Product Lead (IT/Cloud)
Привет!
Мы — Timeweb Cloud, международная облачная платформа, помогающая бизнесу и разработчикам создавать ИТ-инфраструктуру в разных регионах мира.
Мы резиденты инновационного фонда Сколково, входим в топ-10 крупнейших поставщиков IaaS России и продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок. Наша цель — сделать облачные технологии доступными для каждого.
Сейчас мы ищем Product Lead — продуктового лидера и играющего тренера, который возьмёт на себя ключевую роль в развитии всей продуктовой части timeweb.cloud.
Это позиция для сильного профессионала, который умеет не только выстраивать стратегию и управлять командой, но и сам готов работать руками с гипотезами, дизайном, исследованиями и выводами.
Вы будете плотно работать напрямую с CEO и собственниками бизнеса — важно уметь объяснять сложные вещи простыми словами, быстро ориентироваться в ситуации, держать в фокусе цель и не боятся новых вызовов и сложных задач.
Чем предстоит заниматься:
- Вести продуктовую стратегию платформы и отвечать за достижение ключевых целей;
- Управлять командой из 4х продукт-менеджеров (серверы и сети, платформа и интеграции, k0S и Apps, DBaaS и LBaaS и др.);
- Помогать команде фокусироваться на результате, развивать мышление "от цели", а не "от процесса";
- Работать с пользователями, формировать и проверять гипотезы, влиять на продукт своими руками;
- Плотно взаимодействовать с CEO, CTO, архитекторами и командой разработки;
- Потенциально взять в команду дизайнера, аналитика, техписов — сформировать сильную продуктовую вертикаль;
- Влиять на рост бизнеса и развития всей платформы в ключевых направлениях.
Ожидания от кандидата:
- Опыт в роли Product Lead / Head of Product / Senior PM с функциями управления— от 3 лет;
- Умение работать с гипотезами, дизайном, исследованиями самостоятельно;
- Сильные коммуникационные навыки: выстраивание диалога на уровне собственников и технических команд;
- Ориентация на результат, а не процесс: умеете фокусироваться на целях и доводить до конца;
- Быстрая обучаемость, гибкость в меняющейся среде, инициативность;
- Опыт управления другими продуктами, а также взаимодействия с кросс-функциональными ролями (аналитики, дизайнеры, технари);
- Базовое понимание инфраструктурных решений, DevOps-инструментов, облачных сервисов — будет плюсом.
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Будет плюсом:
- Опыт в инфраструктурных B2B-продуктах (cloud, hosting, storage, platform engineering);
- Технический бэкграунд (не обязательно кодить, но понимать, как работает).
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Что мы предлагаем:
- Возможность влиять на архитектуру и развитие продуктов, которыми пользуются десятки тысяч пользователей;
- Полная свобода в выстраивании процессов, но фокус всегда на результате;
- Работа напрямую с топ-менеджментом и фаундерами
- Крутая команда и поддержка первого лица компании;
- Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;
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Частичная компенсация занятий спортом;
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8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал.
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Дополнительно для тех, кто в Петербургском офисе:
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Приемы офисного врача;
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Компенсация питания по “НаЛанч”;
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ДМС;
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Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве;
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Библиотека в офисе, возможность обучаться у коллег из других отделов и направлений.
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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