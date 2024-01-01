Middle PHP Developer
Timeweb - экосистема международных технологических продуктов в области хостинга, образования, контента и рекламы.
У нас более 2500 серверов и нам доверяют свои сайты и проекты больше 200 000 клиентов, примерно каждый десятый сайт в рунете размещается в Timeweb.
Основные программные продукты: панели управления хостингом, выделенными и облачными серверами, регистрации доменов и заказа SSL, внутренняя CRM, почтовый сервис, конструктор сайтов, сервис сбора отзывов.
Сейчас мы ищем Программиста PHP в команду разработки.
Как мы работаем:
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Пишем добротный код на PHP. Используем Yii 2 и собственные фреймворки.
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Развиваем сервис-ориентированную архитектуру, общаемся по REST API.
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Для автоматизации цепочки CI/CD по полной используем GitLab.
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Работаем по Git Flow c Code Review.
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В разработке активно используем Docker и Kubernetes.
Почему у нас круто:
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Мы используем и разрабатываем сложную архитектуру корпоративных приложений.
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Вместе строим процессы.
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У нас всё контейнеризируется в Docker и деплоится Kubernetes.
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Автоматизируем GitLab CI/CD.
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Активно ревьюим код и работаем по Git Flow.
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Проводим совместное техническое проектирование и планирование задач спринта.
Чем предстоит заниматься:
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Проектировать и реализовать продуктовые и технические задачи на стороне backend.
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Мониторить производительность и оптимизировать серверный код.
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Заниматься повышением отказоустойчивости системы.
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Решать задачи безопасности (совместно с инженерами ИБ).
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Плановая работа с техническим долгом.
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Рефакторинг, покрытие кода тестами (unit, интеграционные).
Кого ищем:
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Опыт разработки на PHP 7.2+ от 3х лет.
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Опыт работы с фреймворком Yii2 от 3х лет.
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Опыт использования MySQL или PostgreSQL / Redis / RabbitMQ.
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Знание основных принципов API (REST API, JSON API, SOAP).
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Глубокое понимание и применение в разработке принципов ООП.
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Опыт продуктовой разработки.
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Опыт командной разработки.
Будет плюсом:
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Базовый опыт работы или интерес к освоению Frontend (JS / Angular). Бывают задачки по фронту. Их немного, но мы с радостью поделимся :)
Что предлагаем:
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Устройство по ТК РФ и полностью белую зарплату.
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Гибкий график, возможность удалённой работы и работы в офисе.
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Удобный современный офис в шаговой доступности от м. "Московские Ворота" со своими кухней и комнатой отдыха.
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Компенсация питания.
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Компенсация спортивного зала.
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ДМС.
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Снэки, фрукты, кофе и чай в неограниченных количествах, а также всякие вкусности по случаю.
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Молодую драйвовую команду, у которой есть, чему поучиться.
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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