PR-менеджер
Привет!
Мы — Timeweb Cloud, международная облачная платформа, помогающая бизнесу и разработчикам создавать ИТ-инфраструктуру в разных регионах мира.
Мы резиденты инновационного фонда Сколково, входим в топ-10 крупнейших поставщиков IaaS России и продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок. Наша цель — сделать облачные технологии доступными для каждого.
Сейчас мы в поиске сильного PR-менеджера!
Что нужно делать?
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взаимодействие со СМИ, генерация и дистрибуция инфоповодов, управление репутацией компании в официальных каналах и СМИ;
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копирайтинг и редактура: пресс-релизы, анонсы, официальные заявления, интервью, статьи, презентации для выступлений etc;
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PR-сопровождение бренда: для внутренних и внешних ивентов, подготовка спикеров под ключ;
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анализ PR-активности конкурентов, выявление их сильных и слабых сторон, формирование уникальных УТП бренда;
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участие в формировании бренд-платформы совместно со смежными командами;
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партнерский PR: организация участия в интеграциях и кросс-промо.
Что мы ждём от тебя?
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на короткой ноге со СМИ, наличие релевантных контактов;
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опыт работы PR-менеджером в коммерческих компаниях от 3 лет;
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опыт работы PR-менеджером в коммерческих компаниях от 3 лет;
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будет круто, если у тебя высшее образование в области PR, журналистики, связей с общественностью;
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копирайтинг и насмотренность уровня Бог;
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умение договориться со всеми обо всем;
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гибкость и скорость в принятии решений;
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уверенные навыки в публичных выступлениях и работе со спикерами;
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знание IT и B2B-сегмента - жирный плюс.
Что мы предлагаем?
- Свободу действий, экспериментов и возможность выстроить мощный PR, став голосом бренда;
- Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;
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Частичная компенсация занятий спортом;
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8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал.
Дополнительно для тех, кто в Петербургском офисе:
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Приемы офисного врача;
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Компенсация питания по “НаЛанч”;
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ДМС;
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Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве;
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Библиотека в офисе, возможность обучаться у коллег из других отделов и направлений.
Для нас крутой PR-менеджер - это классно говорить, талантливо писать и большой банк полезных контактов.
Прикрепляй портфолио и отправляй отклик! :)
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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