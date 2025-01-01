Менеджер по защите персональных данных

Санкт-Петербург ·
Полная занятость ·

Timeweb Cloud — провайдер облачных решений с географически распределённой инфраструктурой. Мы создаём полноценную IaaS/PaaS-платформу с сервисами Managed Kubernetes, DBaaS, объектным хранилищем S3, LBaaS и виртуальными приватными сетями.

В связи с расширением ищем комплаенс-менеджер по защите персональных данных:

Обязанности:

  • Подготовка и сопровождение процедуры самоаттестации ИСПДн в рамках ФЗ-152;

  • Разработка и ведение документации по защите персональных данных;

  • Контроль выполнения требований по технической защите информации;

  • Взаимодействие с надзорными органами (ФСТЭК, ФСБ, Роскомнадзор);

  • Сопровождение внутренних и внешних проверок.

Требования:

  • Опыт взаимодействия с ФСТЭК, ФСБ, Роскомнадзором;

  • Знание и опыт внедрения СЗИ (КриптоПро, Dallas Lock, ViPNet и др.);

  • Стаж работы в сфере информационной безопасности — от 3 лет;

  • Обязателен подтвержденный практический опыт в проектах по ИБ, аттестации ИСПДн или технической защите информации.

Дополнительно:

  • Наличие референсов, примеров проектов или писем от заказчиков/работодателей;

  • Повышение квалификации в области ИБ в течение последних 5 лет.

Будет плюсом:

  • Участие в проектах по аттестации облачных ИСПДн.

Условия:

  • Официальное оформление в аккредитованной IT компании со всеми вытекающими преимуществами;

  • ДМС, компенсация питания, спорта, офисный врач;

  • Работа в офисе у м. Московские ворота (г. Санкт-Петербург) с возможностью гибрида - на ваш выбор;

  • Оплата совместного с коллегами участия в спортивных мероприятиях;

  • Офисная кухня с кофе, чаем, фруктами и снэками в неограниченном количестве!

Для оперативной связи - оставляй свой тг с откликом на вакансию :)

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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