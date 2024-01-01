Middle PHP Developer

Timeweb - экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы.

У нас более 2500 серверов и нам доверяют свои сайты и проекты больше 200 000 клиентов, примерно каждый десятый сайт в рунете размещается в Timeweb.

Основные программные продукты: панели управления хостингом, выделенными и облачными серверами, регистрации доменов и заказа SSL, внутренняя CRM, почтовый сервис, конструктор сайтов, сервис сбора отзывов.

Сейчас мы ищем Программиста PHP в команду разработки.

Как мы работаем:

Пишем добротный код на PHP. Используем Yii 2 и собственные фреймворки.

Развиваем сервис-ориентированную архитектуру, общаемся по REST API.

Для автоматизации цепочки CI/CD по полной используем GitLab.

Работаем по Git Flow c Code Review.

В разработке активно используем Docker и Kubernetes.

Почему у нас круто:

Мы используем и разрабатываем сложную архитектуру корпоративных приложений.

Вместе строим процессы.

У нас всё контейнеризируется в Docker и деплоится Kubernetes.

Автоматизируем GitLab CI/CD.

Активно ревьюим код и работаем по Git Flow.

Проводим совместное техническое проектирование и планирование задач спринта.

Чем предстоит заниматься:

Проектировать и реализовать продуктовые и технические задачи на стороне backend.

Мониторить производительность и оптимизировать серверный код.

Заниматься повышением отказоустойчивости системы.

Решать задачи безопасности (совместно с инженерами ИБ).

Плановая работа с техническим долгом.

Рефакторинг, покрытие кода тестами (unit, интеграционные).

Кого ищем:

Опыт разработки на PHP 7.2+ от 3х лет.

Опыт работы с фреймворком Yii2 от 3х лет.

Опыт использования MySQL или PostgreSQL / Redis / RabbitMQ.

Знание основных принципов API (REST API, JSON API, SOAP).

Глубокое понимание и применение в разработке принципов ООП.

Опыт продуктовой разработки.

Опыт командной разработки.

Будет плюсом:

Базовый опыт работы или интерес к освоению Frontend (JS / Angular). Бывают задачки по фронту. Их немного, но мы с радостью поделимся :)

Что предлагаем: