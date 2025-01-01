PHP Developer

Timeweb - экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы.

У нас более 2500 серверов и нам доверяют свои сайты и проекты больше 200 000 клиентов, примерно каждый десятый сайт в рунете размещается в Timeweb.

Основные программные продукты: панели управления хостингом, выделенными и облачными серверами, регистрации доменов и заказа SSL, внутренняя CRM, почтовый сервис, конструктор сайтов, сервис сбора отзывов.

Сейчас мы ищем Программиста PHP в команду разработки.

Как мы работаем:

Пишем добротный код на PHP. Используем Yii 2 и собственные фреймворки;

Развиваем сервис-ориентированную архитектуру, общаемся по REST API;

Для автоматизации цепочки CI/CD по полной используем GitLab;

Работаем по Git Flow c Code Review;

В разработке активно используем Docker и Kubernetes.

Почему у нас круто:

Мы используем и разрабатываем сложную архитектуру корпоративных приложений;

Вместе строим процессы;

У нас всё контейнеризируется в Docker и деплоится Kubernetes.

Автоматизируем GitLab CI/CD;

Активно ревьюим код и работаем по Git Flow;

Проводим совместное техническое проектирование и планирование задач спринта.

Чем предстоит заниматься:

Проектировать и реализовать продуктовые и технические задачи на стороне backend;

Мониторить производительность и оптимизировать серверный код;

Заниматься повышением отказоустойчивости системы;

Решать задачи безопасности (совместно с инженерами ИБ);

Плановая работа с техническим долгом;

Рефакторинг, покрытие кода тестами (unit, интеграционные).

Мы ждем от вас:

Опыт разработки на PHP 7.2+ от 3х лет;

Опыт работы с фреймворком Yii2 от 3х лет;

Опыт использования MySQL или PostgreSQL / Redis / RabbitMQ;

Знание основных принципов API (REST API, JSON API, SOAP);

Глубокое понимание и применение в разработке принципов ООП;

Опыт продуктовой разработки;

Базовый опыт работы или интерес к освоению Frontend (JS / Angular). Бывают задачки по фронту. Их немного, но мы с радостью поделимся :)

Что вас ждёт с нами:

Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;

Гибкое начало рабочего дня ;

Частичная компенсация занятий спортом;

8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;

Возможность работать как удаленно, так и из офиса (территориально офис расположен в 10 минутах от метро Московские ворота, г. Санкт-Петербург).

Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе: