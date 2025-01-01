PR-менеджер

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·
от 150 000 руб.

Привет!

Мы — Timeweb Cloud, международная облачная платформа, помогающая бизнесу и разработчикам создавать ИТ-инфраструктуру в разных регионах мира.

Мы резиденты инновационного фонда Сколково, входим в топ-10 крупнейших поставщиков IaaS России и продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок. Наша цель — сделать облачные технологии доступными для каждого.

Сейчас мы в поиске сильного PR-менеджера!

Что нужно делать?

  • взаимодействие со СМИ, генерация и дистрибуция инфоповодов, управление репутацией компании в официальных каналах и СМИ;

  • копирайтинг и редактура: пресс-релизы, анонсы, официальные заявления, интервью, статьи, презентации для выступлений etc;

  • PR-сопровождение бренда: для внутренних и внешних ивентов, подготовка спикеров под ключ;

  • анализ PR-активности конкурентов, выявление их сильных и слабых сторон, формирование уникальных УТП бренда;

  • участие в формировании бренд-платформы совместно со смежными командами;

  • партнерский PR: организация участия в интеграциях и кросс-промо.

Что мы ждём от тебя?

  • на короткой ноге со СМИ, наличие релевантных контактов;

  • опыт работы PR-менеджером в коммерческих компаниях от 3 лет;

  • опыт работы PR-менеджером в коммерческих компаниях от 3 лет;

  • будет круто, если у тебя высшее образование в области PR, журналистики, связей с общественностью;

  • копирайтинг и насмотренность уровня Бог;

  • умение договориться со всеми обо всем;

  • гибкость и скорость в принятии решений;

  • уверенные навыки в публичных выступлениях и работе со спикерами;

  • знание IT и B2B-сегмента - жирный плюс.

Что мы предлагаем?

  • Свободу действий, экспериментов и возможность выстроить мощный PR, став голосом бренда;
  • Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;

  • Частичная компенсация занятий спортом; 

  • 8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал.

Дополнительно для тех, кто в Петербургском офисе:

  • Приемы офисного врача;

  • Компенсация питания по “НаЛанч”;

  • ДМС;

  • Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве;

  • Библиотека в офисе, возможность обучаться у коллег из других отделов и направлений.

    Для нас крутой PR-менеджер - это классно говорить, талантливо писать и большой банк полезных контактов.
    Прикрепляй портфолио и отправляй отклик! :)

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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