Менеджер по защите персональных данных
Timeweb Cloud — провайдер облачных решений с географически распределённой инфраструктурой. Мы создаём полноценную IaaS/PaaS-платформу с сервисами Managed Kubernetes, DBaaS, объектным хранилищем S3, LBaaS и виртуальными приватными сетями.
В связи с расширением ищем комплаенс-менеджер по защите персональных данных:
Обязанности:
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Подготовка и сопровождение процедуры самоаттестации ИСПДн в рамках ФЗ-152;
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Разработка и ведение документации по защите персональных данных;
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Контроль выполнения требований по технической защите информации;
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Взаимодействие с надзорными органами (ФСТЭК, ФСБ, Роскомнадзор);
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Сопровождение внутренних и внешних проверок.
Требования:
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Опыт взаимодействия с ФСТЭК, ФСБ, Роскомнадзором;
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Знание и опыт внедрения СЗИ (КриптоПро, Dallas Lock, ViPNet и др.);
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Стаж работы в сфере информационной безопасности — от 3 лет;
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Обязателен подтвержденный практический опыт в проектах по ИБ, аттестации ИСПДн или технической защите информации.
Дополнительно:
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Наличие референсов, примеров проектов или писем от заказчиков/работодателей;
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Повышение квалификации в области ИБ в течение последних 5 лет.
Будет плюсом:
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Участие в проектах по аттестации облачных ИСПДн.
Условия:
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Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;
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ДМС, компенсация питания, спорта, офисный врач;
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Работа в офисе у м. Московские ворота (г. Санкт-Петербург) с возможностью гибрида - на ваш выбор;
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Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;
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Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве!
Для оперативной связи - оставляй свой тг с откликом на вакансию :)
Преимущества Timeweb
У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно
Открытость
Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.
Продвижение
Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.
Возможности
Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.
Развитие
Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.
Вовлечённость
Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.
Поддержка
Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.
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