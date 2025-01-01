Presale/Project manager
Timeweb Cloud - российский AI-провайдер облачной инфраструктуры с центрами обработки данных в России, Европе и СНГ.
Мы занимаем 6-е место в рейтинге крупнейших поставщиков IaaS Enterprise, входим в реестр отечественного ПО и являемся резидентом «Сколково».
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Нашим клиентам нужен особый подход, поэтому мы ищем опытного Presale/Project Manager B2B, который умеет выстраивать доверительные отношения с бизнесом, собирать потребности и предлагать решения, способные закрывать задачи клиента.
Обязанности:
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Взаимодействие с входящими лидами: участие во встречах с клиентами вместе с руководителем отдела (или по его передаче);
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Сбор и уточнение технических требований: выявление бизнес-целей клиента и формализация потребностей;
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Структурирование запроса и разработка решений совместно с внутренними техническими командами;
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Подготовка техническо-коммерческого предложения (ТКП): участие в формировании и согласовании условий;
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Сопровождение сделки на всех этапах: от первичного контакта до заключения контракта;
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Контроль сроков и качества предоставляемых решений;
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Поддержка долгосрочных отношений с клиентом после старта сотрудничества.
Требования:
- Понимание архитектуры облачных решений (IaaS, PaaS, Kubernetes, CI/CD, базы данных и пр.);
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Опыт работы в IT/B2B-проектах от 2 лет на позициях: presale/project manager/account manager/solution architect;
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Умение разбираться в технических запросах и транслировать их между заказчиком и командой;
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Навыки подготовки документации: техзаданий, ТКП, презентаций;
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Гибкость мышления, ориентация на поиск решений, а не только на формальные процессы;
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Умение управлять несколькими проектами одновременно;
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Навыки коммуникации, влияния и «продвижения» проектов внутри компании.
Что мы предлагаем:
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Амбициозный и интересный продукт;
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Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;
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KPI по результатам выполнения целей;
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Заряженная команда из сильных специалистов;
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Гибридный формат работы;
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ДМС, компенсация спорта и питания, офисный врач;
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8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал.
Для быстрой связи укажите @ своего Телеграма в сопроводительном письме :)
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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