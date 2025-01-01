PR-менеджер

Привет!

Мы — Timeweb Cloud, международная облачная платформа, помогающая бизнесу и разработчикам создавать ИТ-инфраструктуру в разных регионах мира.

Мы резиденты инновационного фонда Сколково, входим в топ-10 крупнейших поставщиков IaaS России и продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок. Наша цель — сделать облачные технологии доступными для каждого.

Сейчас мы в поиске сильного PR-менеджера!

Что нужно делать?

взаимодействие со СМИ, генерация и дистрибуция инфоповодов, управление репутацией компании в официальных каналах и СМИ;

копирайтинг и редактура: пресс-релизы, анонсы, официальные заявления, интервью, статьи, презентации для выступлений etc;

PR-сопровождение бренда: для внутренних и внешних ивентов, подготовка спикеров под ключ;

анализ PR-активности конкурентов, выявление их сильных и слабых сторон, формирование уникальных УТП бренда;

участие в формировании бренд-платформы совместно со смежными командами;

партнерский PR: организация участия в интеграциях и кросс-промо.

Что мы ждём от тебя?

на короткой ноге со СМИ, наличие релевантных контактов;

опыт работы PR-менеджером в коммерческих компаниях от 3 лет;

опыт работы PR-менеджером в коммерческих компаниях от 3 лет;

будет круто, если у тебя высшее образование в области PR, журналистики, связей с общественностью;

копирайтинг и насмотренность уровня Бог;

умение договориться со всеми обо всем;

гибкость и скорость в принятии решений;

уверенные навыки в публичных выступлениях и работе со спикерами;

знание IT и B2B-сегмента - жирный плюс.

Что мы предлагаем?

Свободу действий, экспериментов и возможность выстроить мощный PR, став голосом бренда;

Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;

в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами; Частичная компенсация занятий спортом;

8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал.

Дополнительно для тех, кто в Петербургском офисе: