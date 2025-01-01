Руководитель команды аналитики
Привет! Мы команда Timeweb Cloud — провайдер облачных сервисов.
Мы занимаемся разработкой собственной IaaS/PaaS-платформы для наших клиентов. В нашем облаке уже доступны такие сервисы, как Kubernetes (KaaS), DBaaS, S3, Load Balancing as a Service (LBaaS), приватные локальные сети.
Расширяем команду, будем рады найти того самого коллегу Продуктового аналитика, который вместе с нами будет развивать продукт.
Чем предстоит заниматься:
- Сбор и обработка данных по продуктовым метрикам в Timeweb Cloud (выручка, конверсии, оттоки и др.) на основе MySQL.
- Аналитика и оценка результатов A/B-гипотез: формирование выборок, расчет статистических показателей, подготовка выводов.
- Руководство командой аналитики (3 человека), представление результатов команды акционерам;
- Настройка и поддержка дашбордов в Metabase для внутренних заказчиков и внешних клиентов.
- Построение финансовых моделей и прогнозирование основных метрик (MRR/ARR, LTV, CAC, Churn Rate и т. д.).
- Преобразование «сырых» метрик в понятные бизнес-инсайты для фаундеров и руководства.
- Обеспечение прозрачности методик сбора, валидации и визуализации данных: документация процессов, проверка корректности источников и формул.
Что мы ждем от вас:
- Опыт работы с MySQL и написания сложных SQL-запросов (JOIN, оконные функции, подзапросы).
- Практика построения дашбордов и отчетов в Metabase или аналогичных BI-инструментах.
- Знание основ статистики и опыт оценки результатов экспериментов.
- Умение строить финансовые модели и делать прогнозы ключевых метрик.
- Способность переводить аналитические выводы на язык бизнеса и доносить их до нематематической аудитории.
- Внимание к деталям, аккуратность в сборе и проверке данных, документирование методик.
- Опыт лидирования команды/менторства.
Будет плюсом:
- Опыт работы с Python/R для дополнительной обработки данных.
- Знание облачных технологий (Docker, Kubernetes, AWS/GCP/Azure) и понимание специфики SaaS-продуктов.
- Навыки автоматизации ETL-процессов.
Что мы предлагаем:
-
Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;
-
ДМС;
-
Компенсация спорта;
-
Компенсация психологических консультаций;
-
Удаленный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (г. Санкт-Петербург) с возможностью гибрида - на ваш выбор.
Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:
-
Приемы офисного врача;
-
Компенсация питания по “НаЛанч”;
-
Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;
-
Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.
Для быстрой связи пришлите @ своего Телеграма в сопроводительном письме :)
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
Не нашли
нужную вакансию?
или в Telegram. Мы посмотрим ваше резюме и
вполне вероятно сможем предложить работу.