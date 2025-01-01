Product Lead (IT/Cloud)

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·

Привет!

Мы — Timeweb Cloud, международная облачная платформа, помогающая бизнесу и разработчикам создавать ИТ-инфраструктуру в разных регионах мира.

Мы резиденты инновационного фонда Сколково, входим в топ-10 крупнейших поставщиков IaaS России и продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок. Наша цель — сделать облачные технологии доступными для каждого.

Сейчас мы ищем Product Lead — продуктового лидера и играющего тренера, который возьмёт на себя ключевую роль в развитии всей продуктовой части timeweb.cloud.

Это позиция для сильного профессионала, который умеет не только выстраивать стратегию и управлять командой, но и сам готов работать руками с гипотезами, дизайном, исследованиями и выводами.

Вы будете плотно работать напрямую с CEO и собственниками бизнеса — важно уметь объяснять сложные вещи простыми словами, быстро ориентироваться в ситуации, держать в фокусе цель и не боятся новых вызовов и сложных задач.

Чем предстоит заниматься:

  • Вести продуктовую стратегию платформы и отвечать за достижение ключевых целей;
  • Управлять командой из 4х продукт-менеджеров (серверы и сети, платформа и интеграции, k0S и Apps, DBaaS и LBaaS и др.);
  • Помогать команде фокусироваться на результате, развивать мышление "от цели", а не "от процесса";
  • Работать с пользователями, формировать и проверять гипотезы, влиять на продукт своими руками;
  • Плотно взаимодействовать с CEO, CTO, архитекторами и командой разработки;
  • Потенциально взять в команду дизайнера, аналитика, техписов — сформировать сильную продуктовую вертикаль;
  • Влиять на рост бизнеса и развития всей платформы в ключевых направлениях.

 

Ожидания от кандидата:

  • Опыт в роли Product Lead / Head of Product / Senior PM с функциями управления— от 3 лет;
  • Умение работать с гипотезами, дизайном, исследованиями самостоятельно;
  • Сильные коммуникационные навыки: выстраивание диалога на уровне собственников и технических команд;
  • Ориентация на результат, а не процесс: умеете фокусироваться на целях и доводить до конца;
  • Быстрая обучаемость, гибкость в меняющейся среде, инициативность;
  • Опыт управления другими продуктами, а также взаимодействия с кросс-функциональными ролями (аналитики, дизайнеры, технари);
  • Базовое понимание инфраструктурных решений, DevOps-инструментов, облачных сервисов — будет плюсом.

  • Будет плюсом:

  • Опыт в инфраструктурных B2B-продуктах (cloud, hosting, storage, platform engineering);
  • Технический бэкграунд (не обязательно кодить, но понимать, как работает).

 

  • Что мы предлагаем:

  • Возможность влиять на архитектуру и развитие продуктов, которыми пользуются десятки тысяч пользователей;
  • Полная свобода в выстраивании процессов, но фокус всегда на результате;
  • Работа напрямую с топ-менеджментом и фаундерами
  • Крутая команда и поддержка первого лица компании;
  • Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;

  • Частичная компенсация занятий спортом;

  • 8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал.

 

  • Дополнительно для тех, кто в Петербургском офисе:

  • Приемы офисного врача;

  • Компенсация питания по “НаЛанч”;

  • ДМС;

  • Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве;

  • Библиотека в офисе, возможность обучаться у коллег из других отделов и направлений.

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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