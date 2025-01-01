Presale/Project manager

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·

Timeweb Cloud - российский AI-провайдер облачной инфраструктуры с центрами обработки данных в России, Европе и СНГ.
Мы занимаем 6-е место в рейтинге крупнейших поставщиков IaaS Enterprise, входим в реестр отечественного ПО и являемся резидентом «Сколково».
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Нашим клиентам нужен особый подход, поэтому мы ищем опытного Presale/Project Manager B2B, который умеет выстраивать доверительные отношения с бизнесом, собирать потребности и предлагать решения, способные закрывать задачи клиента.​​​​​​​

Обязанности:

  • Взаимодействие с входящими лидами: участие во встречах с клиентами вместе с руководителем отдела (или по его передаче);

  • Сбор и уточнение технических требований: выявление бизнес-целей клиента и формализация потребностей;

  • Структурирование запроса и разработка решений совместно с внутренними техническими командами;

  • Подготовка техническо-коммерческого предложения (ТКП): участие в формировании и согласовании условий;

  • Сопровождение сделки на всех этапах: от первичного контакта до заключения контракта;

  • Контроль сроков и качества предоставляемых решений;

  • Поддержка долгосрочных отношений с клиентом после старта сотрудничества.

Требования:
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  • Понимание архитектуры облачных решений (IaaS, PaaS, Kubernetes, CI/CD, базы данных и пр.);

  • Опыт работы в IT/B2B-проектах от 2 лет на позициях: presale/project manager/account manager/solution architect;

  • Умение разбираться в технических запросах и транслировать их между заказчиком и командой;

  • Навыки подготовки документации: техзаданий, ТКП, презентаций;

  • Гибкость мышления, ориентация на поиск решений, а не только на формальные процессы;

  • Умение управлять несколькими проектами одновременно;

  • Навыки коммуникации, влияния и «продвижения» проектов внутри компании.

Что мы предлагаем:

  • Амбициозный и интересный продукт;

  • Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;

  • KPI по результатам выполнения целей;

  • Заряженная команда из сильных специалистов;

  • Гибридный формат работы;

  • ДМС, компенсация спорта и питания, офисный врач;

  • 8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал.

Для быстрой связи укажите @ своего Телеграма в сопроводительном письме :)

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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