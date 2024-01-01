Performance Lead

Привет! Мы — Timeweb Cloud, международная облачная платформа, помогающая бизнесу и разработчикам создавать ИТ-инфраструктуру в разных регионах мира.

Мы резиденты инновационного фонда Сколково, входим в топ-10 крупнейших поставщиков IaaS России и продолжаем расти быстрее, чем это делает рынок. Наша цель — сделать облачные технологии доступными для каждого.

Сейчас мы ищем лида направления performance, который будет отвечать за ключевые каналы привлечения трафика.

Что делать:

Выполнять основные бизнес-цели продукта;

Составлять и реализовывать стратегии привлечения трафика на сайт через все доступные каналы;

Эффективно использовать маркетинговый бюджет по своему направлению;

Организовывать работу текущей команды. Участвовать в найме самых лучших специалистов по ключевым направлениям маркетинга;

Мы за прозрачную коммуникацию, поэтому еженедельно общаемся по эффективности работы направления с непосредственным руководителем и собственниками бизнеса.

Опыт управления командой маркетинга;

Понимание базовых основ CRM-маркетинга и SEO;

Умение руками настраивать рекламу в Яндексе и других рекламных системах. Умение отслеживать ключевые метрики по лидам, уметь ими управлять и прогнозировать их влияние на бизнес-цели. Умение считать ROMI по каждому каналу;

Умение работать с гипотезами в формате: сформулировал - реализовал - оценил результат - масштабировал;

Большим плюсом будет опыт составления текстов по Ильяхову: простых, понятных, без воды;

Будет большим плюсом, если ты работал в хостинге или в облаках.