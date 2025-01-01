Product Lead (IT/Cloud)

Привет!

Мы — Timeweb Cloud, международная облачная платформа, помогающая бизнесу и разработчикам создавать ИТ-инфраструктуру в разных регионах мира.

Мы резиденты инновационного фонда Сколково, входим в топ-10 крупнейших поставщиков IaaS России и продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок. Наша цель — сделать облачные технологии доступными для каждого.

Сейчас мы ищем Product Lead — продуктового лидера и играющего тренера, который возьмёт на себя ключевую роль в развитии всей продуктовой части timeweb.cloud.

Это позиция для сильного профессионала, который умеет не только выстраивать стратегию и управлять командой, но и сам готов работать руками с гипотезами, дизайном, исследованиями и выводами.

Вы будете плотно работать напрямую с CEO и собственниками бизнеса — важно уметь объяснять сложные вещи простыми словами, быстро ориентироваться в ситуации, держать в фокусе цель и не боятся новых вызовов и сложных задач.

Чем предстоит заниматься:

Вести продуктовую стратегию платформы и отвечать за достижение ключевых целей;

платформы и отвечать за достижение ключевых целей; Управлять командой из 4х продукт-менеджеров (серверы и сети, платформа и интеграции, k0S и Apps, DBaaS и LBaaS и др.);

продукт-менеджеров (серверы и сети, платформа и интеграции, k0S и Apps, DBaaS и LBaaS и др.); Помогать команде фокусироваться на результате, развивать мышление "от цели", а не "от процесса";

Работать с пользователями, формировать и проверять гипотезы, влиять на продукт своими руками;

Плотно взаимодействовать с CEO, CTO, архитекторами и командой разработки;

Потенциально взять в команду дизайнера, аналитика, техписов — сформировать сильную продуктовую вертикаль;

— сформировать сильную продуктовую вертикаль; Влиять на рост бизнеса и развития всей платформы в ключевых направлениях.

Ожидания от кандидата:

Опыт в роли Product Lead / Head of Product / Senior PM с функциями управления — от 3 лет;

— от 3 лет; Умение работать с гипотезами, дизайном, исследованиями самостоятельно;

самостоятельно; Сильные коммуникационные навыки : выстраивание диалога на уровне собственников и технических команд;

: выстраивание диалога на уровне собственников и технических команд; Ориентация на результат , а не процесс: умеете фокусироваться на целях и доводить до конца;

, а не процесс: умеете фокусироваться на целях и доводить до конца; Быстрая обучаемость, гибкость в меняющейся среде, инициативность;

Опыт управления другими продуктами, а также взаимодействия с кросс-функциональными ролями (аналитики, дизайнеры, технари);

Базовое понимание инфраструктурных решений, DevOps-инструментов, облачных сервисов — будет плюсом.

Будет плюсом:

Опыт в инфраструктурных B2B-продуктах (cloud, hosting, storage, platform engineering);

Технический бэкграунд (не обязательно кодить, но понимать, как работает).

Что мы предлагаем:

Возможность влиять на архитектуру и развитие продуктов, которыми пользуются десятки тысяч пользователей;

Полная свобода в выстраивании процессов, но фокус всегда на результате;

Работа напрямую с топ-менеджментом и фаундерами

Крутая команда и поддержка первого лица компании;

Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;

в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами; Частичная компенсация занятий спортом;

8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал.