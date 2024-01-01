Middle PHP Developer

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·
от 160 000 рублей

Timeweb - экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы.

У нас более 2500 серверов и нам доверяют свои сайты и проекты больше 200 000 клиентов, примерно каждый десятый сайт в рунете размещается в Timeweb.

Основные программные продукты: панели управления хостингом, выделенными и облачными серверами, регистрации доменов и заказа SSL, внутренняя CRM, почтовый сервис, конструктор сайтов, сервис сбора отзывов.

Сейчас мы ищем Программиста PHP в команду разработки.

Как мы работаем:

  • Пишем добротный код на PHP. Используем Yii 2 и собственные фреймворки.

  • Развиваем сервис-ориентированную архитектуру, общаемся по REST API.

  • Для автоматизации цепочки CI/CD по полной используем GitLab.

  • Работаем по Git Flow c Code Review.

  • В разработке активно используем Docker и Kubernetes.

Почему у нас круто:

  • Мы используем и разрабатываем сложную архитектуру корпоративных приложений.

  • Вместе строим процессы.

  • У нас всё контейнеризируется в Docker и деплоится Kubernetes.

  • Автоматизируем GitLab CI/CD.

  • Активно ревьюим код и работаем по Git Flow.

  • Проводим совместное техническое проектирование и планирование задач спринта.

Чем предстоит заниматься:

  • Проектировать и реализовать продуктовые и технические задачи на стороне backend.

  • Мониторить производительность и оптимизировать серверный код.

  • Заниматься повышением отказоустойчивости системы.

  • Решать задачи безопасности (совместно с инженерами ИБ).

  • Плановая работа с техническим долгом.

  • Рефакторинг, покрытие кода тестами (unit, интеграционные).

Кого ищем:

  • Опыт разработки на PHP 7.2+ от 3х лет.

  • Опыт работы с фреймворком Yii2 от 3х лет.

  • Опыт использования MySQL или PostgreSQL / Redis / RabbitMQ.

  • Знание основных принципов API (REST API, JSON API, SOAP).

  • Глубокое понимание и применение в разработке принципов ООП.

  • Опыт продуктовой разработки.

  • Опыт командной разработки.

Будет плюсом:

  • Базовый опыт работы или интерес к освоению Frontend (JS / Angular). Бывают задачки по фронту. Их немного, но мы с радостью поделимся :)

Что предлагаем:

  • Устройство по ТК РФ и полностью белую зарплату.

  • Гибкий график, возможность удалённой работы и работы в офисе.

  • Удобный современный офис в шаговой доступности от м. "Московские Ворота" со своими кухней и комнатой отдыха.

  • Компенсация питания.

  • Компенсация спортивного зала.

  • ДМС.

  • Снэки, фрукты, кофе и чай в неограниченных количествах, а также всякие вкусности по случаю.

  • Молодую драйвовую команду, у которой есть, чему поучиться.

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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Пожалуйста, напишите нашим HR на hr@timeweb.ru
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