PHP Developer
Timeweb - экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы.
У нас более 2500 серверов и нам доверяют свои сайты и проекты больше 200 000 клиентов, примерно каждый десятый сайт в рунете размещается в Timeweb.
Основные программные продукты: панели управления хостингом, выделенными и облачными серверами, регистрации доменов и заказа SSL, внутренняя CRM, почтовый сервис, конструктор сайтов, сервис сбора отзывов.
Сейчас мы ищем Программиста PHP в команду разработки.
Как мы работаем:
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Пишем добротный код на PHP. Используем Yii 2 и собственные фреймворки;
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Развиваем сервис-ориентированную архитектуру, общаемся по REST API;
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Для автоматизации цепочки CI/CD по полной используем GitLab;
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Работаем по Git Flow c Code Review;
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В разработке активно используем Docker и Kubernetes.
Почему у нас круто:
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Мы используем и разрабатываем сложную архитектуру корпоративных приложений;
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Вместе строим процессы;
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У нас всё контейнеризируется в Docker и деплоится Kubernetes.
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Автоматизируем GitLab CI/CD;
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Активно ревьюим код и работаем по Git Flow;
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Проводим совместное техническое проектирование и планирование задач спринта.
Чем предстоит заниматься:
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Проектировать и реализовать продуктовые и технические задачи на стороне backend;
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Мониторить производительность и оптимизировать серверный код;
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Заниматься повышением отказоустойчивости системы;
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Решать задачи безопасности (совместно с инженерами ИБ);
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Плановая работа с техническим долгом;
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Рефакторинг, покрытие кода тестами (unit, интеграционные).
Мы ждем от вас:
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Опыт разработки на PHP 7.2+ от 3х лет;
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Опыт работы с фреймворком Yii2 от 3х лет;
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Опыт использования MySQL или PostgreSQL / Redis / RabbitMQ;
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Знание основных принципов API (REST API, JSON API, SOAP);
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Глубокое понимание и применение в разработке принципов ООП;
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Опыт продуктовой разработки;
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Базовый опыт работы или интерес к освоению Frontend (JS / Angular). Бывают задачки по фронту. Их немного, но мы с радостью поделимся :)
Что вас ждёт с нами:
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Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;
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Гибкое начало рабочего дня;
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Частичная компенсация занятий спортом;
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8 дополнительных day-off в год - по 2 каждый квартал;
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Возможность работать как удаленно, так и из офиса (территориально офис расположен в 10 минутах от метро Московские ворота, г. Санкт-Петербург).
Дополнительно для тех, кто с нами в Петербургском офисе:
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Приемы офисного врача;
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Компенсация питания по “НаЛанч”;
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ДМС;
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Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве;
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Библиотека в офисе, возможность обучаться у коллег из других отделов и направлений.
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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