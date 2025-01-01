Timeweb Cloud - российский AI-провайдер облачной инфраструктуры с центрами обработки данных в России, Европе и СНГ.

Мы занимаем 6-е место в рейтинге крупнейших поставщиков IaaS Enterprise, входим в реестр отечественного ПО и являемся резидентом «Сколково».

|

Нашим клиентам нужен особый подход, поэтому мы ищем опытного Presale/Project Manager B2B, который умеет выстраивать доверительные отношения с бизнесом, собирать потребности и предлагать решения, способные закрывать задачи клиента.​​​​​​​



Обязанности:

Взаимодействие с входящими лидами: участие во встречах с клиентами вместе с руководителем отдела (или по его передаче);

Сбор и уточнение технических требований: выявление бизнес-целей клиента и формализация потребностей;

Структурирование запроса и разработка решений совместно с внутренними техническими командами;

Подготовка техническо-коммерческого предложения (ТКП): участие в формировании и согласовании условий;

Сопровождение сделки на всех этапах: от первичного контакта до заключения контракта;

Контроль сроков и качества предоставляемых решений;

Поддержка долгосрочных отношений с клиентом после старта сотрудничества.

Требования:

​​​​​​​

Понимание архитектуры облачных решений (IaaS, PaaS, Kubernetes, CI/CD, базы данных и пр.);

(IaaS, PaaS, Kubernetes, CI/CD, базы данных и пр.); Опыт работы в IT/B2B-проектах от 2 лет на позициях: presale/project manager/account manager/solution architect;

Умение разбираться в технических запросах и транслировать их между заказчиком и командой;

Навыки подготовки документации: техзаданий, ТКП, презентаций;

Гибкость мышления, ориентация на поиск решений, а не только на формальные процессы;

Умение управлять несколькими проектами одновременно;

Навыки коммуникации, влияния и «продвижения» проектов внутри компании.

Что мы предлагаем:

Амбициозный и интересный продукт;

Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;

KPI по результатам выполнения целей;

Заряженная команда из сильных специалистов;

Гибридный формат работы;

ДМС, компенсация спорта и питания, офисный врач;

8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал.

Для быстрой связи укажите @ своего Телеграма в сопроводительном письме :)