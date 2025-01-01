Руководитель команды аналитики

Удаленно ·
Полная занятость ·

Привет! Мы команда Timeweb Cloud — провайдер облачных сервисов.

Мы занимаемся разработкой собственной IaaS/PaaS-платформы для наших клиентов. В нашем облаке уже доступны такие сервисы, как Kubernetes (KaaS), DBaaS, S3, Load Balancing as a Service (LBaaS), приватные локальные сети.

Расширяем команду, будем рады найти того самого коллегу Продуктового аналитика, который вместе с нами будет развивать продукт.

Чем предстоит заниматься:

  • Сбор и обработка данных по продуктовым метрикам в Timeweb Cloud (выручка, конверсии, оттоки и др.) на основе MySQL.
  • Аналитика и оценка результатов A/B-гипотез: формирование выборок, расчет статистических показателей, подготовка выводов.
  • Руководство командой аналитики (3 человека), представление результатов команды акционерам;
  • Настройка и поддержка дашбордов в Metabase для внутренних заказчиков и внешних клиентов.
  • Построение финансовых моделей и прогнозирование основных метрик (MRR/ARR, LTV, CAC, Churn Rate и т. д.).
  • Преобразование «сырых» метрик в понятные бизнес-инсайты для фаундеров и руководства.
  • Обеспечение прозрачности методик сбора, валидации и визуализации данных: документация процессов, проверка корректности источников и формул.

Что мы ждем от вас:

  • Опыт работы с MySQL и написания сложных SQL-запросов (JOIN, оконные функции, подзапросы).
  • Практика построения дашбордов и отчетов в Metabase или аналогичных BI-инструментах.
  • Знание основ статистики и опыт оценки результатов экспериментов.
  • Умение строить финансовые модели и делать прогнозы ключевых метрик.
  • Способность переводить аналитические выводы на язык бизнеса и доносить их до нематематической аудитории.
  • Внимание к деталям, аккуратность в сборе и проверке данных, документирование методик.
  • Опыт лидирования команды/менторства.

Будет плюсом:

  • Опыт работы с Python/R для дополнительной обработки данных.
  • Знание облачных технологий (Docker, Kubernetes, AWS/GCP/Azure) и понимание специфики SaaS-продуктов.
  • Навыки автоматизации ETL-процессов.

Что мы предлагаем:

  • Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;

  • ДМС;

  • Компенсация спорта;

  • Компенсация психологических консультаций;

  • Удаленный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (г. Санкт-Петербург) с возможностью гибрида - на ваш выбор.

Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:

  • Приемы офисного врача;

  • Компенсация питания по “НаЛанч”;

  • Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;

  • Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.

 

Для быстрой связи пришлите @ своего Телеграма в сопроводительном письме :)

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

Не нашли
нужную вакансию?

Пожалуйста, напишите нашим HR на hr@timeweb.ru
или в Telegram. Мы посмотрим ваше резюме и
вполне вероятно сможем предложить работу.
Написать в Телеграм
HR Timeweb