, redis, rabbitmq, mysql.
Что нужно делать:
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Развивать нашу платформу управления облаком(Python);
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Писать новые сервисы и настраивать их деплой в k8s;
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Проводить ресерч современных технических решений;
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Участвовать в архитектурном проектировании новых фичей и продуктов.
Тебе к нам, если:
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Можешь поддерживать и разрабатывать новый функционал на Python;
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Создавать облачные сервисы из низкоуровневых систем виртуализации;
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Умеешь писать деплой приложения в .gitlab-ci.ym с использованием helm chart;
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Расскажешь различия монолитной от микросервисной архитектуры.
Также будет круто, если ты:
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Знаком с OpenStack/OpenNebula/oVirt/VMware;
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Понимаешь принципы построения оверлейных сетей (ovs, ovn, Tungsten Fabric) и можешь писать OpenFlow правила;
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Есть опыт с сетевыми хранилищами например Ceph;
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Готов аргументировать и отстаивать свои технические решения.
Что с нас:
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Мы аккредитованная IT-компания со всеми вытекающими льготами и возможностями;
- Рассмотрим любые условия работы ( в штат, самозанятый, ИП);
- Гибкое начало рабочего дня;
- Удобный современный офис в шаговой доступности от м. "Московские Ворота" со своими кухней и комнатой отдыха;
- Молодую драйвовую команду, у которой есть, чему поучиться;
- А ещё платим вовремя, кормим, поим, развлекаем :)
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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