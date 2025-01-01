Руководитель команды аналитики

Привет! Мы команда Timeweb Cloud — провайдер облачных сервисов.

Мы занимаемся разработкой собственной IaaS/PaaS-платформы для наших клиентов. В нашем облаке уже доступны такие сервисы, как Kubernetes (KaaS), DBaaS, S3, Load Balancing as a Service (LBaaS), приватные локальные сети.

Расширяем команду, будем рады найти того самого коллегу Продуктового аналитика, который вместе с нами будет развивать продукт.

Чем предстоит заниматься:

Сбор и обработка данных по продуктовым метрикам в Timeweb Cloud (выручка, конверсии, оттоки и др.) на основе MySQL.

Аналитика и оценка результатов A/B-гипотез: формирование выборок, расчет статистических показателей, подготовка выводов.

Руководство командой аналитики (3 человека), представление результатов команды акционерам;

Настройка и поддержка дашбордов в Metabase для внутренних заказчиков и внешних клиентов.

Построение финансовых моделей и прогнозирование основных метрик (MRR/ARR, LTV, CAC, Churn Rate и т. д.).

Преобразование «сырых» метрик в понятные бизнес-инсайты для фаундеров и руководства.

Обеспечение прозрачности методик сбора, валидации и визуализации данных: документация процессов, проверка корректности источников и формул.

Что мы ждем от вас:

Опыт работы с MySQL и написания сложных SQL-запросов (JOIN, оконные функции, подзапросы).

Практика построения дашбордов и отчетов в Metabase или аналогичных BI-инструментах.

Знание основ статистики и опыт оценки результатов экспериментов.

Умение строить финансовые модели и делать прогнозы ключевых метрик.

Способность переводить аналитические выводы на язык бизнеса и доносить их до нематематической аудитории.

Внимание к деталям, аккуратность в сборе и проверке данных, документирование методик.

Опыт лидирования команды/менторства.

Будет плюсом:

Опыт работы с Python/R для дополнительной обработки данных.

Знание облачных технологий (Docker, Kubernetes, AWS/GCP/Azure) и понимание специфики SaaS-продуктов.

Навыки автоматизации ETL-процессов.

Что мы предлагаем:

Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;

ДМС;

Компенсация спорта;

Компенсация психологических консультаций;

Удаленный формат работы или работа в офисе у м. Московские ворота (г. Санкт-Петербург) с возможностью гибрида - на ваш выбор.

Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:

Приемы офисного врача;

Компенсация питания по “НаЛанч”;

Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;

Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве.

Для быстрой связи пришлите @ своего Телеграма в сопроводительном письме :)