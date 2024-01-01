Performance Lead

Санкт-Петербург/Москва ·
Полная занятость ·
Уровень дохода не указан

Привет! Мы — Timeweb Cloud, международная облачная платформа, помогающая бизнесу и разработчикам создавать ИТ-инфраструктуру в разных регионах мира.

Мы резиденты инновационного фонда Сколково, входим в топ-10 крупнейших поставщиков IaaS России и продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок. Наша цель — сделать облачные технологии доступными для каждого.

Сейчас мы ищем лида направления performance, который будет отвечать за ключевые каналы привлечения трафика.

Что делать:

  • Выполнять основные бизнес-цели продукта;

  • Составлять и реализовывать стратегии привлечения трафика на сайт через все доступные каналы;

  • Эффективно использовать маркетинговый бюджет по своему направлению;

  • Организовывать работу текущей команды. Участвовать в найме самых лучших специалистов по ключевым направлениям маркетинга;

  • Мы за прозрачную коммуникацию, поэтому еженедельно общаемся по эффективности работы направления с непосредственным руководителем и собственниками бизнеса.

Что с вас:

  • Опыт управления командой маркетинга;

  • Понимание базовых основ CRM-маркетинга и SEO;

  • Умение руками настраивать рекламу в Яндексе и других рекламных системах. Умение отслеживать ключевые метрики по лидам, уметь ими управлять и прогнозировать их влияние на бизнес-цели. Умение считать ROMI по каждому каналу;

  • Умение работать с гипотезами в формате: сформулировал - реализовал - оценил результат - масштабировал;

  • Большим плюсом будет опыт составления текстов по Ильяхову: простых, понятных, без воды;

  • Будет большим плюсом, если ты работал в хостинге или в облаках.

Что с нас:

  • Мы аккредитованная IT-компания со всеми вытекающими льготами и возможностями;

  • Оформление с первого рабочего дня по ТК;

  • Гибкое начало рабочего дня;
  • Удобный современный офис в шаговой доступности от м. "Московские Ворота" со своими кухней и комнатой отдыха и возможность работы удалённо;
  • Молодую драйвовую команду, у которой есть, чему поучиться;
  • А ещё платим вовремя, кормим, поим, лечим, одеваем и развлекаем :)
 

Преимущества Timeweb

У нас есть столы для пинг-понга и кресла-мешки,
только то, что вам действительно нужно

Открытость

Запросто обсудим с тобой любые вопросы: от загрузки и зарплаты, до пикника и квиза в баре. Есть идеи по развитию продуктов, сервисов, процессов? Приноси — оценим, наградим, реализуем.

Продвижение

Растим топ-менеджеров из коллег, которые хотят развиваться. Никакой обязаловки — если тебе интереснее линейные задачи, насильно тащить в руководители не станем.

Возможности

Меняй свой карьерный путь так, как этого хочется именно тебе. Перейти из специалистов в тимлиды, а из техподдержки в инженеры или разработчики — не проблема.

Развитие

Развиваемся сами и помогаем другим. С радостью инвестируем в тебя деньги, время и ресурсы. Проводим внутреннее обучение и полностью компенсируем затраты на внешние курсы.

Вовлечённость

Умеем делать работу интересной. Так что рутины будет поменьше, а увлекательных проектов побольше. Клиентов и задач самого разного уровня у нас хватит на всех.

Поддержка

Зарыться в проекты с головой, не видеть белого света и выгореть? С нами так не получится. Мы всегда помогаем друг другу с задачами, переездами, ремонтами, да с чем угодно, на самом-то деле.

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Пожалуйста, напишите нашим HR на hr@timeweb.ru
или в Telegram. Мы посмотрим ваше резюме и
вполне вероятно сможем предложить работу.
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